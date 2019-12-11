EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  3461  56
Материалы по теме:
Все про:Россия (74531) Донбасс (20185)

 На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО

Обнаружены новые доказательства того, что РФ активно привлекает свои военные комплексы, силы и средства для продолжения войны против Украины и оккупации части украинских территорий.

Их опубликовало международное волонтерское сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в конце ноября - начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – Ред.) Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 01На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 02

Тогда эта информация не привлекла должного внимания широкой аудитории из-за отсутствия визуальных доказательств. Теперь InformNapalm публикует уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 03На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты создают на Донбассе выездные вербовочные команды и продолжают набирать на службу уголовников, - разведка

Аналитики сообщества сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Вот пример сопоставления полученных фото с другими известными фотографиями этих комплексов.

На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 05
На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm 06

Также на Цензор.НЕТ: "РФ рассчитывает, что Зеленский остановит войну в Донбассе", - Лавров

Источник: https://censor.net.ua/n3164883
 
   
 Топ комментарии
 
а Зеля війська відводить.
молодець !
 показать весь комментарий
 
Виктор Ли e7bd7ce9 - За Зе голосовал..., потерпевший?
За мы сделаем их разом, да? На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092
 показать весь комментарий
 
а ти уявляєш ?
я наче тебе не кусала.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а Зеля війська відводить.
молодець !
 показать весь комментарий
 
 
а ти уявляєш ?
я наче тебе не кусала.
 показать весь комментарий
 
 
ага.. так просто від вас не позбутись.
 показать весь комментарий
 
 
От. Є ж люди які все розуміють і нічого не бояться
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Ли e7bd7ce9 - За Зе голосовал..., потерпевший?
За мы сделаем их разом, да? На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 1092
 показать весь комментарий
 
 
А надо было ССО поручить подорвать пару таких железяк. Тогда бы у кацапов энтузиазма бы сильно поубавилось бы. Но да, "надо просто прекратить стрелять".
 показать весь комментарий
 
"Вроде как не стреляет" , да, но обеспечивает стрельбу и без нее у противника охота стрелять пропадает. Генштаб, например, тоже не стреляет, но если его изничтожить или подкупить, то тогда конец войне, никто стрелять не будет.
 показать весь комментарий
 
Так Зеля же говорил что никаких кацапских войск на Донбассе нет, а кацапы могут только лишь немного влиять на братский народ Донбасса
 показать весь комментарий
 
 
Та нє! Тож все заблукавші десантники, а військові квитки, що були показані в ООН вартують не більш, ніж лист януковоща, що показував чуркін, так? Я вже не кажу про слова якогось там московита... Чи то гіркін, чи то стрєлков... Так те лайно сказало, що регулярні війська московії тричі входили на територію України... Порох тут нідочого, нє... А що зробив ЗЕ?
 показать весь комментарий
 
Хто писав мінські домовленості і в якому статусі там *********? Ні ким не доведено що вони там є і ********* скрізь не сторона конфлікту. То до чого ж тут зеля якщо ***** має такий статус як меркель і макрон.
 показать весь комментарий
 
Бо зеля поставив свій підпис (і не тільки він) під папірцем, який після цього став міжнародним документом. Не ратифікований, але ж документ! Він взяв на себе ті обов'язки, під свою гарантію, які клятий Порох зливав в унітаз через те, що він нічого не підписував і, відповідно, не давав ніяких гарантій. Європеоїди зайняли позицію спостереження та вичікування, путлеру все до фєні, бо іхтамнєт, а Зєлі тепер тре щось робить... Так хто ж виграв?
 показать весь комментарий
 
а зейло ригоче, що їх нема, во попандос...
 показать весь комментарий
 
Так Мендель заявляла что украинцы стреляют по мирным жителям . А 9 декаьря погибли 3 украинских военных
 показать весь комментарий
 
 
показалось.
то економика ордлы такое производит из говна и палок...
 показать весь комментарий
 
 
та не . то кормильцы из нор своих мордовские вундервафли постоянно нарывают.
 показать весь комментарий
 
А ти чого ЗЕ! сюди приплів? Нє, ну якшо хочеш, то можна щось нафантазувать, але нашо? Чи то було по принципу "найкраща оборона - то напад"? Де в новині хоть щось про владу України? Хоч діючу, хоч минулу?
 показать весь комментарий
 
чого я приплів... а ти не бачив, що половина постів порохоботів тут про нього?
 показать весь комментарий
 
Это тебе анал Г＋Г рассказал,или ты сам видел ？
 показать весь комментарий
 
Після заяв ЗЕ! та решти "узєлєнського" деякі люди вважають, що він, наче ОБСЄ, сліпий і не бачить втручання московії на Донбас. Тим більш, що його хазяїн сказав, що в Україні громадянський конфлікт... Через свою впевненість в цьому багато людей приплітають ЗЕ! в будь-яку новину. Так, я не прихільник ЗЕ! через його висловлювання та дії... Але стараюсь не згадувати його в кожній новині де він та його слуги "облажались", а коментувати по темі, якщо я хоч щось в ній розумію, або думаю, що розумію...
 показать весь комментарий
 
