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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17937) Хармс Ребекка (125)

 Расследование против Порошенко по Минским соглашениям - это тотальный абсурд, - Хармс

Тотальным абсурдом назвала расследование против Петра Порошенко относительно минских соглашений сопредседатель делегации в Парламентской ассамблее Евронест Ребекка Хармс.

Об этом она написала в Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования предательства экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины, сообщили в Европейской солидарности.

"Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" - пишет Ребекка Хармс.

Источник: https://censor.net.ua/n3164848
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко не виноват в подписании Минских договорняков, Минские договорняки хорошие... но выполнять их никак нельзя - логика порохоботов.
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за подписание Минских Пороха нужно судить, бо зрада, а их выполнение Зебеней - то перемога - логика зебилов
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Жабы не знают где уже нагадить украинской репутации
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два подельника сдачи крыма русне в одной фотке.
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Порох создал Армию и она верит ему а не шуту с 95 квартала...
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ой вэй. петюнька тютюнька мыролюбная не виновата? онажыдети?
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Твой порох обокрал армию, поэтом она его прокатила на выборах.
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так обокрал, ч то появились излишки, ко торые срочно нужно зелепузикам продать
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излишки ЗЕМЛИ!
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Которые просто не успели ещё к ручкам прибрать
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Тотальний абсурд - обрати дилетанта президентом. Все інше - похідне.
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Абсурд, это когда нам указывают со стороны, кто вор, а кто нет.
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на такие вказивкы отвечают глубокой озабоченностью.
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Неправильная мысль, АРМИЮ Украины создал Путлер мурло,а не Порошенко,который слишком поздно пришел к власти в Украине,а именно 7 июня 2014 года.Когда уже не наш и пол Донбасса захвачено.
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Кстати вас реально зеБилов не 73 % а 12-16%....Шут наврал много и это многим открыло глаза и Тимошенко и других кандидатов электорат не с вами.
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это ты перед выборами президента в Сумах за рэбэ ходил и кричал "слава парашенке -мыролюбности слава"?
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реально может быть и так но само главное свини нема
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Это не абсурд, если за предательство садить в тюрьму и мародёра и шмарклю. А если одного мародёра, то не справедливо по отношению к шмаркле, ведь он довёл до логического конца все задумки Порошенко.
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За державну зраду мають судити... якщо буде доведено, що була державна зрада - мають посадити.
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Абсурд - лізти у внутрішні справи чужої держави.
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В Израиле осудили двух президентов и четырёх премьеров .Во Франции то же самое . В Сингапуре .Там тоже абсурд?
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Так.Уважаемая сопредседатель Хармс.Просим не вмешиваться в дела независимой судебной системы,которую сам Пэця успешно рэхформувал.Или Вы в доле?
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Порох оказался чист, новая власть уже не знает к чему привязаться.
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как гласит старая поговорка - грязного кобеля вальцмана не отмыть до бела.
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ты не ответил на вопрос о твоих шалостях в Сумах.
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це тому, що друґ_володЙА попросив свого друґа_володЙУ прибрати Порошенка. Вони, блаЗЄнський і путін в цьому єдині.
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Шмаркля и мародёр, оба резиденты Путлера, оба заслуживают Героя Роиси.
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у нас многие выбирали Зеленского только для того,что бы посадить Порошенко. Это нужно учитывать Западу. Предвыборные обещания нужно выполнять.
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Минскип со6лашения этг полный абсурд. Со стороны Пеизидента Украины Порошенко это преступления и против Украины и подлежащее уголовному преследованию согла но КК Украины как особг тяжкое
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Какая разница за что? Аль Капоне посадили за неуплату налогов, а он был убийцей
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По данным социологов, на досрочных выборах те партии, члены которых ни разу не били слуг народа, в Раду не попадут. Розслідування проти Порошенка щодо мінських угод - це тотальний абсурд, - Хармс - Цензор.НЕТ 3994
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"Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" - пишет Ребекка Хармс.

Все знают этих "некоторых украинцев" - свиночолый гагауз и его подельники. Разделяют общество, призывают нарушать закон, свергать власть, грабили страну и армию, возглавляли коррупцию, устраивают проплаченные "червоные линии" подставляя страну и президента во время сверхважных переговоров.
Пани Ребекка не думает что их место в тюрьме ?
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Конкретно за выборы в ОРДЛО до вывода российских войск, а не за Минск целиком
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".. Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны " - как раз украинцы тут не при чём, а те ватные люмпены, которые зарплату в мааскве получают, её отрабатывают.
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