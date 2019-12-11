 В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе", - говорится в сообщении.
В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские непострадали.
На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.
поди вычисли гладкостволку, по дробинам то
Склад порохового нагару в стволі і на картечі...
експерт Вася висрав: Ваня винен бо склад газів і попрохів - той же шо і прилетів в машину - хто не вірить - лох.
ствол почистити мона, нє?
Правда не такое, как, к примеру на ТТ, достаточно записаться в тир и заплатить абонемент на пару месяцев.
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
https://www.youtube.com/watch?v=rVk3zXPthS4
НЕ с глаголом пишется раздельно,в начальной школе знают
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка.
После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе",
Клиника на клинике....