 На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО

Их опубликовало международное волонтерское сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, в конце ноября - начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – Ред.) Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.
Тогда эта информация не привлекла должного внимания широкой аудитории из-за отсутствия визуальных доказательств. Теперь InformNapalm публикует уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные.
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Аналитики сообщества сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.
Вот пример сопоставления полученных фото с другими известными фотографиями этих комплексов.
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молодець !
я наче тебе не кусала.
бо в тебе їх вже немає
за це не хвилюйся.
За мы сделаем их разом, да?
то економика ордлы такое производит из говна и палок...
Джерело; https://censor.net.ua/n3164881
лише відповіла на ваше питання - який зв'язок.
Так как кб южное и кб морозова с заводом малышева заражены ватной гангреной(агентура с ватными паспортами от 2010го сидит глубоко и все тормозит). Оплоты они не будут под разными приводами выпускать и гром-2 разными диверсиями не будет поставляться в войска.
Потому производство оплотов нужно перенести в житомир-львов-киев с перевозом нового оборудования. Луч должен курировать разработки новой среднего радиуса ПРО.ТАкже на простаивающих профильных кб и предприятиях отданных под курирование луча разработать новый аналог ОТРК гром-2.
Гром-2 ускорить его принятие до конца 2020года, когда армия парашки выйдет на полный уровень готовности до полномасштабной войны.
10-20 Гром-2 первой версии многократно умножит нежелание к нападению на украину.
Луч должен уже получить тз на разработку противоздушной обороны первой версии, после чего вторая на 150 км.Для защиты от бомбордировщиков ту-22м, которые отрабатывали бомбардировки одессы. Когда лук параллельно занят доведением нептунов до принятия на вооружение, нужно задействовать ресурсы кб по разработке новых пво и параллельно разрабатывать пво Днепр.
Также все комплексы пво и зрк(с300, бук, итд) должны быть доведены до совремнного уровня на цифре и продолжать их усовершенствование
После разработки нептуна на луч нужно разработать частично модульный нептун-2 с учетом опыта и пожеланий военных, прошлых недоделок в угоду ускорения сроков сдачи, с утроение скорости полета. С полным пересчетом аеродинамики на суперкомпьютерах.С улучшением ттх и удешевлением производства, как с вильхами-р.Возможностью к дешевой модернизации и дешевого продлении ресурса в будущем через 50 лет.Причем распараллелить на простаивающие убыточные профильные предприятия, которые отдать на управление лучу.Раз недоразвитый абромавичус не знает как их загрузить работой и поднять эффективность под крышей государства на коммерческих рельсах, чтобы как моторсич кацапы не смогли его вывести в китай для создания китайско-кацап тяжелого вертолета.
Зєля вєріт вошдю.