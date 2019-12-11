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 Общество
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Все про:Путин (25274) Сенцов (1094)

 "Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов

Бывший политзаключенный, режиссер Олег Сенцов считает, что если бы не Путин, "мы бы прогнивали, как Беларусь".

Об этом он заявил на встрече с ветеранами, активистами и волонтерами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.

"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", - сказал Сенцов.

По мнению бывшего политзаключенного, пока Путин у власти, Украина не сможет вернуть освободить Донбасс и Крым. "Но Путин не вечный, мы все вернем рано или поздно. Но это когда-нибудь", - сказал Сенцов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Сенцов отказался идти на вечеринку Европейского киноприза в ресторан "Москва": Европейцы не понимали, почему

Режиссер считает, что большинство населения на оккупированных территориях настроены против Украины. "Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят — это факт. Они не собираются интегрироваться, они хотят в Россию, в "ДНР", у них это в голове. Пока зомбоящик не перестанет на них влиять, пока все боевики оттуда не уйдут, мы не сможем на них влиять, как бы не старались. Единственный вариант — развиться Украине, чтобы они знали, что есть страна, которая лучше", – сказал Сенцов.

Также на Цензор.НЕТ: Сенцов стал на воинский учет в киевском военкомате

"Готовьтесь, что эта война надолго, но мы обязательно победим. Мне бы очень хотелось вернуться в Крым, но приготовьтесь, что это будет не скоро. Прибалтов оккупировали по очень похожей схеме в 1940 году. Они дождались, пока СССР надломился, и спокойно бескровно вышли. У нас ситуация похожа. Только там население было против, а у нас там [на Донбассе] мало проукраинского, но мы это поборем", – добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3164869
 
   
 Топ комментарии
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Совет форумчанПравила форума
 
Щас нам лахтинские калоеды все объяснят
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Обьєднані приблизно 55% українців у ставленні до сєпарів Даунбасу. Якщо б добавими крисчан та лугандонів -виходить 50 на 50.
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А бацька ведь обидится и перестанет нам креветки продавать )))))))
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Раньше пугали "загнивающим" Западом, теперь "загнивающей" Беларусью. Преемстаенность поколений.
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А можно Вас спросить,если Вы реальный белорус.Что у вас там действительно происходит во взаимоотношениях с рашкой?Батька их реально разводит как и прежде на нефть,газ и теперь креветки,или всё-таки наступает время платить по счетам?Как вы ощущаете?
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Та й від наших, те ж би почути ось про таке: «16:54, 11 декабря 2019

Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Оппозиция требовала от руководства Украины исправить допущенные при публикации документа несоответствия версий на английском и украинском языках.
В англоязычном варианте присутствовала формулировка: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в "Комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года", - для обеспечения его действия на постоянной основе». Однако при переводе на украинский язык строчка о «всех правовых аспектах особого статуса» была заменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». После внесения Киевом правок, версия документа на украинском языке стала соответствовать англоязычной версии.»

??????
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"Других врагов, кроме Путина, у нас нет." . К сожаление у нас уже есть враг и на банковой Источник: https://censor.net.ua/n3164869
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Ну да, кроме ***** давайте благодарить и шакалАдного. Оно то же приложило рыло к объединению. 73% украинцев объединились против мародерства страны.
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Не разделяю его солнечный оптимизм. Кремлевская крыса вбила колышек своей пропагандой. Восточноукраинские сепары стали еще глупее и агрессивнее.
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55% украинцев благодаря пропаганде от зелебобиков типа Сивох, Дубинских, Коломойских, г+г считают что в Украине гражданская война
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А чем 5 лет ваш соевый Стець занимался, чтобы объяснить украинцам реальное положение дел?Ботов только набирал?
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Ну, он то может и ничем, зато ты постарался на славу
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Если почитать свиноботов типа тебя, которые брызжут ядом и ненавистью по отношению к жителям оккупированных территорий, можно действительно сделать вывод, шо идёт гражданская война. А не внешняя агрессия и оккупация. Такие как ты - просто подарок для пуйловской пропаганды !
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Та это ж просто мессия какой-то. Молодец, мыслитель ты наш. А родственники погибших, наверное ж, тоже ему вместе с тобой аплодируют за такое объединение. Хоть где ты его разглядел, это объединение, говорящая голова?
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Родственники погибших, ненавидят Путина за смерть родных и одновременно благодарны ему за очищающие душу страдания
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Изнасилованная женщина, ненавидит насильника, но в этоже время благодарна ему за радость материнства
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А если не залетела? Тогда за радость изнасилование зависимости? Обычно начинает нравится. ))
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Дроченый оптимист Путин уйдет а за ним придет "хороший" Путин. Ну и естественно в Украине вслед за ЗЕ повалят во власть свидомые до мозга костей...идиоты
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не знаю, как Сенцов, но я был бы благодарен ху...йлу, ели бы он сдох! "Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов - Цензор.НЕТ 5734
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Олег, того що було за часи Майдану давно вже немає. Антимайдан при владі
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Серйозно? Чому ж ти не протестуєш? Де твоі однодумці? Ви зрадили Майдан?
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Ото з правого боку Наталя Фібрік виглядає?. Часом не вона під ім'ям Лалала пише
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Ты это Олежа петиному войску объясни,которое от того,что их шефа как пса шолудивого выгнали,готовы всех и вся разрывать.Какое объединение,тут готовы гражданскую войну развязать и вешать тех кто против Пети.
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И порохня со своими тупыми как и они методичками.
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В спам, кацапсина!!!
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Как-то не отправляется он в спам, правда?Удивительно, и почему это так.... "Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов - Цензор.НЕТ 3907
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Оно сейчас на сф побежит жаловаться,что его оскорбили)))
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А где ему тут оскорбление?Он нажал в спам, я нажал из спама
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У них уже 9 месяцев сплошные нервы. За это время можно было и родить идею, дескать Порошенко уже не гетьман, кина не будет. Так нет же, не доходит до них.
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О, тут- как тут. Уже "удобрила" ветку.
Самое циничное - ветку с освобожденным Сенцовым благодаря переговорам. И в предверии новых обменов и возвращения узников - украинцев.
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Щасливі совки. Щось дають? Хто крайній?
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Мировая закулисье поручило Пу окончательно раздеребанить рашку
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Чет такое где-то так, но шо бы высрал Сенцов, если бы по его хате ввалили эти ГРАД-ы то?
И убили собаку, или сына?

