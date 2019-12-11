 Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Эту информацию Милованов опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал Милованов.
Он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и все другие министры, "не больше и не менше".
"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов.
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такое впечатление что их просто взяли и посадили(в кресла), прямо как толстобрюхого товарища Сивохо(о г*споди...)
Чувак назначил себя высококвалифицированным. Думаю, если бы его где-нибудь в гараже к потолку за яйца, то мы узнали бы реальный доход министра экономического развития.
Таким образом, заработная плата министра в ноябре близка к 271 тыс. грн.
Кроме того, возникает вопрос, насколько это честно: оставлять низкие зарплаты министрам, но компенсировать их премиальными в десятикратном размере.
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