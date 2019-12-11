 Погибшего на Донбассе украинского воина Романа Беспалого похоронили на Днепропетровщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на в Фейсбук волонтера Дарьи Андрусенко-Якотюк.
Роман Беспалый, 17.06.1981 года рождения, старший сержант, военнослужащий 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот" 53-й отдельной механизированной бригады.
Роман Беспалый был одним из восьми военнослужащих, которые 22 мая этого года попали в плен к террористам вблизи поселка городского типа Новотроицкое Донецкой области, и погиб в плену (по утверждениям террористов - покончил с собой в камере СИЗО так называемого "МГБ ДНР" Донецка).
12 ноября тело Романа без внутренних органов было передано украинской стороне. В начале декабря его личность была подтверждена экспертизой ДНК.
У него остались отец и жена.