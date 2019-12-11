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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин не уважает Европу, ничего не будет делать для мира на Донбассе, ЕС должен найти адекватный ответ, - Süddeutsche Zeitung

На встрече в Париже Владимир Путин был единственным участником, который без проблем может жить с фактом, что на Донбассе продолжается кровопролитие.

Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. За круглым столом в Париже российский президент был единственным, кто получил желаемое. Потому что он был единственным из четырех участников, кто может жить с фактом, что война на Востоке Украины продолжит тлеть. Он поддержит мир, только если Россия получит выгоду от этого. Властелин Кремля мыслит очень тактически. Он также демонстрирует, как мало он ценит роль честного партнера Европы.

Издание добавляет, что это видно не только на Востоке Украины. В Париже Путин также отмахивался от других конфликтов с Западом, списывая все на неприязнь к России.

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Антидопинговое агентство WADA отстранило российских спортсменов на четыре года от главных международных соревнований? По его мнению, все это политически мотивировано. Российские спецслужбы обвиняют в причастности к убийству в Берлине? Путин спорит только в полсилы и называет жертву террористом. По словам российского президента, Германии нужно было выдать погибшего грузина Москве, прежде чем случилось нечто подобное.

Для Путина виноват всегда кто-то другой. Это касается и войны на Востоке Украины. Путин утверждает, что Россия напрямую не причастна к кровопролитию. Но именно он мешает мирному решению. Его интерпретация Минских соглашений - это способ для него воплотить российские интересы с благословения Запада. Поэтому он хочет навсегда получить контроль над регионом, который законно принадлежит Украине. И не важно, будет на Донбассе шаткий мир, горячая или холодная война. Главное, чтобы беспорядок мешал украинскому вступлению в Евросоюз и НАТО.

Учитывая все это, большие надежды подает даже сам факт, что четыре лидера в Париже хотя бы говорят друг с другом. Первая встреча президентов Украины и России тоже важна, потому что российская сторона даже не поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах.

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Путин держит ожидания на таком низком уровне, что каждое движение теперь расценивается как положительный сигнал. Встреча в Париже стала для него возможностью продемонстрировать готовность вести переговоры без уступок. В следующий раз от него могут потребовать большего. Но пока что Путин может позволить себе свою позицию, потому что он все менее зависим от доброй воли Европы.

После оккупации Крыма российский президент смог вызволить Россию из международной политической изоляции. Не в последнюю очередь это удалось сделать благодаря пробелам, которые оставил Запад. Стратегически он рассматривает ЕС не более чем отросток США. Выход из договора о РСМД подтвердил эти его взгляды. В политическом измерении властелин Кремля считает Брюссель ничего не стоящим. Он предпочитает разговоры с отдельными странами, особенно если это еще и помогает подрывать единство внутри ЕС.

Конечно, Путин хотел бы избавиться от экономических санкций. Но он не готов заплатить за это цену, хотя недовольство внутри России растет. Вместе с тем, экономические отношения между Европой и Россией сильнее, чем политические. И они более важны для Путина. Добровольно он ничего не сделает для установления мира в Европе. Как с таким вести переговоры? Как минимум не стоит забывать о всем выше сказанном.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164827
 
