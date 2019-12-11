 Новый закон об особом статусе Донбасса точно сможем разработать за год, - Корниенко

Об этом он сказал журналистам перед заседанием профильного комитета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Когда будет готов новый закон, и он будет согласован со всеми сторонами, очевидно, что в нем будет написано, что этот закон перестает действовать... Когда это может быть технически и хронологически решено - это может быть и больше, чем полгода. Но точно за год, я думаю, что мы справимся", - сказал Корниенко.

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