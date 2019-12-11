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 Политика Украины
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 По поводу трансляции сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ" подан депутатский запрос, - Гончаренко

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал информацию о том, что он подал депутатский запрос по поводу трансляции на российском телеканале сериала с участием Владимира Зеленского "Слуга народа".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гончаренко отметил: "Написал депутатский запрос Зеленскому, чтобы узнать за сколько он продал "Слугу народа" ТНТ

Как стало известно, с сегодняшнего дня на российском канале ТНТ будет транслироваться украинский сериал "Слуга народа", где главную роль играет президент. В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать "что почем", а конкретно:

- за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению;

- когда начались переговоры;

- когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?

Анонс политической комедии на росТВ состоялся внезапно и сразу после "нормандской встречи", где был и глава Газпрома, который и владеет ТНТ. Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на "формулу Штайнмайера"?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95"

Источник: https://censor.net.ua/n3164862
 
   
 Топ комментарии
 
Зеліне рильце в кацапському пушкові.
Таки штовхнув кацапам свій серіальчик.
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А когда про фабрику липецкую писали тогда зебилов все устраивало.
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и главное бох Пе сдатчик крыма и донбаса
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Там же и главная ПЕСсюка була!
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А шмаркля зеленая, чей наемник? Бени или *****?
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Шмаркля по сути многостаночник и вероятно дырок у него много - может принимать со всех сторон.
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Не боись, ушлёпок, его писюна на все клавиши хватит!
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На твои губы точно хватит, это уже видно))))
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Вам ещё ЭТО дело чмокать 4,5 года, привыкайте!
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кацап чмокать это исконно ваше сруцькое...собссно так можно и ЗЕбила легко определить...потому что ЗЕбил с кацапом по сути одно и тоже.
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Если начинает писать про чмокать или про очко, то 99% либо кацап либо ЗЕбил малоросский, у них это генетическое наследие.
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ПЕС глянь выше.
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По данным социологов, на досрочных выборах партии, чьи представители ни разу не били Народных Слуг, в Раду не попадут
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Я правильно зрозумів, що тепер Шуфрич може трохи розслабитись?
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От моника пока минет делала втюхала пуйло свой дешевый сериальчик А вы говорите дура Не зря сьездила Уже какаятя копеечка
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моника мальдивски проджолжает загребать бабло с типа закрытой фабрики
хорошо закрыли наверное ))
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Да иди уже в спам винторогий бот, срёшь тут гебнявой методичкой, надоел со своими кремлёвскими штампами.
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да идли себе кто тебя держит
лижи дупу вора
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Место у сраки Бабломойского давно тобой занято, так что не отвлекайся...пособник ЗЕсепаров.
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А помните как на дебатах на стадионе угорелое чучело под радостные визги ЗЕбилов визжало про липецкую хвабрику, истерило про торговлю на крови ..про барыгу....про Панамские офшорки..И тут выясняеца шо сам клоун по горло в офшорках и налоги в Украине вообще не платит, шо у него есть незадекларированная недвижимость в Италии, что клоун во всю сотрудничает с кацапскими медиа компаниями продавая им права на свои говносериалы...И смотрите на ЗЕбилов - если при Порошенко это всё было лютой зрадой и Петя бы агентом кремля..то теперь тоже самое с их клоуном резко перемога!! панамские офшоры плохо, а Кипрские - хорошо, давно закрытая липецкая фабрика это торговля на крови, а продажа клоунских говносериалов на Рашку это культурный обмен с мышебратьями! Вскрылась латентная прокацапская сепарня с приходом клоуна ...
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зебобіки захлебувались тоді слюнею та до небес піднімали свого піаніста-наркошу!!
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Это так же как слепой траст только теперь по ЗЕбильному???
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Щирий Украинец должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом и... дать в пыку подвернувшемуся слуге народа.
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ЗЕкловуна торгующему с рашкой во время войны??
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Надо полагать, что ярый борец с торговлей на крови и человек без гражданства Украины, Сулугуни Коксович Сракубыемузашили завтра будет устанавливать палатки в Мариинском и строить баррикады на Банковой. Ну и вомбат Сёма с Серлещем и пламенным пуштунов примут непосредственное участие в борьбе с торговлей на кровы барыгой с Банковой. А ВО "Сволота" и "Мальчики по нац-вызову" будут блокировать студию ТНТ в Московии.
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досвидос продажный солдафон
сходи проветрись
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Пишуть, що то Порошенко винуватий - це він крадькома підписав цю угоду на трансляцію, а зє вовє доводиться виконувати...
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ЗЕкловун с Порошенко подписал договор согласно которому Петя будет ему срать в штаны ещё минимум 5 лет.
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А шо це за лайно таке, що за фігня, не дивився, а хтось дивився??))
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