 По поводу трансляции сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ" подан депутатский запрос, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гончаренко отметил: "Написал депутатский запрос Зеленскому, чтобы узнать за сколько он продал "Слугу народа" ТНТ
Как стало известно, с сегодняшнего дня на российском канале ТНТ будет транслироваться украинский сериал "Слуга народа", где главную роль играет президент. В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать "что почем", а конкретно:
- за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению;
- когда начались переговоры;
- когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?
Анонс политической комедии на росТВ состоялся внезапно и сразу после "нормандской встречи", где был и глава Газпрома, который и владеет ТНТ. Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на "формулу Штайнмайера"?"
хорошо закрыли наверное ))
лижи дупу вора
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сходи проветрись