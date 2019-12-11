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 Политика Украины
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Все про:ВР (24130) законопроект (2273) Кабмин (11416) Приватбанк (568)

 В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка"

Правительство внесло в Верховную Раду проект закона который не позволит возвращать банки их бывшим владельцам.

Информация об этом опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Текст законопроекта пока не опубликован, но издание "Экономическая правда" утверждает, что располагает им.

Как отмечается, проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Минфина может стать владельцем неплатежеспособного банка.

По данным издания, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которому ПриватБанк был выведен с рынка.

Читайте на Цензор.НЕТ: "ПриватБанк" приватизируют и снова передадут в частные руки, - Маркарова

По данным собеседника ЭП в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

При этом издание отмечает, что прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам в статьи 41, 41.1 нет.

Также на Цензор.НЕТ: Гончарук обещает сделать все, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, потраченные на национализацию "Приватбанка"

Источник: https://censor.net.ua/n3164874
 
 
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Так " ПРИВЕТ " Банк -
переходит во владение
Игоря КОЛОМОЙСКОГО в день Св. Миколая !
Поэтому и решили кагалом перейти на другую ст о р о н у .
Предать -
это значит предвидеть .
Хан Батый говорил своим военноначальникам -
Предавший РАЗ - предаст и второй !
Игоря Еремеев упал с любимой лошади и 170 млн . долларов не спасли .
Все в Воле БОЖЬЕЙ !
Справка для ботов - см. решение Англицкого Суда .
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От так, зробив бізнес а в тебе його забрали... у вас земля квадратна, земляки.
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Да мені пофіг, але що я кажу, Ви продали Україну, да саме Ви, Ви запустили свій бізнес, Ви отримали кредит в ЕС, ви бл*ять коли податки платити збираєтесь?
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Бідний Бєньчик, мо', йому дармовим ліпєстрічєством чи зубами золотими віддячимо?
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Краще б вернувся, брати такі комісії, то вже олігофренія.
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это против нашего Народного Президента провокация ....
Хотят что бы он отрекся от друга, который его сделал президентом...
Простой и мудрый нарид должен завтра же выйти к ВР и сказать свое решительное НЕТ!!!
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Торговля на крови медиапродуктом в стране агрессоре кстати сериал появился в сетке ТНТ сразу после встречи с пуйлом ранее его вообще не было и один из владельцев ТНТ Миллер который также был на норманд встречи совпадение? Россияне вырезали из сериала "Слуга народа" шутку про Путина
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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Так Путін ***** чи Хублі. Геть народу голову закрутили
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так в чем проблем, денежньй навал беня может приобрести и через другие имена, к примеру "зеонбуд", типа зареганое укрфейс хозлицо тетки, так я і поверил, что она есть хозяйка, щаз начнут проце дуру продажі в приват ручки навала на подставную морду лица
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https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 6708
.
https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/

В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка" - Цензор.НЕТ 3921Приватбанк 655 страниц об обмане Украинских Граждан , поверивших шахраям Привета . !
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
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храни денежки под матрацом если они у тебя есть ))
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а переименовать слабо - или надо слугам ещё налом чета занести?
им на хаты и причиндалы со шлюхами не хватает - хочется тоже как бпп и в лондон?
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беня может и борзыми щенками взять если шо...
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