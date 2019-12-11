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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1942) Милованов Тимофей (103)

 Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц

Министр экономического развития Тимофей Милованов обнародовал зарплатные платежки за последние 3 месяца.

Эту информацию Милованов опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - написал Милованов.

Он добавил, что хочет получать такую же зарплату, как и все другие министры, "не больше и не менше".

"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов.

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Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 02
Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 03
Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц 04

Источник: https://censor.net.ua/n3164860
 
   
 Топ комментарии
 
Зедауны, вы верите в то что долларовый миллионер пошел работать на 30к грн в месяц?

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Ne tak uz mnogo on polucajet jesli sravnit skolko polucajet ucitel po 4000$ Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 7757
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Действительно, ему не хватало, чтоб убогие его критиковали
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Я совсем не фанат зебилов, но сейчас зеленое быдло все равно начнет ныть, а почему министр не получает как уборщица в райцентре?
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Это если без всяких там разных табу... Ой, скромняга... 🙄
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Зедауны, вы верите в то что долларовый миллионер пошел работать на 30к грн в месяц?

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Так это же их мечта. Чтобы не было богатых.
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[зебил mode on] А-а-аааа! Р-р-ряяяяяя!!! Буржуи! Барьіги!!! Я тут бухаю, отец бухал и дедьі-прадедьі бухали, Порох их до водки проклятой довел!!! В хате тараканьі, в койкоместе клопьі, пить-жрать нехмуй, дети бутьілки собирают, старшая доча 13 лет, сосет у трассьі - а у них тачки и хатьі свои?! Айтишники там всякие дрочат в интернете и по гейропам ездиють?! Отнять! Поделить! И пробухать!!! [зебил mode off]
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Ну ты же веришь что долларовый миллиардер пошел во власть ради безвиза и томоса для любимых украинцев.
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Действительно, ему не хватало, чтоб убогие его критиковали
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Долларовый миллиардер может нанять для бизнеса профессионалов и бизнес дальше сам будет работать. А вот у долларового миллионера выбор - или-или.
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Ne tak uz mnogo on polucajet jesli sravnit skolko polucajet ucitel po 4000$ Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 7757
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Ну учителя все-таки заслуживают за свой сложный труд достойную зарплату Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 5277
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коли свої статки оприлюднить богдан ?
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После того, как сыньоносый расскажет про его деньги в слепом трасте
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ага, забула у впєрдолєного росієсєй запитати..
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Оклад может указан и верно но не указаны с два десяток доплат и премий.
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Ну да, материальную "помощь" он ещё не получал...
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.А до выборов оно с пафосом рассказывало что Порошенко специально ее не заканчивает. Зелебобы как обычно поели говна.Милованов рассказал, что зарабатывает 31 041 грн. в месяц - Цензор.НЕТ 5792
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Пашуня, так зачем ты говно жрешь, со стецька выгнали? ))))
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Поел? Пошёл вон. Твои влажные фантазии у тебя в жопе уже полгода, но ты дебил ещё этого не понял и продолжаешь дрочить на портрет дебила.
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вы ему там хоть молоко бесплатное в обед, шо ли...
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Там есть бесплатное, из "колхозов" ДУСи, и не только обычное коровье, но и от бешеной коровки так как ДУСя имеет собственный "самогонной" заводик.
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Кстати, почти у всех властопитеков в Ф)п(ейсбуке - клички на кацапский манер - как и у "героя новости".
такое впечатление что их просто взяли и посадили(в кресла), прямо как толстобрюхого товарища Сивохо(о г*споди...)
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как говорится - "толсто".... либо автор реплики на скрине - Поехавшая. ну, это понятно по тому шо высрала шо надо бормотанием заниматься то Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 2560
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"Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласилась за нее работать", - отметил Милованов

Чувак назначил себя высококвалифицированным. Думаю, если бы его где-нибудь в гараже к потолку за яйца, то мы узнали бы реальный доход министра экономического развития.
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Госсекретарь Минэкономики Александр Черных просит Кабмин утвердить начисление министру Тимофею Милованову в ноябре премию за три прошедших месяца совокупно в размере 1630% (тысяча шестьсот тридцать процентов.) или 236 тыс. грн.
Таким образом, заработная плата министра в ноябре близка к 271 тыс. грн.

Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 3798

Кроме того, возникает вопрос, насколько это честно: оставлять низкие зарплаты министрам, но компенсировать их премиальными в десятикратном размере.
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А це для того аби можна було скаржитись на "зубожіння"!
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Фракція "Слуга Народу" проведе новорічний корпоратив 20 грудня. Закінчення епохи бідності відзначать в одному із найдорожчих ресторанів Киева, CHI restaurantМилованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 5773
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Хтось із класиків писав що поміщицькі лакеї любили ходити до трактиру і голосно вимагати у прислуги "Чеоек, чаю"...
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ПС ))))...*Мер * доречі від ПЕСиків обирався ! Милованов розповів, що заробляє 31 041 грн на місяць - Цензор.НЕТ 3194
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Нищеброд сраный. Пошел вон. Не знаешь как деньги заработать? Иди бутылки сдавай.
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А в конверте сколько наликом получаешь?
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