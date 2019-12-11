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 Политика Украины, Общество
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 Рада рассмотрит создание новой ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов, - Корниенко

Верховная Рада планирует 12 декабря рассмотреть постановление о создании в парламенте девятого созыва временной следственной комиссии по расследованию нападений на общественных активистов.

Об этом журналистам на брифинге 11 декабря сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Завтра очень насыщенная повестка дня. С того, на чем хотелось бы акцентировать, - это то, что мы наконец пришли к соглашению между фракциями и внутри фракции по временной следственной комиссии по вопросам нападений на активистов... Я думаю, что завтра мы ее в зале уже проголосуем - и начнется работа этой комиссии. Она действительно очень важна. Когда "Голос" ее инициировал, мы ее поддержали и делегировали людей, которые лично знали и Екатерину, и других активистов, на которых были нападения", - отметил Корниенко.

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24 октября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №2302 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов".

В Раде предыдущего созыва уже создавалась временная следственная комиссия по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Она была образована 6 ноября 2018. В феврале 2019-го депутаты продлили ее работу еще на три месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3164841
 
 
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Так і будуть всю каденцію то створювати, то скасовувати.
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Головне з цією комісією для узеленських - не вийти на своїх фінансових спонсорів.
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так следствие неожиданно вышло на самих себя, нужно как-то выкручиваться.
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"
служащие расходятся на заседания.
Заявишься:
«Не могут ли аудиенцию дать?
Хожу со времени о́на». -
«Товарищ Иван Ваныч ушли заседать -
объединение Тео и Гукона».
Исколесишь сто лестниц.
Свет не мил.
Опять:
«Через час велели придти вам.
Заседают:
покупка склянки чернил
Губкооперативом».
Через час:
ни секретаря,
ни секретарши нет -
го́ло!
Все до 22-х лет
на заседании комсомола.
Снова взбираюсь, глядя на́ ночь,
на верхний этаж семиэтажного дома.
«Пришел товарищ Иван Ваныч?» -
«На заседании
А-бе-ве-ге-де-е-же-зе-кома».
Взъяренный,
на заседание
врываюсь лавиной,
дикие проклятья доро́гой изрыгая.
И вижу:
сидят людей половины.
О дьявольщина!
Где же половина другая?
«Зарезали!
Убили!»
Мечусь, оря́.
От страшной картины свихнулся разум.
И слышу
спокойнейший голосок секретаря:
«Они на двух заседаниях сразу.
В день
заседаний на двадцать
надо поспеть нам.
Поневоле приходится раздвояться.
До пояса здесь,
а остальное
там».
С волнения не уснешь.
Утро раннее.
Мечтой встречаю рассвет ранний:
«О, хотя бы
еще
одно заседание
относительно искоренения всех заседаний!»
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