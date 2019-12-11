 Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Эту информацию Милованов опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал Милованов.

Он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и все другие министры, "не больше и не менше".

"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов.

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