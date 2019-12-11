 Подозреваемому в убийстве бахмутского волонтера Мирошниченко Барабашу изменили меру пресечения на содержание под стражей без права на залог

Заседание началось с опозданием, так как Николаю Барабашу искали другого адвоката, потому что предыдущий заболел, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на freeradio.com.ua.

Пересматривали меру пресечения в закрытом режиме.

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Коллегия судей в составе Риммы Зализняк, Дмитрия Круподери и Олега Стародуба отменила решение Артемовского горрайонного суда и переизбрала 16-летнему Николаю Барабашу новую меру пресечения. Его отправили в СИЗО на 2 месяца, до 29 января, без права внесения залога.

На активиста и волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко вечером 29 ноября напали двое пьяных несовершеннолетних.

6 декабря Мирошниченко скончался от нанесенных побоев.

Местный активист Павел Островский заявляет, что причиной нападения на Мирошниченко стала его проукраинская позиция и то, что он говорил на украинском языке.

В суде один из подозреваемых в нападении и его адвокат попросили, по словам одного из местных активистов, переводчика с украинского языка на русский.

Суд опровергает информацию о том, что нападение на Мирошниченко, впоследствие умершего из-за побоев, стало то, что он говорил на украинском языке.