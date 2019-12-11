Заседание началось с опозданием, так как Николаю Барабашу искали другого адвоката, потому что предыдущий заболел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.
Пересматривали меру пресечения в закрытом режиме.
Коллегия судей в составе Риммы Зализняк, Дмитрия Круподери и Олега Стародуба отменила решение Артемовского горрайонного суда и переизбрала 16-летнему Николаю Барабашу новую меру пресечения. Его отправили в СИЗО на 2 месяца, до 29 января, без права внесения залога.
На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.
6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.
Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.
В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.
Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.
Мамкин диктатор Зе бил есть членом из сословий колчаковских проституток.Он со путинской сворой с болтающей челюстью сивохо предосталяет услуги по предательству для агрессора. В украине под видом всех новых произошел залет в кормушку эволюционно отобранных сословий проституток, где нормальные не могут задерживаться-мораль не позволяет.А нужно было выбирать из 25% и касты воинов. Богдан, сивохо, эрмак, портнов и прочие предатели и коллаборанты, купленные по квотам путиным места в СН, должны уехать в ростов