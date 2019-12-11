 Оккупанты собираются перестроить Ливадийский дворец: хотят "восстановить исторический облик"

Обсуждался вопрос восстановления исторического облика дворца, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как отметила Новосельская, комплекс сооружений Ливадийского дворца включает в себя пять объектов культурного наследия: "Большой дворец", "Свитский корпус", "Дворец Фредерикса", "Парковые сооружения" ХIХ века, парк-памятник садово-паркового искусства "Ливадийский". По ее словам, все они требуют полного комплекса ремонтно-реставрационных работ.

По словам оккупационной "главы Минкульта Крыма", в 2016-2017 года во дворце были проведены противоаварийные и частичные ремонтно-реставрационные работы.

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Ливадийский дворец находится на Южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров. В 1945 году во там прошла Ялтинская конференция при участии Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

После оккупации Крыма Россия захватила все объекты культурного и исторического значения, находящиеся на территории полуострова. Украина настаивает на принадлежности достопримечательностей украинскому народу и просит принять их под защиту ЮНЕСКО.​

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