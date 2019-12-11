 При разборе завалов в сгоревшем здании одесского колледжа обнаружено тело еще 1 погибшего, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"11 декабря в 18:25 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека", - говорится в сообщении. Всего в результате пожара погибли 13 человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. В них участвуют 227 человек и 40 единиц техники, из них от ГСЧС 74 человек личного состава и 9 единиц техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил помощь пострадавшим при пожаре в Одессе: 200 тыс. - семьям погибших, 50 тыс. - пострадавшим

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара в одесском колледже 4 декабря погибли 12 человек. Местонахождение 4 человек, которые предположительно находились в здании на момент пожара, пока неизвестно. 5 обнаруженных тел пока не удалось идентифицировать.

Также читайте: Директора сгоревшего одесского колледжа Кочергу отправили под домашний арест