 
Локоть,а до чого Зеленський хоть якимось боком,хоч макитрою, хоч п'ятою ? Річ у господарстві марна !
 показать весь комментарий
 
А хто тіпо носить панамочку головнокомандувача?
 показать весь комментарий
 
То вони з шах видобули! Вони ж звідти вже 5 років набої до свого озброєння видобувають, або трактористи вирощують на полях Донбасу... Які московити? "Гдє ваши доказатєльства?", "Ваши доказатєльства - нє доказатєльства"! На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm - Цензор.НЕТ 8659
 показать весь комментарий
 
Я правильно понимаю- 9декабря, когда Бубочка общалась с ***** , В РАЙОНЕ РАЗВЕДЕНИЯ СИЛ ЗОЛОТОЕ погибло трое военнов ВСУ?
 показать весь комментарий
 
 
Да подорвались на мине и какая в этом причинно следственная cвязь?
 показать весь комментарий
 
Ночью 12 декабря в Ривне привезут тела трех погибших на Востоке военнослужащих 14-й ОМБр: Сергея Сироты, Андрея Войтовича (оба - с Волыни) и Виктора Прусского (жителя Ривного), которые погибли 9 декабря вечером в районе населенного пункта Золотое Луганской области от смертельных минно-взрывчатых ранений, получивших во время подрыва противотанкового минного шлагбаума, который произошел во время обстрела наших позиций со стороны наемников РФ.
Джерело; https://censor.net.ua/n3164881
 показать весь комментарий
 
 
Это война,которой нет конца и края.Когда петя подписывал мынск,было дебальцево,если вы забыли.
 показать весь комментарий
 
я не забула.
лише відповіла на ваше питання - який зв'язок.
 показать весь комментарий
 
 
Здесь в ОП сидит Гнусавая Скотина со товарищи, а они про комплексы. Ущерб от первых куда бОльший, чем от всех комплексов вместе взятых...
 показать весь комментарий
 
Где учения по уничтожению только что восстановленных путиным понтомных переправ новыми вильхами и нептунами. С паралельным защищенным от калибров производстве по обе стороны днепра.

Так как кб южное и кб морозова с заводом малышева заражены ватной гангреной(агентура с ватными паспортами от 2010го сидит глубоко и все тормозит). Оплоты они не будут под разными приводами выпускать и гром-2 разными диверсиями не будет поставляться в войска.
Потому производство оплотов нужно перенести в житомир-львов-киев с перевозом нового оборудования. Луч должен курировать разработки новой среднего радиуса ПРО.ТАкже на простаивающих профильных кб и предприятиях отданных под курирование луча разработать новый аналог ОТРК гром-2.
 показать весь комментарий
 
Где ОТК гром-2? Его тестовые пуски.ПХЗ уже сделал 12 двигателей на 12 ракет для украины.САравия проводила пуски у себя гром-2 для их закупок.
Гром-2 ускорить его принятие до конца 2020года, когда армия парашки выйдет на полный уровень готовности до полномасштабной войны.
10-20 Гром-2 первой версии многократно умножит нежелание к нападению на украину.
Луч должен уже получить тз на разработку противоздушной обороны первой версии, после чего вторая на 150 км.Для защиты от бомбордировщиков ту-22м, которые отрабатывали бомбардировки одессы. Когда лук параллельно занят доведением нептунов до принятия на вооружение, нужно задействовать ресурсы кб по разработке новых пво и параллельно разрабатывать пво Днепр.
Также все комплексы пво и зрк(с300, бук, итд) должны быть доведены до совремнного уровня на цифре и продолжать их усовершенствование

После разработки нептуна на луч нужно разработать частично модульный нептун-2 с учетом опыта и пожеланий военных, прошлых недоделок в угоду ускорения сроков сдачи, с утроение скорости полета. С полным пересчетом аеродинамики на суперкомпьютерах.С улучшением ттх и удешевлением производства, как с вильхами-р.Возможностью к дешевой модернизации и дешевого продлении ресурса в будущем через 50 лет.Причем распараллелить на простаивающие убыточные профильные предприятия, которые отдать на управление лучу.Раз недоразвитый абромавичус не знает как их загрузить работой и поднять эффективность под крышей государства на коммерческих рельсах, чтобы как моторсич кацапы не смогли его вывести в китай для создания китайско-кацап тяжелого вертолета.
 показать весь комментарий
 
Путєн сказал, чьто іх там нєт.
Зєля вєріт вошдю.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх