 Новый закон об особом статусе Донбасса точно сможем разработать за год, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам перед заседанием профильного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Когда будет готов новый закон, и он будет согласован со всеми сторонами, очевидно, что в нем будет написано, что этот закон перестает действовать... Когда это может быть технически и хронологически решено - это может быть и больше, чем полгода. Но точно за год, я думаю, что мы справимся", - сказал Корниенко.
За державну зраду.
За неньку вболіває...
...
Какой там статус! Есть законы Украины и ему должны подчиняться все. Нечего наводить тень на плетень.
Роззомбування.
Роззомбування.
Как по мне все гораздо печальнее. За 20 лет власти ПР ,Януковича ефремовых и прочих ,сбу,мвд превратилось в крышу криминала. С индустриального района в 2014 году уехали специалисты,трудоспособные и здравомыслящие.
Остались пенсионеры,бандюки типа Захарченко,утописты мозговые и местная шантрапа,не умеющая ничего делать, под флагом отморозка "святого Арсения"
СМИ РФ активно проповедует вражду между Донбассом и остальной Украиной.
Производство в Донбассе упало,народ дабы выжить идет на службу к оккупантам
потому как 15тыс рублей это для них большие деньги. Цены на квартиры в Донецке упали в 10 раз РФ максимально использовала данную ситуацию для давления на Украину.Вела огонь с Градов по украинским пограничникам со своей территории.
Как по мне - работы на 10-20 лет хватит...
И да, конституционная реформа там прямым текстом. Так что все "красные линии про конституцию" это для внутреннего потребления, а на деле придется рано или поздно выполнять, потому что и немцы и французы еще раз подтвердили "незыблемость минска", и вносить в его текст изменения никто не собирается.