Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 года, в ходе которого имели место встречи с депутатами парламента Сербии и проведение конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в сообщении.
Указанный акт воспринимается Украиной как недружественный, нарушающий положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым.
Если пукин говорит мы за ровные права на украине, это значит русский язык ведет танки в украину.И сколько танков под видом русскоязычных носителей танков 38% он может ввести,если украина захочет стать независимой от парашки и ее хотелок.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов