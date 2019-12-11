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 Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик

Как сообщает греческое агентство Romfea, во время проведения научной конференции Института геополитических исследований "Геополитические события в жизненно важной области Восточного Средиземноморья и их взаимодействие с международной средой" бывший министр обороны Греции Камменос сделал сенсационное признание. Он признал, что лично давил на архиепископа Иеронима и греческих архиепископов, призывая их не признавать ПЦУ.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Церквариум.

Министр назвал решение Собора Иерархии Элладской церкви и ее главы "преступлением". Свою "антиукраинскую" позицию, как передает Romfea, бывший чиновник объяснил тем, что в случае признания ПЦУ Россия отменит свои гарантии недопущения "оккупации греческих островов" Турцией, предоставленные им в заключенных с греками сделках.

Известный греческий журналист Андреас Лударос на сайте Orthodoxia.info добавляет, что бывший министр предупредил: если что-то произойдет в ближайшие месяцы, за отзыв российских гарантий безопасности Греции будет нести ответственность лично Собор Иерархии Элладской церкви.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РПЦ угрожает Элладской церкви из-за признания ею ПЦУ и обещает "последствия"

Комментарий Cerkvarium. О чем идет речь? Греция непосредственным образом включена в программу переселения беженцев из Сирии и других стран (Иран, Судан, Афганистан, Ирак и т.д.). Поток беженцев идет через Турцию, которая в 2016 году заключила соглашение с Евросоюзом об их размещении на своей территории и даже создание зоны безопасности для их проживания. По этой договоренности Евросоюз выделил Турции 6 млрд. евро, из которых, по словам президента Турции Эрдогана, до него дошло только 3 млрд. Фактически турецкий президент требует от ЕС все больше, иначе угрожает открыть коридор для нескольких миллионов сирийских беженцев непосредственно в Европу.

И первой страной, которая географически расположена на пути этого потока беженцев, является Греция и ее острова Лесбос, Самос и Хиос в Эгейском море. Лагеря переселенцев на этих островах переполнены, там царит антисанитария, повышенный уровень преступности, несколько раз возникали пожары. По этому поводу Греция неоднократно объявляла, что не желает выполнять т.н. Дублинские соглашения о перемещении беженцев, согласно которым первая страна, в которую попал беженец, должен рассматривать его заявление на предоставление убежища. Фактически бывший министр обороны Греции признал, что вопрос признания ПЦУ включен Россией в пакет геополитических договоренностей с Грецией в сфере безопасност (несмотря на все требования России о невмешательстве политиков в церковный вопрос). И невыполнение Грецией этого "церковного" пункта может привести к непосредственному давлению России на Турцию с целью открытия коридора для сирийских беженцев в Европу через Грецию.

Также смотрите: Делегация ПЦУ сослужила в Греции иерархам трех поместных церквей. ФОТОрепортаж

Кроме того, Турция давно претендует на вступление в Евросоюз, и одной из причин отказа является оккупация Северного Кипра. Турция давно требует от Европы признание Турецкой республики Северного Кипра, и именно через эту часть Кипра идет еще один поток беженцев из Турции. Несмотря на все возражения, Россия имеет  свое присутствие на этой непризнанной территории. По информации кипрских СМИ, в начале прошлого года глава МИД России Сергей Лавров встречался со своим кипрским коллегой, и среди обсуждаемых вопросов поднимались также церковное.

К тому же, Турция не признает греческой юрисдикции над некоторыми островами в Эгейском море и постоянно угрожает их "отвоевать" (т.н. "Эгейский спор"). Вот почему греческий экс-министр говорил о российских гарантиях недопущения оккупации греческих островов в обмен на непризнание ПЦУ. Заметим, что угроза миграционного кризиса также стоит перед Болгарией и Сербией, которые одновременно являются важными странами для удержания газового доминирования России на Балканах.

Итак, уже сегодня можно примерно определить направления влияния России через геополитический шантаж на те или иные поместные церкви с целью их непризнания Православной церкви Украины, которая год назад получила от Вселенского патриарха томос об автокефалии. В контексте того, что Россия цинично подверстали церковный вопрос в своей геополитики, вмешательство американских дипломатов в течение признание ПЦУ Элладской церковью является абсолютно оправданным".

Источник: https://censor.net.ua/n3164878
 
   
 Топ комментарии
 
где риги, поклонники сатаната рпц? Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик - Цензор.НЕТ 5279
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Христос, между прочим. по озерам пешком ходил. а не на яхтах ездил
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дристос между прочим - сказочка для стада, а не для попов
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Релігія є інструментом...сокиру, скажімо, можна використовувати для різних цілей...
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релігія і віра це як небо і земля, тобі більше пояснювати нема сенсу
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видишь сусликов? а они есть ! тобі досить
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вот и иди отсюда.
год сейчас - плохой для Майкла Джексона.
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Кого ті росіяни не шантажують. Весь світ у заручниках
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Рашка и "гарантии" выглядит как шакал и вегетарианство.
греки реально как нигеры Европы. двузадые, как.... Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик - Цензор.НЕТ 9496 ой......
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интересно, хоть какие то афины в мире есть, которые кацапы еще не шантажировали)))
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За то что акуевшая вата называет "на украине" и "в донбассе", что между строк говорит что украина принадлежит парашке как регион на рабских правах в подсозднании свинособак и украинцев. И донбасс для украины как отдельная страна.Чтобы все кто смотрит ватзомботв воспринимали свою рабскую сущность как должное и хотели мира от сцарька дураков путла. То слово россия нужно запретить в украине. А вместо парашка использовать московия и говорить "НА МОСКОВИИ".
Убивать всех журнашлюх, кто будет говорить руззкий и террористан называть разия.
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РосЦию из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
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Тобто висміювання Томосу було спецпроектом російських спецслужб?
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НУ А ШО? ЗЕбобики а вы кричали зачем возле ОП люди дежурят.=))

,,В какой-то момент Владимир Зеленский оказался очень откровенен с коллегами. Когда его в очередной раз все стали попрекать Минскими соглашениями, он взмолился:

- Послушайте, если я сейчас пойду договариваться по этим Минским соглашениям, то в следующий раз вы будете разговаривать с другим президентом!"

https://www.kommersant.ru/doc/4188633?fbclid=IwAR2DtU1XD0MBBnEAPppWlrEwkpO9KtVyh-uEKnQmpbiFGOuyJLcqfGp_Ndg

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само собой.....
Ссыкун должен боятся своего народа больше чем путина....
И все равно он подписал эту формулу Ш..., а не было бы мини-Майдана, то проснулись бы уже окончательно в Малороссии...

Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик - Цензор.НЕТ 2499
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кубло гадяче, те сатанинське крем#лядь, весь час біснуються
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этот греческий министр может почитать будапештский меморандум (а так же кучу других международных договоров Украина - бывшая рф, ну и возможно по проливам и морям там всякие конвенции) чисто так, для общего образования и понимания "гарантий"
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Тю, здивували! Он московія гарантувала недоторканість кордонів України та непорушення цілостності держави Україна. І шо? А ще підписала договір про дружбу та співробітництво... А ще про визнання кордонів... Якщо кремлю треба буде зробити конфлікт в Середземному морі, то він покладе на всі ті зобов'язання і навіть не почервоніє... Теж мені еліни, здивували...
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Там ещё есть одно. На Кипре очень давно офшоры РФ. В смысле бабло тыреное. Больше всего где либо. Берегут крепко они своё влияние там. И здорово не отнять, играют лет кстати 40 на конфликте греков с турками.
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Удивительно, что московским обещалкам еще кто-то верит
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Ану, атеїсти кремлівсько - лахтинського атеїсткопату - ВПІРЬОД !!!
Кремль шантажировал Афины и требовал не признавать ПЦУ, - греческий политик - Цензор.НЕТ 3352
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і якщо відповість правильно задай контрольне питання - "скажи "паляниця".
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Сьогодні день народження Андрія Бандери -- батька Степана Бандери,.
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Как вскрываются кацапские консервы😀😀😀
Украина ( слышишь БУБОЧКА) обязана сделать НОТУ о вмешательстве во внутренние вопросы Украины Козломордией.
Ъ
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Этот Камменос бесится из-за того, что влияние американских дипломатов в Греции на Иерархию Элладской православной церкви в вопросе признания Православной церкви Украины оказалось гораздо весомее, чем собственной околовластной элиты. Кремль шантажував Афіни і вимагав не визнавати ПЦУ, - грецький політик - Цензор.НЕТ 8351
Склонив греческих иерархов к признанию ПЦУ, американцы спутали карты Москве и Афинам.
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Элладский Патриарх заслуживает высочейшей награды Государства Украинского и ПЦУ. ....Многая лета мужественному Греческому Патриарху!!!...Респект Синоду Элладской Православной Церкви.!!!
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Порох, абсолюно законно, приймав участь в отриманні Томоса Православною Церквою України, московити і їх містечкова підтримка, стверджували про недопустимість втручання влади у церковні справи. А погрожувати Церкві іншої держави, це "нормально". Нічого святого
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США должно теперь гарантировать Греции эти острова. Тем более Греция член НАТО
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В украине частная собственность токсична.Она наносит вред экономике украины деиндустриализацией.Экономику тянут госпредприятия. Потому что часть предприятий в 90-е по воровской реформе под названием приватизация могла отойти красным директорам, которые были эффективны - вкладывали в произвосдтво, разширяли производство. Потом пришел отдел К сбу и все эффективные предприятия вырвал, переписал и перепродал таким как они спецуродам из секты Ж300, для которых имеет смысл быстрые максимальные деньги сегодня, ради чего они маму продадут.
Это больные психопаты типа свинарчука и коррупционная династия насралова, данылюка, жеваги и пр.Которые в ни что никогда вкладывать не будут - можете видеть как краз имел кабину еще сср, так и после 30лет опять та же кабина сср.Прокладки богдан и лыбидь никогда не будут иметь кб и собственное произвосдтво кроме имитаций.
Частными предприятиями владеют падшие ж300ники.
Потому зеномике светит только лютый пипец. С одной стороны недоразвитые гончаруки, которые радуются аж рахитными клешнями в вр трясут что их пронесет, что они получат кредитов на аппетиты мвф с упоротыми представителями из Ж300 воровской земельной реформе жидовата ко распродажей в рабство и закладываются условия для голодомоора от них. А с другой набор на службу ученых за взятки дебилов ученых по ущербных учебниках экономики для лохов с минус первым уровнем понимания истинных процессов, когда германия плавает на втором.Той самой ущербной модели демократии заточенной на проедание до трусов и продажи собственных почек.
Зе шут и его партия дураков ведет украину к уничтожению.
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Та то всё фигня, там Нарик всех купил по мнению зебилов
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Зе-шут это символ поражения.
Шут до нового года должен быть сдан на колбасу и принести хоть микроскопическую пользу украине в виде своего дебильного тельца.
Корабли и моряков кацапы должны были отдать с позором еще со времен по, решением оон, а зе сохранил лицо путлу. И тут же
путло терпилу кинуло, ободрав корабли до скреп парашки параш.Тоесть зе устроил двойную зраду на ровном месте-сохранил лицо террористу, еще получил от него заточку в спину.
ЗЕ распродал земли, чем создал и заложил условия для нового голодомора через 10-50 лет сдиаметрально противоположными причинами от психопатов Ж300(география придурков не имеет границ - от больных свинарчуков до братьев макдональдсов, которые лепят своих божков перед входом иногда из своих лучших работников).
Его кинул мвф с одолжением бабла, хотя под хотелки коломойского
шут продал земли и увеличил работорговлю. А эти может привести к новому голодомору не по причине руцкого дурака и его руцмира, а другой крайности жадности от мирового сословия Ж300(жлобы, психически больные, у которых бог есть только деньги и больше ничего - как свинарчук, фирташ, тимошенко, коломойский, которые за 300% прибилы продадут даже свои органы). То есть создал условия нового голодомора от другой крайности коммунизма версии руцкого дурака до больных придурков диких капиталистов Ж300 открыв щель для скупки земель, когда в пару лет черных становится больше сразу на миллиард. В начале 20х годов 21 века это было 8млрд. Через лет 6 их будет 10мдрд. И выходом прокормить весь этот исламский полуобезьянний биомусор за счет рабства украинцев и воровства их земель под приводом продажи типа местным или даже иностранцам. Жидоват коломойский на рабстве заработает.
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