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 Политика Украины
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 МИД Украины выразил протест Сербии из-за визита представителей оккупационной "администрации" Крыма

Министерство иностранных дел выразило протест временному поверенному по делам Республики Сербия в Украине Светлане Кошутич из-за визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 года, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в сообщении.

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Указанный акт воспринимается Украиной как недружественный, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.

Источник: https://censor.net.ua/n3164887
 
 
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онижебгггатья ...що кацапи що унгуни що серпи ...одна порода удмуртських свиней тільки одним фінам вдалося випутатися з мокшанського зброду
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Руцке ясык ведет к вводу танков. Язык - это оружие войны.

Если пукин говорит мы за ровные права на украине, это значит русский язык ведет танки в украину.И сколько танков под видом русскоязычных носителей танков 38% он может ввести,если украина захочет стать независимой от парашки и ее хотелок.
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
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Выразили ноту.. ахахах. Срали они на ваши ноты, и на саммиты ложили, запретите сербам что-нибудь, если яйца есть, список невъездных составьте, конкретно что-нибудь, вышлите консула, закройте посольство на время. У Сербов есть дерзость попирать международные правила, а у Украины нет мужества защищать свои интересы. Нота... жесть
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