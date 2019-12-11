 СЦКК пожаловалась СММ ОБСЕ на наемников РФ у восстановленной части моста в Станице Луганской

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ относительно содействия в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста", - говорится в сообщении

Руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко проинформировал координатора команды СММ ОБСЕ о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения №3.

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Следующая рабочая встреча с группой СММ ОБСЕ запланирована на 19 декабря после проведения очередного заседания ТКГ в Минске.