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 Происшествия, Общество
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Все про:арест (9909) суд (22768) Мирошниченко Артем (7) Барабаш Николай (1)

 Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог

11 декабря Донецкий апелляционный суд в Бахмуте пересмотрел меру пресечения в отношении одного из напавших на волонтера Артема Мирошниченко. Коллегия судей не согласилась с решением Артемовского горрайонного суда отправить его под домашний арест, и переизбрала меру пресечения.

Заседание началось с опозданием, так как Николаю Барабашу искали другого адвоката, потому что предыдущий заболел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.

Пересматривали меру пресечения в закрытом режиме. 

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Коллегия судей в составе Риммы Зализняк, Дмитрия Круподери и Олега Стародуба отменила решение Артемовского горрайонного суда и переизбрала 16-летнему Николаю Барабашу новую меру пресечения. Его отправили в СИЗО на 2 месяца, до 29 января, без права внесения залога.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3164816
 
   
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Малороский зебил пересмотрел квартал где высмеивают Украину и патриотов, и начал ненавидеть патриотов Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог - Цензор.НЕТ 7035
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Ватна суддівська сепарня захищає відморозка, добре, що пішов розголос, тому і змінили запобіжний захід на тримання в сізо.
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Була. Видалив. Був у спільноті ;У Ашота;.
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Не трогайте артистов(клоунов), кучеров и проституток.Они служат любой власти - Колчак.В 21м веке к проституточным профессиям можно добавить пресституток и ******** на рекламном гугл пособии.Тяжело в этих средах не стать проституткой, это ж всегда нужно сопротивляться течению, что часто чревато наполнением кармана.Потому там остаются и процветают только отобранные падшие члены народа, иными словами селекционный отбор супергнили, прилипание туда всей гнили общества.Прослойка ж300 тоже где-то в этих падших прослойках.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов
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НАГАДУЮ недорослям з Земанди, що ЗА УКРАЇНСЬКУ МОВУ В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ ВБИВАЮТЬ. УКРАЇНСЬКУ МОВУ Московіти ВБИВАЛИ 4 СТОЛІТТЯ і сьогодні мало що змінилося а при вас зебілах ще більше розпоясалися любителі "руського міра". Не грайтеся з мовою. Скільки століть можна знущатись з мови української, забороняти друкувати книжки, говорити, в школах викладати, висміювати. Поважаю громадян які знають, вміють і розмовляють мовою країни де народився і живе, поважає її і лілеїть. Рідна мова це є рідна і тут без питань зобов'язаний знати , розмовляти. А таких екземплярів які зневажають мову держави де живуть, вбивають громадян за те що розмовляють не мокшанським сленгом треба ізолювати від суспільства на вічно в зони, позбавляти громадянства.
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А зачем это напоминать зекоманде? Они мовой не пользуются. Им строение челюсти не даёт.
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припрятали в СИЗО, чтобы до суда его не зарезали гдето в подворотне
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Хто замовив вбивство Артема Мірошниченко???
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