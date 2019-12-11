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 Угрозы депутатам Устиновой и Стефанишиной: комитет ВР обратится в НАПК

Регламентный комитет Верховной Рады обратится в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за угроз депутатам от "Голоса" Александре Устиновой и Ольги Стефанишиной со стороны экс-советника министра здравоохранения Чумака.

Такое решение было принято в среду, 11 декабря, на заседании регламентного комитета ВР, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Голос".

Речь идет о скандальном заседание комитета по вопросам здоровья нации, когда депутатам "Голоса" угрожали физической расправой за их законопроект 2089 о снижении цен на лекарства.

Давление и угрозы депутатам "Голоса" должен рассмотреть Назка - решение регламентного комитета

Регламентный комитет парламента принял решение обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в отношении ситуации, которая произошла на заседании комитета по вопросам здоровья нации.

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"Такие случаи давления и угроз не должны повториться. Потому что вчера это случилось с нами, а завтра может случиться с любым другим народным депутатом. Ни фармбизнес, ни любой другой бизнес не должен давить на народных депутатов и продвигать на заседаниях парламентских комитетов свои интересы", - сказала Стефанишина.

При этом, отметили в партии, Генпрокуратура до сих пор не отреагировала на инцидент. Депутаты обратились в прокуратуру с заявлениями об угрозах еще 2 недели назад.

Инцидент с угрозами Стефанишиной и Устиновой со стороны экс-заместителя министра здравоохранения Александра Чумака произошел 27 ноября на заседании комитета ВР по по вопросам здоровья нации. "Начинайте, потому что я им сейчас бошки отобью", - сказал Чумак участникам заседания, имея ввиду Стефанишину и Устинову.

После этого Устинова подала в ГПУ заявление об угрозе убийством.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164821
 
 
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"Угрозы депутатам Устиновой и Стефанишиной: комитет ВР обратится в НАПК" - неужели после таких разговоров, этого жлоба надо ещё держать у власти, пинком под зад, и открыть криминальное дело, и где вообще, Лицедей берёт таких поддонков? Очень странно и это подозрительно.
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Співвласник одеського фармацевтичного заводу «Інтерхім» Олександр Чумак став заступником міністра охорони здоров'я. Про це повідомила прес-служба Кабміну.
Це п'ятий заступник, призначений за нового міністра Зоряни Скалецької. Раніше він був у неї радником.
Як повідомляла «Українська правда», Олександр Чумак - людина з орбіти впливу Петра Багрія (президент асоціації «Виробники ліків України» та однин з найбільших гравців фармацевтичного ринку, -ред.), який є співвласником компанії «Інтерхім», котра раніше масово виготовляла препарати зі вмістом кодеїну (природний опійний наркотик, що використовують як лікарський засіб проти, має слабкий наркотичний і болезаспокійливий ефект, -ред.). Держлікслужба тоді попереджала фармвиробника про необхідність взяти під контроль виробництво цих препаратів.
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