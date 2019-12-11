 На Харьковщине у семьи наркоторговцев изъято 800 кг маковой соломки стоимостью 0,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Криминальным бизнесом занимались супруги с Красноградщины. Злоумышленники наладили сбыт наркотических средств с особым размахом. Полицейские документировали деятельность наркосбытчиков в течение 2018-2019 годов. Жители Краснограда - 38-летний мужчина и его 38-летняя жена, расфасовывали наркотики и сбывали наркозависимым лицам с помощью почтовых отправлений по всей территории Украины.

Во время проведения 5 санкционированных обысков по месту жительства супругов в частном домовладении полицейские изъяли 50 мешков со смесью маковых семян и маковой соломы весом примерно 800 кг, растворитель в количестве 79 бутылок весом 52 кг, промышленные весы, полимерные пакеты, несколько десятков сим-карт мобильных операторов, банковские карточки, бумажные накладные за 2019 г. с указанием клиентуры и цифровые носители информации.

Смотрите: Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков. ФОТО

Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на "черном" рынке составляет около 500 тыс. гривен.

Смотрите также: Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье. ФОТО

Сейчас решается вопрос о задержании указанных лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и объявления им о подозрении в совершении уголовного преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.