 "Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов

Об этом он заявил на встрече с ветеранами, активистами и волонтерами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", - сказал Сенцов.

По мнению бывшего политзаключенного, пока Путин у власти, Украина не сможет вернуть освободить Донбасс и Крым. "Но Путин не вечный, мы все вернем рано или поздно. Но это когда-нибудь", - сказал Сенцов.

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Режиссер считает, что большинство населения на оккупированных территориях настроены против Украины. "Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят — это факт. Они не собираются интегрироваться, они хотят в Россию, в "ДНР", у них это в голове. Пока зомбоящик не перестанет на них влиять, пока все боевики оттуда не уйдут, мы не сможем на них влиять, как бы не старались. Единственный вариант — развиться Украине, чтобы они знали, что есть страна, которая лучше", – сказал Сенцов.

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"Готовьтесь, что эта война надолго, но мы обязательно победим. Мне бы очень хотелось вернуться в Крым, но приготовьтесь, что это будет не скоро. Прибалтов оккупировали по очень похожей схеме в 1940 году. Они дождались, пока СССР надломился, и спокойно бескровно вышли. У нас ситуация похожа. Только там население было против, а у нас там [на Донбассе] мало проукраинского, но мы это поборем", – добавил он.