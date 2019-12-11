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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9540) депутат (2790) обыск (1392) Микитась (28) ГБР (782)

 ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен (обновлено)

Следователи Госбюро расследований и сотрудники Генпрокуратуры провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, экс-нардеп якобы может быть причастен к отмыванию денег на сумму около 200 млн гривен, которые он якобы приобрел незаконным путем.

По предварительной информации, в 2016 году на тот момент нардеп совершил подделку документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Следствие установило, что один из контрагентов депутата умер до подписания договора. Кроме того, у лиц, которые якобы подписывали соглашения, доходы от сделки не указаны в декларациях. Также, правоохранители установили, что сделки не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Сейчас решается вопрос о наложении арест на имущество бывшего политика.

Продолжается досудебное расследование по статьям об отмывании денег и подделке документов.

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По данным "Украинской правды" говорится о Максиме Микитасе.

Источник: https://censor.net.ua/n3164831
 
   
 Топ комментарии
 
А коли ГБР та ГПУ прийдуть до Зеленського, розібратися з його торгівлею на крові українців?
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провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

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ГБР и ГПУ пришли с обыском к нардепу 8 созыва, подозреваемому в отмывании 200 млн гривен - Цензор.НЕТ 7793 прикольно депутата звати..."депутат васьмого сазива" якесь індіанське ім"я
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Кожен нардеп по 200 мільйонів, і результат у 60% пенсіонерів пенсія менша 2 тисяч у місяць. Успішна країна -це Україна. Правда не для всих.
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Это неправда - с скулеж. Я не знаю что там с этим нардепом, пусть расследуют. Но вот не надо писать про каждого депутата. Потому что на депутатов трат 1 миллиард (причем это всего, с делегациями в европе и тд), а на пенсионеров- 400.
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провели обыск дома у народного депутата восьмого созыва.

============
прикольно депутата звати..."депутат васьмого сазива" якесь індіанське ім"я
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А коли ГБР та ГПУ прийдуть до Зеленського, розібратися з його торгівлею на крові українців?
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До попередників і папєрєдніков ще не приходили.
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Зеленського час саджати до в'язниці.
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Вси на майдан, это червона линия, не дадим посадить ворюгу !!!
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А когда уже прийдут с обыском к Бене?
Или боятся, что за это Вовочка будет больно наказан.
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