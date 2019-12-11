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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2710) Резников (4)

 "Мы напишем предложения", - представитель Киева в переговорной группе по Донбассу Резников анонсировал редакцию текста "минских соглашений"

Украина подготовит план изменений в "минские соглашения" до следующей "нормандской встречи", запланированной на март 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире  hromadske рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Алексей Резников.

"Мы точно напишем эти предложения (до следующей" нормандской встречи "- ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но в те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны ... можно сделать до марта ", - рассказал Резников.

Представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что действующие соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговоры в Париже открывают "окно возможностей" для имплементации минских соглашений, - Евросоюз

Источник: https://censor.net.ua/n3164888
 
   
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Какие нахрен домашние задания? зешобла -дегенераты...
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Впишуть туди поступки України ?
Інакше фуйло нічого не завізує.
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Основные капитуляционные пункты минска, подписанные при Пеце - кацапы не дадут изменить, им они более чем на руку.
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Теперь, это - их козырные карты.
А петя орет - ЗРАДА!
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Петя нормально в мынске наподписывал,***** и делать ничего не надо,просто настаивать на их выполнении.Макарон с фрау штази вообще в экстазе.
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Как работает мозх у чекистов.
первые 30 минут. Как составляются планы по уничтожению зеленского

https://www.youtube.com/watch?v=***********
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Дійсно! В тому договорняку немає нічого про відведення військових! Треба терміново це виправити! ЛЯ! Сподіваюсь, що я помиляюсь...
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Надеюсь увидеть всю эту минскую шоблу, где нибудь на самом высоком киевском каштане, чтобы потомки помнили, что позор смывается только кровью....
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