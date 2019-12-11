 Протесты в Гонконге: посольство выясняет, есть ли среди задержанных украинцы

Об этом заявил начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Василий Кирилич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Посольство обратилось в уполномоченные органы с просьбой сообщить о наличии задержанных или арестованных граждан Украины. В случае подтверждения факта задержания консул обеспечит защиту прав задержанных в соответствии с нормами международного права", - отметил Кирилич.

Кроме того, в МИД подготовили рекомендации в связи с протестными акциями в специальном административном районе Сянган (Гонконг). Так, украинцам рекомендуется "неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в таком специальном административном районе, ограничить передвижение по территории Гонконга, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в собраниях, демонстрациях, а также отслеживать сообщения украинских и международных СМИ, местных органов власти о развитии ситуации".

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Украинцам также рекомендуется заранее планировать поездку в аэропорт и проверять статус рейсов на сайте Международного аэропорта Гонконга.

"При планировании путешествия в Гонконг необходимо учесть, что в последнее время пограничной службой этого города осуществляется усиленная проверка документов иностранцев, прибывающих в регион (детальный опрос по установлению цели запланированного въезда иностранцев и обзор их личных вещей)", - добавили в МИД.

По данным министерства, основной причиной отказа гражданам Украины во въезде в Гонконг является недостаточно четкое и убедительное обоснование цели посещения ими города.

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Ранее в соцсетях появилась информация о задержании украинцев в Гонконге, где уже несколько месяцев продолжаются протесты. Так, украинские граждане, находясь в аэропорту Гонконга, сообщали, что украинцев после прилета не выпускали из аэропорта, задерживали, вели на допрос, а потом готовили к депортации.

Массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковом Китае. Однако многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать борьбу за свободу от коммунистической диктатуры Китая.

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