1 деятель сказал: война хороша для того кто ее не видел(как вот для Сралина например)
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Россия их приняла, и теперь оставит без жилья"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов - Цензор.НЕТ 1384
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В первой серии телешоу герой Зеленского Василий Голобородько выбирает часы. Его помощник рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (он произносит ее название как «хубло»). В ответ Голобородько удивляется: «Путин - хубло»?"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов - Цензор.НЕТ 6615
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В трансляции на Западную Сибирь эту шутку вырезать, наверное, забыли. Может, думали, не поймём-с...
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мы )(уйлу есчо аплодировать будем, когда Рачку закопает.
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Найкраще об'єднала людей ненависть та зневага до бариги та підбарижників.
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Сьогодні перший день Чеченської війни 14р.в РФ.
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"... поки Путін при владі..."
===
А куди він подіне 146% кацапні? Адже путін -- це квінтесенція кацапів як народу.
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Ну не идиот ли?! ага, взял и объединил. Захватил восток страны и Крым. Взял вместе со своими подельникамим Порошенко и Медведчуком и разъединил по мове и вере.
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Что пытается ещё сдать в Золотом вазелин. Грэхем лошара приехал в Золотое со стороны орков. Показал высоту где наши позиции. Это всё зелох хочет сдать походу при разведении... скоро https://www.youtube.com/watch?v=mMDsK8fe43Y
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Для зебни это уже давно ничего не объединяет. Скорее наоборот, им бы лишь бы не провоцировать.... А объединяет их только желание посадить Порошенко - единственного украинского Президента.
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Москва": Европейцы не понимали, почему

Режиссер считает, что большинство населения на оккупированных территориях настроены против Украины. "Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят -
Це є незаперечним фактом. Треба визнати, що повернення українських територій Донбасу пов'язане з великими проблемами людей, які мають ненависть до України. Чи потрібні нам ці люди треба запитати у форумчан, які з того регіону😏
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Ali Hasan - кто в ненависти замечен к Украине, того лишить гражданства или поразить в правах....

Сами уедут..., или выслать....
Есть прецеденты в Истории....
Но это при условии если украинцы когда нибудь, ради прикола выберут себе национальное правительство наконец.... "Як би я не ненавидів Путіна, я вдячний йому, що він нас об'єднав", - Сенцов - Цензор.НЕТ 1110
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В лучах славы крыша поехала, Путину он благодарен, а сотни убитых и тысячи раненных на Майдане это мелочи.
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Ага, прогниваем, аж голодаем, как ты по полгода. умник, блин.
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Если здесь станет лучше, нахрена те ватники нужны? Да они и сейчас не нужны. Тут своих хватает. Вопрос не в возврате пампаса или крыма, а в том чтобы парашенцы от нас **********. А это случиться только если рашестан развалиться к ****** как совок. Оно к этому и идет. Цены на энергоносители падают, в войнушки ввязались, санкции есть. В принципе карты понемногу складываются. Да и генсек уже явно не торт. Ну а преемник сделает работу горбачева. Но это будет не через год и не через два. Вот тогда уже думать. Что с теми территориями делать.
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І знов переконуюсь, що творчі люди живуть у напівреальному світі. І най так буде, бо тоді світ не пізнав би геніїв Відродження, не побачив творів видатних письменників, режисерів, художників, фотографів і так далі... Але сприйняття навколишнього світу в них не таке... От і Сенцов... Та до дупи наявність путлєра в московії! До самої глибокої! Там відсотків 80-90 таких путлєрів... Здохне цей, прийде інший. Без України, без її історії все "вяличие" московії зникає, як роса на сонці... Тому вони будуть здихати, але лізтимуть сюди з воплями про "адіннарод"... І з цим, покишо, нічого не зробиш...
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Игорь Д,
преЗедент показал знак Viktoria, перед входом в Елисейский дворец........)(уйла там не было=>только Макрон и преЗедент......
Не нужно разгонять фейк о «смелом» преЗеденте.........
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Ты забыл новую фотку Грозного скинуть, этой уже 18 лет
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Про загнивающую Беларусь он конечно сильно загнул.
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Олег прав на 100%. Дьявол дал нам прочувствовать всю прелесть ,,русского мира,, ,а то большая часть народа ходила как в тумане и смотрели рашаТВ . Жаль погибших,раненых,осиротевших,но х-ло сделало нам всем прививку ,и мне кажется ,что на века россия стала для большинства украинцев самым страным врагом.
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РосЦию из-за допинга очередной раз не допустили к 0лимпиаде 2020?. ......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .

Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
.
...
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От не довіряю я цьому сєнцову.......... і все тут.
Мутний він якийсь.
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