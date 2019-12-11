 Рада рассмотрит создание новой ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - Корниенко

Об этом журналистам на брифинге 11 декабря сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Завтра очень насыщенная повестка дня. С того, на чем хотелось бы акцентировать, - это то, что мы наконец пришли к соглашению между фракциями и внутри фракции по временной следственной комиссии по вопросам нападений на активистов... Я думаю, что завтра мы ее в зале уже проголосуем - и начнется работа этой комиссии. Она действительно очень важна. Когда "Голос" ее инициировал, мы ее поддержали и делегировали людей, которые лично знали и Екатерину, и других активистов, на которых были нападения", - отметил Корниенко.
24 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов".
В Раде предыдущего созыва уже создавалась временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продлили ее работу еще на три месяца.
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»