EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  694  1
Материалы по теме:
Все про:правоохранительные органы (668) рейдерство (844) СБУ (14122) Херсон (618) Государственная исполнительная служба (28)

 В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Херсонской области на содействии в рейдерском захвате объекта незавершенного строительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновники ГИС незаконно осуществили описание и арест корпоративных прав коммерческой структуры. Компания занималась возведением многоквартирного дома, который находился в процессе строительства для сдачи в эксплуатацию. Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятие "Сетам".

В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ 01

Сотрудники СБУ задокументировали, что чиновники в интересах фирм приближенных к криминальным кругам региона организовали отчуждения недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя. Из-за действий злоумышленников могли пострадать интересы граждан, инвестировавших в строительство жилья. По материалам спецслужбы инициирован процесс возврата корпоративных прав законному владельцу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила миллионные махинации с госимуществом в Государственной исполнительной службе Черкасщины

Сейчас в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, осуществлено объявления о подозрении в совершении преступления Начальнику Алешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3164814
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"В Херсоне чиновники Госисполнительной службы содействовали рейдерскому захвату строящегося многоквартирного дома, - СБУ" - уже давно пора посадить б/у минюста Петренко, он успел по всей Украине расставить своих уголовников, чтобы прекратить беспредел, надо оперативно это жульё ставить к стенке, только тогда будет результат.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх