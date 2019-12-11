 Коммуналку за некачественные услуги пересчитают, - правительство готовит новые правила

Об этом заявила на брифинге министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Это (утверждение типовых договоров о водоснабжении. - Ред) дает Кабинету министров перейти к следующему важному шагу - подготовить правила пересчета всех видов услуг для потребителей: и водо- и теплоснабжения, и водоотведения, и горячего водоснабжения в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - отметила Бабак.
Она добавила, что предыдущее правительство не смогло этого сделать, ведь не был утвержден полный перечень правил предоставления каждой отдельной жилищно-коммунальной услуги и соответствующих видов договоров.
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Бабак отметила, что сегодня правительство уже утвердило качественные показатели для горячего водоснабжения, и это позволяет начать процесс разработки общих правил оплаты всех услуг.
По ее словам, утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".
увольнять
с
насиженных теплых мест, чиновников без сохранения всех не благ
не выполняющих решения Кабинета Министров Украины
то
все эти решения они умножат на "о" и приумножат свои Активы
(чиновники от гривны-доллара-шекеля).
История развития столоначальников в Украине за 28 лет показала правильность такого пути .
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Агов, журналісти? На біса ви тиражуєте всі ці "комуналки" з "молочками"? Вам не гидко від такого низького "стилю"?
температура горячей воды меньше 40°C, услуга оплачивается по тарифу холодной воды;
- температура горячей воды 40 - 44°C - услуга оплачивается на 70%;
- температура горячей воды равняется 45 - 49°C - услуга оплачивается на 90%;
- температура горячей воды - 50°C и выше - услуга оплачивается на 100%.