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 Политика Украины
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Все про:жилье (653) Кабмин (11416) переселенцы (335)

 На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук

Кабинет министров Украины 11 декабря принял решение профинансировать покупку жилья для временного проживания 33 семей внутренне перемещенных лиц.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Определили механизм оказания помощи и социальной защиты пленным, которые вернутся домой: получение необходимой помощи, включая временное жилье и 100 тысяч гривен. Кроме этого, будет приобретено жилье для временного проживания для 33 семей внутренне перемещенных лиц за счет софинансирования государственного и местного бюджетов - это более 13 млн грн", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-5 декабря участники АТО/ООС и переселенцы могут подать заявление на получение льготного кредита на жилье, - Минветеранов

На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3164836
 
 
 Топ комментарии
 
Да в жопу этих ВПЛ. Основная масса этого -типичные "любители рускаво мира". Вперед на свою "исконную родину." Потепление уже настало На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5145
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остальним болт, нехай серіали більше переглядають або "Лігу сміху "
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Да в жопу этих ВПЛ. Основная масса этого -типичные "любители рускаво мира". Вперед на свою "исконную родину." Потепление уже настало На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 5145
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Это государство и взаимопомощь, иначе - для чего государство?..
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13 млн на 33 семьи. это получается 400000 грн на одну семью. По нынешнему курсу это 16000 долларов.
за такие деньги даже у меня в районном центре можно купить максимум хрущебу двушку на окраине

а остальным?
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остальним болт, нехай серіали більше переглядають або "Лігу сміху "
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боюсь что как раз тем кто сможет написать сочинение на тему "роль голобородько в мировой политике на примере 4 серии второго сезона" и "сложность образов представленных на сцене великим Корявченковым". а те кто сдаст экзамен по предмету "кварталоведение и технология сватов" получат трешку на Крещатике
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Ну и нормально, а что им в центе Киева покупать?
Кроме того, не понятно с какой стати вообще им должны что-то покупать, многим и не перемещенным жить негде! ютятся по несколько поколений в одной квартире! они фактически тоже бездомные!
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Стрелок - так все ВПЛ из лугандонии переедут к тебе жить в райцентр. Ты разве этому не рад ? На покупку жилья для временного проживания ВПЛ выделят 13 млн грн, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1020
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Это друзья и родственники Сивохи
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Если всем уехавшим оттуда дать хаты, как же пройдут "местные выборы" в Лугандоне? Придётся Ху*лу бурятов с чеченами туда подкинуть на радость местным коллаборантам и зебилам.
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