Об этом она написала в Твиттере, комментируя статью Радио Свобода "Украинские следователи подтверждают расследования предательства экс-президента Порошенко". Ребекка Хармс предостерегает, что подобные абсурдные обвинения работают на уничтожение репутации Украины, сообщили в Европейской солидарности.
"Ощущение, что некоторые украинцы борются за то, чтобы уничтожить репутацию страны. Это тотальный абсурд!" - пишет Ребекка Хармс.
Feels as if some Ukrainians would compete to destroy the countries reputation.Totally absurd🤦♀️ @KyivPost @Hromadske @MaximEristavi @petras_petras @RFE_RLNEWS /RL:Ukraine investigators confirm treason probe of Poroshenko https://t.co/bMB7BfFhQQ— Rebecca Harms (@RebHarms) 11 декабря 2019 г.
кобелявальцмана не отмыть до бела.
Все знают этих "некоторых украинцев" - свиночолый гагауз и его подельники. Разделяют общество, призывают нарушать закон, свергать власть, грабили страну и армию, возглавляли коррупцию, устраивают проплаченные "червоные линии" подставляя страну и президента во время сверхважных переговоров.
Пани Ребекка не думает что их место в тюрьме ?