   
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Ну так а что Хутин может сделать для мира на Донбассе если по версии зебила на Донбассе никаких кацапских войск нет,
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Оленевод,твоя версия никого не интересует
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В украине частная собственность токсична.Она наносит вред экономике украины деиндустриализацией.Экономику тянут госпредприятия. Потому что часть предприятий в 90-е по воровской реформе под названием приватизация часть предприятий отойти красным директорам, которые были эффективны - вкладивали в произвосдтво, разширяли производство. Потом пришел отдел к сбу и все эффективные предприятия вырвал, переписал и перепродал таким как они спецуродам из секты Ж300, для которых имеет смысл быстрые максимальные деньги сегодня, ради чего они маму продадут.
Это больные психопаты типа свинарчука и коррупционная династия насралова, данылюка, жеваги и пр.Которые в ни что никогда вкладывать не будут - можете видеть как краз имел кабину еще сср, так и после 30лет опять та же кабина сср.Прокладки богдан и лыбидь никогда не будут иметь кб и собственное произвосдтво кроме имитаций.
Потому зеномике светит только лютый пипец. С одной стороны недоразвитые гончаруки, которые радуются аж рахитными клешнями в вр трясут что их пронесет, что они получат кредитов на аппетиты мвф с упоротыми предстваителями Ж300 воровской земельной реформе жидовата ко распродажей в рабство и закладываются условия для голодомоора от них. А с другой набор на службу ученых за взятки дебилов ученых по ущербных учебниках экономики для лохов с минус первым уровнем понимания истинных процессов, когда германия плавает на втором.Той самой ущербной модели демократии заточенной на проедание до трусов и продажи собственных почек.
Зе шут и его партия дураков ведет украину к уничтожению.
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Правильно, нужно опять все национализировать как при коммуняках. И пусть наши чинуши, самые честные в мире, всей этой горой собственности управляют. Они же такие эффективные и такие порядочные.
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Нарешті ! Здорові розсуди та висновки !
А наше зелене закони нашвидкуруч приймає, аби фуйлу догодити.
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НЕУЖЕЛЕ ХОТЬ КТО ТО СКАЗАЛ В СЛУХ ТО О ЧЕМ ВСЕ ДУМАЮТ. НО К СОЖАЛЕНИЮ СЕЙЧАС НА ЗАПАДЕ НЕТ ПОЛИТИКОВ С ЯЙЦАМИ, И ОНИ ПРОДОЛЖАТ ЛИБЕРАЛЬНИЧАТЬ С ЛЮДОЕДОМ!
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если бы фрау беспокоила больше Украина, а не убийство грузина, если бы Макрона не доставали забастовки и если бы Зе имел ум не ставить в приоритет мыльные бульбашки, а интересы Украины, то ботокс мог бы и не получить желаемое. Хотя о чем мы? Ведь все укрсми и блоги о суперпобеде Зе твердят. После чего его офис буквы даже в минских поменял...
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Вибачте, а чому фрау канцлерин Україна має хвилювати більше ніж вона хвилює українську владу, а більше за Германію і поготів? А головне, чому європейців має хвилювати поразка України, якщо українці на неї погоджуються?
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Хих, ... от они интересные! Тот, который сравнял Грозный и рассуждает о Сребренице, не понимает слово Европа. Ему это, что покалеченные дети в больницах Сирии( а мы зелёному говну это припомним!). Люди для него -враждебная форма жизни, на которых он смотрит с презрением и ненавистью.
А они.... .Европа, Европа.
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А наше жабенятко хотіло побачити "чєловєка"...
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Він хтів подивитись хйулу в очі. Мені цікаво, що там він побачив, що віддав за це наші території?
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Об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН. Путин не уважает Европу, ничего не будет делать для мира на Донбассе, ЕС должен найти адекватный ответ, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 898 Путин не уважает Европу, ничего не будет делать для мира на Донбассе, ЕС должен найти адекватный ответ, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2163

Цензор, как дети, вы должны дать оригинальную ссылку на Süddeutsche Zeitung. Я не вижу такой статьи там.
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Спасибо friend. Но, я бы предпочел на Цензоре не телеграф, а прямые источники.
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То, что Ц. - как дети спорить не буду, но ссылка на УНИАН есть, а у УНИАНа уже оригинал ссылки на фашистскую вашу газетку. С рожей Путина.
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Зеленомика - это китайский придаток, который пополняет бюджет через штрафы и налоги как янукович, чтобы поднимать экономику китайских товаров прокладок зеленского с укр буквами "днепр""сделано в харькове".
Так что пора этого януковича после предательства под видом победы 8 декабря не только сбросить, но и повешать сразу на крещатике, чтобы на этотраз янык со своими ватными агентами портновыми,ермаками,сивохами не успел сбежать. Только за ноябрь зеленомика набрала дополнительно 1млрд$ кредита, это в разы быстрее чем самый большой продавец и грабитель украины суперлживая супертварь тимашенка в 10х годах, где она набрала более 10млрд$ новых кредитов под обещания распродать земли украины.
Первый и вторая статья дохода глухо отрицательного и суперкитайдефицитного бюджета есть подоходный налог с граждан и налог с китайских товаров. НАЛОГ С КИТАЙСКИЙХ ТОВАРОВ в зеленомике дураков и коллаборантов, за голосование которым коломойский платит по 5к$ для разворовывания и деиндустриализации, ЯВЛЯЮТ ОСНОВНУЮ СТАТЬЮ ДОХОДА госбюджета. Потому что дураки колчаковского артиста были набраны по отсосу, 300к$, ученые по троянским учебникам ущербной модели демократии для лоховз как зе и его слуг коломойши, заточенной на проедание, коррупцию, и полное сгнитие украины с 3 арсенала яо до сохи и совращении агрессора для нападения.С полной продажей земли и полной деиндустриализации под видом реформ. То есть ничего не останется - даже рабов с землями под видом продажи фермерам, "рынка земли" распродадут слуги коломойского с зарплатами за 5k$. А кто из них не как нужно коломойскому голосует, того исключают. Потому все после 9 после очередной "победы" под видом победы все на снос этого дерьма.
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иначе говоря, путляра просто наложил на свой народ.
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Путин не уважает Европу,

