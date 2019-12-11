 "Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил", - Сенцов

Об этом он заявил на встрече с ветеранами, активистами и волонтерами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание TheБабель.
"Как бы я не ненавидел Путина, я благодарен ему, что он нас объединил. Без этого мы бы прогнивали, как Беларусь. Других врагов, кроме Путина, у нас нет. Покорить нас хочет только он. Европа не введет сюда войска, и США в нас не стреляли ГРАДами", - сказал Сенцов.
По мнению бывшего политзаключенного, пока Путин у власти, Украина не сможет вернуть освободить Донбасс и Крым. "Но Путин не вечный, мы все вернем рано или поздно. Но это когда-нибудь", - сказал Сенцов.
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Режиссер считает, что большинство населения на оккупированных территориях настроены против Украины. "Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят — это факт. Они не собираются интегрироваться, они хотят в Россию, в "ДНР", у них это в голове. Пока зомбоящик не перестанет на них влиять, пока все боевики оттуда не уйдут, мы не сможем на них влиять, как бы не старались. Единственный вариант — развиться Украине, чтобы они знали, что есть страна, которая лучше", – сказал Сенцов.
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"Готовьтесь, что эта война надолго, но мы обязательно победим. Мне бы очень хотелось вернуться в Крым, но приготовьтесь, что это будет не скоро. Прибалтов оккупировали по очень похожей схеме в 1940 году. Они дождались, пока СССР надломился, и спокойно бескровно вышли. У нас ситуация похожа. Только там население было против, а у нас там [на Донбассе] мало проукраинского, но мы это поборем", – добавил он.
Киев опубликовал исправленное коммюнике «нормандского саммита»
Офис президента Украины Владимира Зеленского выполнил требования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», исправив ошибки в опубликованном на сайте президента коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки».
Оппозиция требовала от руководства Украины исправить допущенные при публикации документа несоответствия версий на английском и украинском языках.
В англоязычном варианте присутствовала формулировка: «Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "нормандском формате" и Трехсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как указано в "Комплексе мер по выполнению минских соглашений от 2015 года", - для обеспечения его действия на постоянной основе». Однако при переводе на украинский язык строчка о «всех правовых аспектах особого статуса» была заменена на «все правовые аспекты Закона об особом статусе». После внесения Киевом правок, версия документа на украинском языке стала соответствовать англоязычной версии.»
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Самое циничное - ветку с освобожденным Сенцовым благодаря переговорам. И в предверии новых обменов и возвращения узников - украинцев.
И убили собаку, или сына?
1 деятель сказал: война хороша для того кто ее не видел(как вот для Сралина например)
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А куди він подіне 146% кацапні? Адже путін -- це квінтесенція кацапів як народу.
Режиссер считает, что большинство населения на оккупированных территориях настроены против Украины. "Большая часть людей на оккупированных территориях нас ненавидят -
Це є незаперечним фактом. Треба визнати, що повернення українських територій Донбасу пов'язане з великими проблемами людей, які мають ненависть до України. Чи потрібні нам ці люди треба запитати у форумчан, які з того регіону😏
Сами уедут..., или выслать....
Есть прецеденты в Истории....
Но это при условии если украинцы когда нибудь, ради прикола выберут себе национальное правительство наконец....
преЗедент показал знак Viktoria, перед входом в Елисейский дворец........)(уйла там не было=>только Макрон и преЗедент......
Не нужно разгонять фейк о «смелом» преЗеденте.........
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Грозный опьять брали ??
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. . .А что говорить о ПОЛИТИКЕ , Экономике и ИСТОРИИ ??-..................... .
Если россия ПОСТОЯННО МУХЛИРУЕТ дажэ в БЕЗ0БИДНОМ СП0РТЕ ?
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Мутний він якийсь.