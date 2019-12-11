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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киевская область (1825) Нацполиция (10538) правоохранительные органы (668) стрельба (2558)

 В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции. ФОТО

В Киевской области проводится спецоперация "Гром" для задержания вооруженного злоумышленника, стрелявшего в экипаж полиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции 01

"В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка. После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе", - говорится в сообщении.

В результате стрельбы поврежден служебный автомобиль. Полицейские непострадали.

Смотрите: Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом, пытаясь освободить задержанного в Киевской области, - Нацполиция. ФОТО

В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции 02

На месте совершенного правонарушения работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты и бойцы спецподразделения.

Смотрите: Правоохранители раскрыли нападение на семейную пару на Киевщине: четверо задержанных, один из них - член ИГИЛ, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3164828
 
   
 Топ комментарии
 
Судя по идиотизму ситуации - вполне может быть и зарегистрированным.
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А шо так можно было????))
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
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как вы думаете оружие зарегистрировано было или нет?
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Судя по идиотизму ситуации - вполне может быть и зарегистрированным.
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На гладкий ствол не существует гильзотеки , так что никакой баллист не вычислит гладкий ствол
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гильзотеки не существует, но существуют номер ствола и хозяин этого самого ружьишка
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Конечно номер ствола существует вот только как ты определишь з какого именно ствола стремили по полиции
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да, два раза.
поди вычисли гладкостволку, по дробинам то В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции - Цензор.НЕТ 4545
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Судя по лобовому стеклу, там явно была картечь.
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вичислять.
Склад порохового нагару в стволі і на картечі...
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і всі "повірять"?
експерт Вася висрав: Ваня винен бо склад газів і попрохів - той же шо і прилетів в машину - хто не вірить - лох.
ствол почистити мона, нє?
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И опять не знаю, как прокомментировать ЭТО((((((((((
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нет, конфликтом называют агрессивную войну с военными преступлениями и оккупацией территорий. а это похоже - мелкое хулиганство.
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У молдаван, кстати, нужно разрешение на пневмат
Правда не такое, как, к примеру на ТТ, достаточно записаться в тир и заплатить абонемент на пару месяцев.
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А шо так можно было????))
Ща пойду набью морды парочке мусоров и спрячусь у себя во дворе))
Чик-чирик, я в домике!!!
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В США так делают, в конце жизненного пути.
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ми не знаємо всіх фактів, тому ..може й можливо....в більшості штатів США діє закон самооборони "Stand Your Ground" (стой на своєму). Хоча в деяких штатах діє протилежний принцип -" Duty to retreat" (відступай доки можливо).
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"Полицейские непострадали."

НЕ с глаголом пишется раздельно,в начальной школе знают
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""В городе Яготин из-за неправильной парковки легкового автомобиля, который загородил проезд, произошел конфликт. Для выяснения всех обстоятельств на место инцидента прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции.
В это время неизвестный мужчина из ружья открыл огонь по стражам порядка.
После чего стрелок с оружием спрятался у себя во дворе",
Клиника на клинике....
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