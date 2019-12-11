 "Мы напишем предложения", - представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Резников анонсировал редакцию текста "минских соглашений"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей" нормандской встречи "- ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта ", - рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз