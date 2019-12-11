 Двое пьяных водителей-украинцев предлагали взятки полицейским в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское Радио".

Первый случай произошел в воскресенье вечером в Гожуве-Велькопольском. Полиция получила информацию о пьяном водителе, который собирался уехать из бензозаправочной станции. Полицейский патруль выехал на место происшествия и задержал машину для контроля. За рулем "Тойоты" был 35-летний гражданин Украины, в в организме которого обнаружили почти 2,5 промилле алкоголя.

По словам Любускою полиции, мужчина предложил полицейским взятку, чтобы они "забыли" об инциденте. Когда украинец услышал, что его задержат, он стал агрессивным. Впрочем, правоохранители быстро задержали его и привезли в полицейский участок.

За попытку дать взятку полиции и вождение в нетрезвом виде украинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

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За решетку попал еще один гражданин Украины, задержанный дорожной полицией из города Медзижеч в Любуском воеводства на западе Польши. Мужчина также ехал за рулем в нетрезвом состоянии и попытался дать польским полицейским взятку. Кроме того, задержанный угрожал одному из них.

Как сообщили в полиции, за угрозы, попытку подкупа и вождение под воздействием алкоголя 41-летнему украинцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Сообщается, что в субботу микроавтобус украинца задержала полиция после сообщения от других водителей, которые видели, как он "змейкой" ехал на местной дороге. В организме мужчины обнаружили 2,5 промилле алкоголя.

Когда мужчина узнал, что теперь предстанет перед судом, начал просить полицейских, чтобы они взяли деньги взамен на свободу. Несмотря на неоднократные замечания, что это предложение является серьезным преступлением, он дальше пытался подкупить полицейских. А потом, услышав, что его задержат, отреагировал агрессивно и начал угрожать одному из полицейских.

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