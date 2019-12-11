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 Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик"

Оккупационный "министр культуры Крыма" Арина Новосельская приняла участие в совещании в Москве по вопросу "реновации" Ливадийского дворца.

Обсуждался вопрос восстановления исторического облика дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отметила Новосельская, комплекс сооружений Ливадийского дворца включает в себя пять объектов культурного наследия: "Большой дворец", "Свитский корпус", "Дворец Фредерикса", "Парковые сооружения" ХIХ века, парк-памятник садово-паркового искусства "Ливадийский". По ее словам, все они требуют полного комплекса ремонтно-реставрационных работ.

По словам оккупационной "главы Минкульта Крыма", в 2016-2017 года во дворце были проведены противоаварийные и частичные ремонтно-реставрационные работы.

Читайте на Цензор.НЕТ: Экс-депутата ВС Крыма, депутата Госдумы Савченко заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену, - прокуратура АРК

Ливадийский дворец находится на Южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров. В 1945 году во там прошла Ялтинская конференция при участии Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

После оккупации Крыма Россия захватила все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории полуострова. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.​

Также на Цензор.НЕТ: С Россией нужно выходить на переговоры по деоккупации Крыма, - Зеркаль. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164842
 
 
 Топ комментарии
 
ого.... в Бахчисараї вони теж реконструювали ханський палац, - з історією він має тільки одне - зруйнували його кацапи, як татари руйнували в свій час поселення під час набігів орди.
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"Какие-то вандалы превратили обсерваторию в нечто, соответствующее названию..." (с)
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ого.... в Бахчисараї вони теж реконструювали ханський палац, - з історією він має тільки одне - зруйнували його кацапи, як татари руйнували в свій час поселення під час набігів орди.
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Кацапская постановочная "история" вообще не имеет никакого отношения к истории. Да и вчерашний нобелевский лауреат украинского происхождения сказала,что истории вообще не существует, есть только жизни людей и она права.
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Превратят в масквабадскую землянку..?
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"Какие-то вандалы превратили обсерваторию в нечто, соответствующее названию..." (с)
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До речі, а що з унітазами? Зеленський хоч питав за них?
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Знаем мы эту "реставрацию". по-руцьки Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5848. Видели Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 2820
Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 5378
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Як там вони співають: шость там зруйнуємо "до основанья, а затем мьі наш, мьі новьій мир построим..." Ну а хто був "нічєм" і став "всєм" за "порєбріком" - і так відомо. Та й шо вони набудують - теж не таємниця... Все спаплюжать до чого зможуть дотягтись... Навіть порівняння з варварами для них - комплімент... Скотиняки (с)
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будет такой же новодел, как все их памятники.
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цей засохлий кедр що стоїть неподалік головного корпусу палацу є символом вашого перебування у криму
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"Историческое восстановление облика" в Сухуми
Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик" - Цензор.НЕТ 399
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Бахчисарайський вже перебудували... Була пам'ятка архітектури, а став новодєл...
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Интересно, морячок в данной новости уместен или нет? 🤔
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Хай перестраивают, при ядерном ударе, дворцам всё-равно капец.
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Значит сдерут мрамор и гранит, налепят полимерной керамики.
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