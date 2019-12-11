 По поводу трансляции сериала "Слуга народа" на российском телеканале "ТНТ" подан депутатский запрос, - Гончаренко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гончаренко отметил: "Написал депутатский запрос Зеленскому, чтобы узнать за сколько он продал "Слугу народа" ТНТ

Как стало известно, с сегодняшнего дня на российском канале ТНТ будет транслироваться украинский сериал "Слуга народа", где главную роль играет президент. В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать "что почем", а конкретно:

- за какую сумму "Студия Квартал 95", создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению;

- когда начались переговоры;

- когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?

Анонс политической комедии на росТВ состоялся внезапно и сразу после "нормандской встречи", где был и глава Газпрома, который и владеет ТНТ. Кто знает, может Зеленский договаривался о сериале в обмен на "формулу Штайнмайера"?"

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