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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3856) СЦКК (570) Станица Луганская (107) разведение сил (109)

 СЦКК пожаловалась СММ ОБСЕ на наемников РФ у восстановленной части моста в Станице Луганской

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе в рамках рабочей встречи с представителями СММ ОБСЕ сообщила о пребывании наемников РФ в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения в Станице Луганской.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ относительно содействия в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста", - говорится в сообщении

Руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко проинформировал координатора команды СММ ОБСЕ о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения №3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члены НВФ "ЛНР" перешли мост в Станице Луганской и дежурят под видом СЦКК на подконтрольном Украине берегу, - СМИ

Следующая рабочая встреча с группой СММ ОБСЕ запланирована на 19 декабря после проведения очередного заседания ТКГ в Минске.

Источник: https://censor.net.ua/n3164884
 
 
 Топ комментарии
 
Российские братья осматривают новые территории подаренные Зеленским
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===Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным.
===Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию "русского мира".
Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. ===
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Российские братья осматривают новые территории подаренные Зеленским
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подаренные Зеленским

- Іловайськ , Дебальцеве ...
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результаты потепления в Парыже
-Трое воинов ВСУ погибло
-рузьге террористы зашли на участки разведения.
А так да,Янелох гений,мы за мир,мышебратья,та сторона и прочая хуня
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===Виктор Муженко, уволенный из вооруженных сил, начинает говорить. Говорит он пока намеками, но по-армейски прозрачными.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке политический эксперт Александр Кочетков.
В частности, утверждает, что решение войти в Иловайск было политическим. То есть, его принимал лично президент Порошенко и продиктовано оно было стремлением как можно быстрее окружить Донецк и на параде ко Дню независимости рапортовать об очередной победе.
Это совпадает с утверждениями Геннадия Корбана. Также оно подтверждается рядом добробатовцев, которые говорят, что агитировать их на штурм Иловайска приезжал лично Валерий Гелетей - тогда министр обороны и особо доверенное лицо ПАПа.
Также, как признается Муженко, после окружения наших сил, исходные переговоры о «зеленом коридоре» вел Петр Порошенко, очевидно, с Владимиром Путиным.
===Но крайне важно прояснить ряд деталей этой трагедии. Понятно, что возникновение в Украине добровольческого и волонтерского движения просто бесило Кремль, так как перечеркивало все потуги на быструю и относительно мягкую экспансию "русского мира".
Не секрет, что существование неподконтрольных вооруженных сотень Майдана вызывало у ПАПа неудовольствие еще накануне его избрания президентом.
Есть инфа, что о необходимости сворачивания этих вооруженных формирований, из которых потом выросли добробаты, шла речь на известной встрече в Вене, где участвовали Порошенко, Фирташ, Кличко и Левочкин.
И если удастся подтвердить доказательно, в том числе, и с помощью американских правоохранителей, что в Вене ПАП принял на себя некое обязательство по добробатам, то Иловайск из военной ошибки, повлекшей массовые потери (за что тоже судят!), превратится в чудовищную государственную измену.
И нынешние рассуждения Муженко, как это ни страшно, дают основания для подобных предположений. ===
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это ты у свыни с фб выдрал.Уже нема,пэтрушка удалил.
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А кто там зачёркнут? Не Захарченко или моторыло какое то? Что скрываете?
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......и про то как космические корабли бороздят галактики

NNN такой баюн, такой баюн СЦКК поскаржилася СММ ОБСЄ на найманців РФ у відновленій частині моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 6241
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результаты потепления в Парыже
-Трое воинов ВСУ погибло
-рузьге террористы зашли на участки разведения.

норманди - норм: погибшие и раненые по дорожной карте СЦКК поскаржилася СММ ОБСЄ на найманців РФ у відновленій частині моста в Станиці Луганській - Цензор.НЕТ 405



Вова, нах..я ты туда ездил ?
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От здасть Станицю Луганську - і ти заспокоїшся, да ?
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Так ты ж выбирал Зелю, чтобы не было больше аких "сдач Дебальцево и Иловайск". А он по доброй воле сдает территории, а Дебальцево и Иловайск были оставлены в бою.
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То лавочки ихние...кстати, асфальтировали мост тоже они!
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издевательство ..что слепое ОБСЕ ..что дебилы из СЦыКаКа
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И шо будет если не уйдут ..??
Зе отведёт дальше ??
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СЦКК пожаловалась ОБСЕ.
Максимум что может сделать ОБСЕ - включить это в отчёт, это же мониторинговая миссия, её задача наблюдать и фиксировать в отчётах. Отстреливать орков нужно самим.
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это максимум..а по факту - ОНО то бишь ОБСЕ ничего не увидит.. у них застолье с наемниками...времени нет мониторить и фиксировать.
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Називайте терористів терористами,а то починають найманці,бойовики,потім шахтарі і комьайнери,а далі це ж наші люди,давайте їх почуємо
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Да захватили с десяток на обменный фонд а то Пу вот по раше аресты то правый сектор то левый набирает дерьмо на обменных фонд а тут шарк ножкой шарк второй
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Продажа земель и стратегических предприятий это открывание щели для голодомора от больных ж300, когда количество обезьян перевалит за 20мдрд. Так что земля входит в плотную турбулентность с уничтоженным ядром во всех хребтовых белых нациях мира с инструментарием который находится вне радаров спецслужб, так его действия часто рассчитаны на более чем 50 лет. И тут еранутая укуренная забористыми дураками типа стрелковых парашка с вечным сталиным(сейчас сталин2 под оттиском епала "путин" и голосом со звуками "путин", а потом 3 итд) носится беременная войной.Украина гасит эту беременность об себя, тратя лучших воинов. А остатки белого быдла франции, германии, англии не понимает кому оно должно своим продлением ресурса развитости цивилизации.Они даже не видят что развитость их стран совсем не их заслуга, а приписывают это все себе.Что есть очень опасно.Так как регулируя не попадающие под радары их спецслужб специальные константы их бытия с ними можно делать что угодно как из пластилина лепить коныков.

То что зё не может не читать интернет и фейсбук есть не что иное как достаточное диктаторское предусловие. Мамкин диктатор зеленский.
Когда зе нагнут и развальцуют как матрешку, то хоть и петух закукарекает, но пусть вводит военный стан, восстановление яо, новые танки и ракеты гром-2 с западным тылом по немногу стирает парашку в пыль и накажет обидчика.5-10 лет работы ржавого кац движка на предельных режимах и с режима чекистов по вылетают поршня и надутый понтами дракон сдуется в до мокшанского района московская мокшания.
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проснулися? Встановили, нарешті? Офіційно вже?

Да, а де там зебіли, які (зокрема Ольга Луцив Сидорова, кремлядь, ольгінська провокаторша) розпиналися, що т.зв. "демілітаризовану" територію контролює українська Нацгвардія?
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Краще б у "Спортлото" написали та діточкам своїм пожалілися!. Вояки,блд!.
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