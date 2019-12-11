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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3969) чиновник (1372) РГА (192)

 Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины

Президент Владимир Зеленский назначил новых председателей 33 районных госадминистраций в 8 областях Украины.

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Президент назначил председателей райгосадминистраций:

  • в Днепропетровской области - Васильковской, Днепровской, Криничанской, Магдалиновской, Межевской, Петриковской, Пятихатской и Солонянской РГА;
  • в Житомирской области - Новоград-Волынской, Овручской, Попельнянской;
  • в Запорожской области - Веселовской;
  • в Ивано-Франковской области - Верховинской, Галичской, Городенковской, Калушской, Коломыйской, Снятинской, Тлумачской;
  • во Львовской области - Городокской, Жолковской, Каменка-Бугской, Николаевской, Мостисской, Самборской, Сколевской, Старосамборской и Стрыйской;
  • в Николаевской области - Баштанской, Новобугской, Очаковской;
  • в Ривненской области - Млыновской;
  • в Херсонской области - Ивановской.

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Также, Зеленский уволил с должностей председателей Очаковской РГА Николаевской области и Ивановской РГА Херсонской области "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3164865
 
 
 Топ комментарии
 
А что эти зелебобики будут делать когда их Ссаныч свалит на рассею? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 4516
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Ты успел отправится в спам раньше, чем накалякал свой тупорылый высер
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Вітаю показ телесеріалу "Слуга народу" по телеканалу "ТНТ" сусідньої країни. Тепер її жителі зможуть самі побачити, як треба керувати країною і порівняти з тим, як це робиться у них. Ну і якась копійка Лєнці на вбрання буде нелишньою.
Ми зробили їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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И опять я успел до начала порохоботского срача, даже удивительно.
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Ты успел отправится в спам раньше, чем накалякал свой тупорылый высер
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Калякать тупые высеры - это твой удел, порохоботина.
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Да что ты истеришь, порохоботина? Что, правда глаза режет?
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Кацап - это про тебя и твоего колегу олега. А где там вам кто ссал разбирайтесь сами.
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А что эти зелебобики будут делать когда их Ссаныч свалит на рассею?
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Вітаю показ телесеріалу "Слуга народу" по телеканалу "ТНТ" сусідньої країни. Тепер її жителі зможуть самі побачити, як треба керувати країною і порівняти з тим, як це робиться у них. Ну і якась копійка Лєнці на вбрання буде нелишньою.
Ми зробили їх разом!
(C)
@Goloborodyko
🤔
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Вам надо было раньше поздравлять жителей страны-агрессора с тем что у них работает фабрика "Рошен".
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Скільки заносили? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 101 Яка такса? Зросла чи ні? Зеленский назначил новых председателей 33 РГА в 8 областях Украины - Цензор.НЕТ 3771
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Прочитав : " Зеленский назначил новых предателей...."
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