 Главы правительств Грузии, Молдовы и Азербайджана приедут в Киев на саммит ГУАМ, - Кабмин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Тема мероприятия, сообщают в пресс-службе, - государственно-частное партнерство в реализации ключевых проектов ГУАМ по содействию торговле и транспортировке.
Отмечается, что делегацию Грузии возглавит премьер-министр Георгий Гахария, делегацию Республики Молдова - премьер-министр Ион Кику, делегацию Азербайджанской Республики - вице-премьер-министр Али Ахмедов.
Саммит состоится в клубе Кабинета министров Украины, а пленарное заседание начнется в 14:05.