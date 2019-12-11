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Все про:Донбасс (20185) операция Объединенных сил (1880)

 Враг 3 раза нарушил перемирие с начала суток 11 декабря. Ранен один украинский воин, - штаб ООС

Российская Федерация не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятым итоговім коммюнике на переговорах лидеров "Нормандской четверки" во Франции.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Так, в течение текущих суток, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также ручных противотанковых и подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 2 обстрела укреплений Объединенных сил:

у Новомихайловки - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Павлополя - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Зайцево - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

11 декабря, ранение в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток вражеских обстрелов на Донбассе не зафиксировано, боевых потерь нет, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3164858
 
 
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Одужання всім пораненим українським воїнам.
Смерть ворогам !
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Слава Героям!
Смерть ворогам!

норманди - нормальдо:

вчера трое убитых, сегодня один раненый
все по плану, да, ЗЕбобики ?
еще чернила не успели высохнуть

Вова, нах..я ты туда ездил ? Враг 3 раза нарушил перемирие с начала суток 11 декабря. Ранен один украинский воин, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2206
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Да, ёксельмоксель, в гляделки не наигралси...
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Гавнокомандующий продолжает делать деньги на крови. Главное , что по НТН Слугу крутят, а потери ВСУ , то такэ, не жидов же убивают
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Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!!
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Одужання пораненному воїну України!!!
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