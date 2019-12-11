 На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Определили механизм оказания помощи и социальной защиты пленным, которые вернутся домой: получение необходимой помощи, включая временное жилье и 100 тысяч гривен. Кроме этого, будет приобретено жилье для временного проживания для 33 семей внутренне перемещенных лиц за счет софинансирования государственного и местного бюджетов - это более 13 млн грн", - отметил он.

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