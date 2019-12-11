 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала "человеком года" по версии Time. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.
Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге.
"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - цитирует ВВС главного редактора Time Эдварда Фельзенталя.
Звание "Человек года", присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. Это трезвая оценка мира, каков он есть, и людей, формирующих этот мир - к худу или к добру, гласит редакционный принцип.
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Первым человеком года стал в 1927 году Чарльз Линдберг, американский пилот, перелетевший Атлантику. В дальнейшем это звание получали Сталин, Гитлер, Черчилль, Дэн Сяопин, Горбачев, Путин, а также собирательные Американский Солдат и Пользователь Интернета.
В диспансер !
И людей предупреждай, чтобы с тобой за руку не здоровались.
С ЗЕфилитиками лучше не соприкасаться, они прямо из Рады бл@дей снимают,
гомосятиной не брезгуют, словом ВЫСОКОМОРАЛЬНАЯ кодла !
Шо там тарифы? Снизили уже?
А $600 000 в месяц Юзику приготовили (и это только от ментов) ?
Хотя давайте говорить правду - от человека планете толку 0. Мы её уничтожаем и больше ничего не делаем.
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Лучше бы он в контрацепцию укладывался.
Это как бы все, что нужно знать об этих "экоактивистах"...
То бубочка, то малолітня істеричка...
Экипаж яхты - ПЯТЬ матросов, которые по прибытию в Н.Й. отбыли обратно в Швецию на реактивном авиалайнере.
На смену им другим авиарейсом прибыли пятеро новых матросов для возвращения.
************* кислород.
Таки "ЗЕлёные" во всём мире либо ипанутые, либо (на 95% ) - циничные и злобные ВРАГИ цивилизации.
А ХИППИ?