Какой там уважает- Шредера купил как барышню легкого поведения, (Меркель на подходе), Боинг сбил,ракеты в Калининград поставил.
В ответ Германия строит РФ газопровод,чтоб он на вырученные деньги мог финансировать всех в ЕС... Остальные страны высказывают 101-ю озабоченность...
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Сослать фрау Меркель на каторгу в Газпром. До Шредера. І Макрона теж.
Цих мішочників історія нічому не навчила і не навчить.
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ЕС должен выбрать что-то одно,а рыбку сесть и под ***** лечь не получится.Своим двуличием они только усугубляют обстановку в мире,неопределенность ЕС только уверяет ***** в своем всемогуществе и безнаказанности.
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А неужели нельзя продумать вопрос о расторжении Минских соглашений в судебном порядке в каком-нибудь международном или европейском суде? Я думаю, что Украина, Франция и Германия поддержали бы эту тему.
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Ви би написали, хто його має продумувати. А то виходить, що suddeutsche мають це робити.
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Минские соглашения были нарушены рфией на третий день после полписания . Где Дебальцево ?
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Автор статьи - Silke Bigalke

Путин не уважает Европу, ничего не будет делать для мира на Донбассе, ЕС должен найти адекватный ответ, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2916

Silke Bigalke berichtet seit Ende 2018 für die Süddeutsche Zeitung aus Moskau. Zuvor lebte sie fast fünf Jahre als Korrespondentin in Stockholm und schrieb von dort über Skandinavien und das Baltikum. Zur SZ kam sie bereits 2011 als Volontärin. Silke Bigalke hat in Köln Politik und Volkswirtschaftslehre studiert, während des Studiums besuchte sie die Kölner Journalistenschule.

google-перевод: "Сильке Бигальке сообщает с конца 2018 года для Süddeutsche Zeitung из Москвы.Раньше она почти пять лет жила корреспондентом в Стокгольме и писала оттуда о Скандинавии и Прибалтике. Она пришла в СЗ в 2011 году в качестве волонтера.Сильке Бигалке изучала политику и экономику в Кельне, во время учебы она посещала Кельнскую школу журналистики."
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в Париже российский президент был единственным, кто получил желаемое. Потому что он был единственным из четырех участников, кто может жить с фактом, что война на Востоке Украины продолжит тлеть. Источник: https://censor.net.ua/n3164827

Мабудь, саме тому кляті порохоботи не вважають те, що сталося в Парижі, перемогою... От рошенок на них немає! Терміново всім по дозі голобородька під сватами! Особливо буйним - подвійну дозу!
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с добрым утром, Süddeutsche Zeitung!
но лучше поздно, чем никогда
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розворушив таки Зеленський цю купу сміття ..... ну і добре ..
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)(уйло - гнусный опарыш, гнойный червь. Для того, чтобы раздавить его - всего-то нужно ввести санкции, уже два года лежащие на подписи у его другана Трампона. Путін не поважає Європу, він нічого не зробить для миру на Донбасі, ЄС має знайти адекватну відповідь, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 2863
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