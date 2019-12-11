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 Общество
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Все про:тестирование (245) ВНО (229)

 Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования

В зависимости от региона стоимость одного тестирования во время пробного внешнего независимого оценивания составит от 138 до 150 гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Отмечается, что дороже пробное ВНО - 150 гривен - будет стоить в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Черкасской, Черниговской, Львовской, Волынской и Ривненской областях и городе Киеве.

Меньше всего украинцы заплатят за пробное тестирование в Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях -138 гривен.

В Херсонской, Николаевской областях и в Крыму - 145 гривен, в Донецкой и Луганской областях - 144 гривны.

По 142 гривны заплатят в Ивано-Франковской, Тернопольской и в Черновицкой и Закарпатской областях.

В Харьковской, Полтавской, Сумской областях - по 141 гривны.

В 2020 году пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.

В день проведения пробного тестирования каждый пользователь может составить тест из одного учебного предмета.

Регистрация для участия в пробном внешнем независимом оценивании продлится с 3 по 24 января 2020 на сайте соответствующего регионального центра оценивания качества образования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВНО по математике будет двухуровневым и обязательным, - Новосад

Источник: https://censor.net.ua/n3164868
 
 
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И сразу на оценки прейскурант давай!
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так раньше бесплатно было. Хотя, теперь зебилы разбогатели, то могут и заплатить Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 6499
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Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, а качественное и окончательное - 1300 - 1500$ Пробное ВНО будет стоить от 138 до 150 грн, - Минобразования - Цензор.НЕТ 1166
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В Херсонской, Николаевской областях и в Крыму - 145 гривен ЗНО будет в том числе и в Крыму? Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 3908 Источник: https://censor.net.ua/n31648
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там 300 тыс школьников.
будет выделено 300000*140 = 52 млн грв
как ты думаешь? департамент крыма по образованию откажется от них? все отделом заполнять тесты будут.
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Зеленое стадо уже рыгов превзошло по схемам распила бюджета..
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одно не понимаю - страна имеющая 2-3 человеческих вуза и кучу помоек Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9928 Пробне ЗНО коштуватиме від 138 до 150 грн, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 9928
дипломы нихрена не стоят и нигде не ценятся кроме всяких быдлей, покупающих своим телкам такой вид приданого
нахрена вам эти бумажки? - большинству - вам денег девать некуда?
хочется как у трусняка- купить туалетный диплом и в стратеги?
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Мало з нас в школах деруть, ще й за це плати...

А якщо моя дитина його на 200 балів складе, воно їй буде зараховане?
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