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 Политика Украины
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Все про:ГУАМ (34) Кабмин (11416) саммит (758)

 Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин

Представители Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев 12 декабря, чтобы принять участие в саммите глав правительств государств-членов Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Тема мероприятия, сообщают в пресс-службе, - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 12 декабря в Украине состоится саммит глав правительств стран-членов ГУАМ, - МИД

Отмечается, что делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - вице-премьер-министр Али Ахмедов.

Саммит состоится в клубе Кабинета министров Украины, а пленарное заседание начнется в 14:05.

Источник: https://censor.net.ua/n3164849
 
 
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Особенно Молдова во главе с Дадоном. Ох союзник Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин - Цензор.НЕТ 1094
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Скоро ГУАМ превратится в ГУМу и добропожаловать на примерку к кремлевскуму карлику
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