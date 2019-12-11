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 Общество
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Все про:Кабмин (11416) тарифы (1623) коммунальные услуги (280) Бабак Алена (14)

 Коммуналку за некачественные услуги пересчитают, - правительство готовит новые правила

Кабинет министров разработает порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг всех видов в случае их некачественного предоставления.

Об этом заявила на брифинге министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Это (утверждение типовых договоров о водоснабжении. - Ред) дает Кабинету министров перейти к следующему важному шагу - подготовить правила пересчета всех видов услуг для потребителей: и водо- и теплоснабжения, и водоотведения, и горячего водоснабжения в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - отметила Бабак.

Она добавила, что предыдущее правительство не смогло этого сделать, ведь не был утвержден полный перечень правил предоставления каждой отдельной жилищно-коммунальной услуги и соответствующих видов договоров.

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Бабак отметила, что сегодня правительство уже утвердило качественные показатели для горячего водоснабжения, и это позволяет начать процесс разработки общих правил оплаты всех услуг.

По ее словам, утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах".

Источник: https://censor.net.ua/n3164855
 
 
 Топ комментарии
 
закон о жкх принят - прошлой властью - как и почти все реформы - в лучшем случаи зеленые продолжают - в худшем прекращают - но не одной своей реформы - кроме - продажа всего шо можно и нельзя
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Начинайте с воды,срок дайте месяц,как пожарным на проверки.В ТУРБОРЕЖИМЕ. ВОДА ДАВНО ДАЛЕКА ОТ ПИТЬЕВОЙ.Люди дохнут и болеют от воды из кранов,бабки платят сумасшедшие,директора горводоканалов чувствуют себя царями
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закон о жкх принят - прошлой властью - как и почти все реформы - в лучшем случаи зеленые продолжают - в худшем прекращают - но не одной своей реформы - кроме - продажа всего шо можно и нельзя
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кажуть, безкоштовних ліків для хіміотерапії вже немає.
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Так это же ещё закупки великой супрунихи, шо не так?
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ужас просто ужас - кто не понимает ,не поймет о чем мы
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По ее словам, утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах"Источник: https://censor.net.ua/n3164855
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Це тільки початок . ЗЕСРАКИ ЗЕЛЕГІТЛЕР КАПУТ.
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Тебе разве врач не сказал, что это уже не начало, что у тебя последняя стадия?
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Если не будут* Слуги Народа* из команды "ЗЕ"

увольнять

с

насиженных теплых мест, чиновников без сохранения всех не благ

не выполняющих решения Кабинета Министров Украины

то
все эти решения они умножат на "о" и приумножат свои Активы
(чиновники от гривны-доллара-шекеля).
История развития столоначальников в Украине за 28 лет показала правильность такого пути .
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...комуналку...
===
Агов, журналісти? На біса ви тиражуєте всі ці "комуналки" з "молочками"? Вам не гидко від такого низького "стилю"?
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Начинайте с воды,срок дайте месяц,как пожарным на проверки.В ТУРБОРЕЖИМЕ. ВОДА ДАВНО ДАЛЕКА ОТ ПИТЬЕВОЙ.Люди дохнут и болеют от воды из кранов,бабки платят сумасшедшие,директора горводоканалов чувствуют себя царями
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Воду не достаточно греют, вода комнатной температуры. Мы позвонили в теплосеть, они на два дня воду погорячее сделали и опять прикрутили. А деньги берут как за горячую воду. Комуналку за неякісні послуги перерахують, - уряд готує нові правила - Цензор.НЕТ 9148
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и все молчат. В Европе разорвали бы уже. Европейцы за евро удавятся. Потому там качественные услуги.
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Так поставь счётчик с термофиксацией температуры воды и будешь платить только по факту.
температура горячей воды меньше 40°C, услуга оплачивается по тарифу холодной воды;

- температура горячей воды 40 - 44°C - услуга оплачивается на 70%;

- температура горячей воды равняется 45 - 49°C - услуга оплачивается на 90%;

- температура горячей воды - 50°C и выше - услуга оплачивается на 100%.
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Сегодня пошла шестая неделя без отопления. И жаловаться некому. Нет ,бывало что на ощупь батареи были теплее холодных,но не слишком и недолго.
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Фиксируешь с представителем Жека температуру в квартире, если 12 и ниже можно не оплачивать отопление.
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