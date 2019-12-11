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 Политика Украины, Технологии
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Все про:Минюст (1455) СИЗО (1120) заключенные (393) Малюська Денис (16)

 В Лукьяновском СИЗО запустят пилотный проект сервиса "Онлайн жалоба для осужденных", - Минюст

В Киевском следственном изоляторе в рамках пилотного проекта запустят сервис "Онлайн жалоба для осужденных".

Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства..

"Мы хотим предоставить лицами, взятыми под стражу и осужденными возможность подавать конфиденциальные онлайн жалобы на ненадлежащее обращение или условия содержания с помощью специальной информационно-коммуникационной системы в Национальный превентивный механизм, прокуратуру и других органов", - рассказал Малюська.

По его словам, внедрение электронной жалобы должно создать эффективную систему противодействия пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению с заключенными.

"Мы нормативно урегулируем и разрешаем этот механизм приказом Минюста. В настоящее время одним из пилотных учреждений для реализации этого механизма определено государственное учреждение "Киевский следственный изолятор". В учреждении установлено соответствующее оборудование для пилотной отработки механизма представления конфиденциальной онлайн жалобы заключенными", - сказал министр.

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Он отметил, что в ближайшее время количество электронных и коммуникационных сервисов для заключенных существенно возрастет.

Установленное в Администрации государственной уголовно-исполнительной службы программное обеспечение позволяет получать в электронном виде онлайн жалобу, в том числе в формате видеообращения.

В Минюсте отмечают, что порядок пользования осужденными интернетом - очень сложный вопрос, поэтому только специальные технические устройства с соответствующим ПО, которое ограничивает и контролирует пользования интернетом осужденного, может использоваться в исправительных учреждениях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164857
 
 
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вайфай
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А така ідея: саджати в віртуальний ШІЗО.
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в норвежских тюрьмах всё сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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і мінюст затрахається з перевірками гасати в те СІЗО
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за що комент видалили, з тюрми вам пишу
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Не зрозумів! Тобто як для засуджених? А їм хіба можна мати мобільні телефони? Чи вже в кожному випраному закладі є інтернет-кімнати? А в селах України вже всюди інтернет є? Бабусь вже навчили діджиталізації? Чи знов пук в калюжу посеред океану? Вони хоть розуміють шо мелють?
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а ще зробіть щоб кожен засуджений міг собі вибрати онлайн суддю,слідчого чи мєнта який дізнання вибивати буде.Повинен також бути цілодобовий доступ до порносайтів та соціальних мереж і месенджерів. Тоді тюрми можна не закривати-звідти ніхто не буде втікати. В Лукьяновском СИЗО запустят пилотный проект сервиса "Онлайн жалоба для осужденных", - Минюст - Цензор.НЕТ 7911
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