 На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Определили механизм оказания помощи и социальной защиты пленным, которые вернутся домой: получение необходимой помощи, включая временное жилье и 100 тысяч гривен. Кроме этого, будет приобретено жилье для временного проживания для 33 семей внутренне перемещенных лиц за счет софинансирования государственного и местного бюджетов - это более 13 млн грн", - отметил он.
за такие деньги даже у меня в районном центре можно купить максимум хрущебу двушку на окраине
а остальным?
Кроме того, не понятно с какой стати вообще им должны что-то покупать, многим и не перемещенным жить негде! ютятся по несколько поколений в одной квартире! они фактически тоже бездомные!
https://censor.net.ua/photo_news/305941/terroristy_privyazali_mujchinu_s_ukrainskim_flagom_k_stolbu_v_zugrese_foto
Или вот этих?
https://www.gazeta.ru/politics/2015/06/18_a_6846469.shtml