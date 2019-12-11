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 Политика Украины
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Все про:закон (2690) Зеленский (3969) ОХМАТДЕТ (98)

 Зеленский подписал закон о дофинансировании строительства "Охматдета"

Закон, предусматривающий дофинансирование строительства Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", вернулся в Верховную Раду с подписью президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в апреле 2019 года была открыта первая часть нового корпуса "Охматдета". Комплекс оснащен современным медицинским оборудованием для приема пациентов со сложными диагнозами. Весь комплекс обновленного "Охматдета" составит более 67 тыс. кв. м - несколько блоков, в которых будут размещаться 10 современных хирургических отделений, 5 онкологических и гематологических отделений и диагностическое отделения.

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6 декабря парламент принял решение о выделении 200 млн грн из Фонда Президента Украины по поддержке образования, науки и спорта на завершение строительства детской больницы "Охматдет".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что это та необходимая сумма, которая позволит завершить строительство, и правительство приложит все усилия, чтобы объект был сдан в эксплуатацию в первом квартале следующего года.

Источник: https://censor.net.ua/n3164840
 
 
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Ющенків треба потрусити. Їм тоді на благодійний фонд кожен небайдужий чимало зкинув.
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Селюк, ты хоть знаешь, что охмадет к тому фонду вообще не имеет отношения, бо фонд собирал деньги на совсем другую больницу.
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