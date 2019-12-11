 В Раде зарегистрирован законопроект о невозвращении "Приватбанка"

Информация об этом опубликована на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Текст законопроекта пока не опубликован, но издание "Экономическая правда" утверждает, что располагает им.
Как отмечается, проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Минфина может стать владельцем неплатежеспособного банка.
По данным издания, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которому ПриватБанк был выведен с рынка.
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По данным собеседника ЭП в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.
При этом издание отмечает, что прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам в статьи 41, 41.1 нет.
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переходит во владение
Игоря КОЛОМОЙСКОГО в день Св. Миколая !
Поэтому и решили кагалом перейти на другую ст о р о н у .
Предать -
это значит предвидеть .
Хан Батый говорил своим военноначальникам -
Предавший РАЗ - предаст и второй !
Игоря Еремеев упал с любимой лошади и 170 млн . долларов не спасли .
Все в Воле БОЖЬЕЙ !
Справка для ботов - см. решение Англицкого Суда .
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22.11.19 22:25 Коломойский:
Приватбанк "вернется"
мне
в ближайшее время !
Хотят что бы он отрекся от друга, который его сделал президентом...
Простой и мудрый нарид должен завтра же выйти к ВР и сказать свое решительное НЕТ!!!
Российский телеканал "ТНТ" цензурировал первую серию украинского сериала "Слуга народа" в части, где речь идет о президенте РФ Владимире Путине.
Источник: BBC-Россия
Детали: В России начали показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.
Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. С первой серии исчез шутку про Путина.
По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, который ему теперь положено по статусу, и помощник рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося ее название как "Хубло").
На что герой Зеленского удивляется: "Путин - Хубло"?
Этот момент из версии, показанной ТНТ в Москве, был вырезан.
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https://minfin.com.ua/company/privatbank/review/4/
Приватбанк 655 страниц об обмане Украинских Граждан , поверивших шахраям Привета . !
Ч и т а е м отзывы простых Граждан Украины о б а н к е ПРИВАТ !
им на хаты и причиндалы со шлюхами не хватает - хочется тоже как бпп и в лондон?