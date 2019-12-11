 Украинские школьники взяли "бронзу" на международной олимпиаде по естественным наукам

Украина впервые принимала участие в этом соревновании, отправив туда шестерых школьников. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства образования и науки.

Олимпиада проходила с 3 по 12 декабря в столице Катара, г. Доха. Бронзовые медали олимпиады завоевали украинцы Яна Головацкая, Дмитрий Антонович и Александр Стасовский.

Международная молодежная научная олимпиада (IJSO) - ежегодное соревнование для школьников до 16-ти лет по естественным наукам (биологии, химии и физики). Она предусматривает индивидуальное и командное участие.

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