 На Донбассе зафиксированы современные российские комплексы радиоэлектронной борьбы, - InformNapalm. ФОТО

Их опубликовало международное волонтерское сообщество InformNapalm, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в конце ноября - начале декабря наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе зафиксировали и отразили в своих отчетах российские станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы. – Ред.) Р-330Ж "Житель", модификацию Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ". Соответствующие текстовые сообщения были опубликованы в публичной части отчета СММ ОБСЕ за 28 ноября и 7 декабря.

Тогда эта информация не привлекла должного внимания широкой аудитории из-за отсутствия визуальных доказательств. Теперь InformNapalm публикует уникальные фотоматериалы, подтверждающие эти данные.

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Аналитики сообщества сравнили эти фото с указанными образцами российской техники и подтверждают, что с высокой степенью вероятности именно станции РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934 и СБ-636 "Свет-КУ" в очередной раз были замечены на Донбассе. Хотя российские военные и пытались их спрятать под маскировочными сетками, но характерные элементы станций все равно выдали их пребывание.

Вот пример сопоставления полученных фото с другими известными фотографиями этих комплексов.





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