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Все про:СМИ (3279) экология (1200) Тунберг (1)

 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала "человеком года" по версии Time. ФОТО

Журнал Time назвал экоактивистку Грету Тунберг из Швеции человеком 2019 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт издания.

Грета Тунберг оказалась самой молодой персоной года за почти 100-летнюю историю присуждения этого звания, обойдя включенных в этом году в шорт-лист Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Марка Цукерберга и участников протестов в Гонконге.

"Она дала толчок всемирному движению. Тунберг стала самым громким голосом по самой важной проблеме, стоящей перед человечеством. Она воплощает в себе повсеместный рост активности молодежи, являющийся важным культурным феноменом нашего времени", - цитирует ВВС главного редактора Time Эдварда Фельзенталя.

16-летняя экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии Time 01

Звание "Человек года", присуждаемое Time, не является почестью. Это не знак одобрения. И не признание популярности. Это трезвая оценка мира, каков он есть, и людей, формирующих этот мир - к худу или к добру, гласит редакционный принцип.

Смотрите на Цензор.НЕТ: 16-летняя активистка Тунберг - мировым лидерам на саммите ООН: "Мы на пороге массового вымирания, и все, о чем вы можете говорить, - это деньги". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Первым человеком года стал в 1927 году Чарльз Линдберг, американский пилот, перелетевший Атлантику. В дальнейшем это звание получали Сталин, Гитлер, Черчилль, Дэн Сяопин, Горбачев, Путин, а также собирательные Американский Солдат и Пользователь Интернета.

Источник: https://censor.net.ua/n3164811
 
   
 Топ комментарии
 
Попейте настойку пустырника, у вас зелефобия.
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Тьма это свет, война это мир, НЕЗНАНИЕ-СИЛА © Оруэлл.
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Тьма это свет, война это мир, НЕЗНАНИЕ-СИЛА © Оруэлл.
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У них ПГМ (Порошенко Головного Мозга)
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И кто это мне такое прохрюкрал?Прокажённый, сбежавший из своего лепрозория?Ничего, санитары тебя сейчас вернут на место.
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Лечись, спирохета.
И людей предупреждай, чтобы с тобой за руку не здоровались.
С ЗЕфилитиками лучше не соприкасаться, они прямо из Рады бл@дей снимают,
гомосятиной не брезгуют, словом ВЫСОКОМОРАЛЬНАЯ кодла !

Шо там тарифы? Снизили уже?
А $600 000 в месяц Юзику приготовили (и это только от ментов) ?
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У порохоботика заПОр?Взгляни на портрет Порошенко-пронесёт
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По нашему-обычная титушня,вместо школы -на митинги.А вот тебе-человек года.Никапитулянтам как завидно...
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чего только не сделаешь от нехер делать.
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Це та що не миється щоб зберегти воду?
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Как бы написать так, что бы не быть забаненым... Если бы эта активистка просто исчезла - она бы принесла громадную пользу Матушке-Земле, поскольку не использовала бы еду-материалы, при производстве которых используются вредные соединения угрожающие на Земле всему живому.. Может таки сделает свой вклад?
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а скільки ж шкідливих матеріалів було використано, скільки CO2 було викинуто в атмосферу. Все заради того щоб надрукувати партію журналів. )
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Нет. Благодаря ей все эти экопартии защитников природы хайпанули до небес.
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Если бы только им. Там была новость что примерно 20% бюджета ЕС пойдут на эти экологические нужды. Представляете себе цифирь?
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Тоже самое можно сказать про любого человека.

Хотя давайте говорить правду - от человека планете толку 0. Мы её уничтожаем и больше ничего не делаем.
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Я думаю куда больше пользы будет, если просто исчезнешь ты. Воздуха станет больше, грязи меньше и вообще одним дураком меньше станет.
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да они там в тайме все иппанутые. там и путен же был в свое время на обложке. после греты могут и зелю тиснуть, он вполне в концепцию укладывается.
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" могут и зелю тиснуть, он вполне в концепцию укладывается."
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Лучше бы он в контрацепцию укладывался.
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Это не смешно. Новая религия принесёт миллионы жертв неверующих
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Ну а что девочке поделать? Лицом не вышла, надо ж как то себя рекламировать
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При чем тут эта девочка?! Ты в самом деле считаешь что это она сама?! А Гринпис это реальные борцы за экологию а не рейдерская организация на заказ, по утоплению конкурентов?
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https://m.fishki.net/3111413-v-lagere-jekoaktivistov-v-londone-obnaruzhili-dizelynyj-generator.html

Это как бы все, что нужно знать об этих "экоактивистах"...
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Идиотку на обложку... Дура года. Не хочу в Европу!
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Шото там с етім Таймом не то.
То бубочка, то малолітня істеричка...
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Процент в обществе озабоченных греттотумбергов подозрительно похож на процент избирателей соеголовых. Шо то там не то с етим покровителем свинарчков.
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У мене одне велике питання до батьків цієї дівчинки. Чому у неї не було дитинства?
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родаки этой малолетней бабищи упоротые леваки и феминисты.
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Ого какая самая важная проблема. Так )(уйло грозя ядерной зимой просто успокаивает Грету?
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Конечно, ведь ядерная зима - лучшее средство против глобального потепления.
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Барышня себе рекламу сделали, сперва на обложке журналов, потом Нобелевская премия, потом президия шведского ЦК КПСС... Короче вся жизнь пройдёт в шоколаде! Покажите мне школьника который откажется прокатится через океан на яхте, Да он за это не только экологию с пеной у рта защищать начнет, а ещё и писять только через фильтры...
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Эта дiвчинка прибыла в Н.Й. на папиной парусной яхте, чтобы не загрязнять атмосферу.
Экипаж яхты - ПЯТЬ матросов, которые по прибытию в Н.Й. отбыли обратно в Швецию на реактивном авиалайнере.
На смену им другим авиарейсом прибыли пятеро новых матросов для возвращения.
************* кислород.
Таки "ЗЕлёные" во всём мире либо ипанутые, либо (на 95% ) - циничные и злобные ВРАГИ цивилизации.
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забув додати що на цій яхті не було унітазу, це так по расейски!
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Свого часу, в країні, де стартував хай-тек, було така протестна течія - ЛУДДІТИ.
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Кто вкладывает деньги в эту недоразвитую обезьянку?
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скульптор вже був людиною року . от скажи знав би ти в своїй Америці про якогось шамана з сніжної Якутії ? а тепер знаєш головний терорист рф!
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Дожились, что уже даунов выбирают , а за ней стоят уроды .
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Я не розумію того змішування із лайном, яке відносно неї розпочали. Потрапляння на обкладинку цього журналу, це не стільки її персональна заслуга, скільки актуальність питань, що вона ставить. Натомість травлять саме її як особу, навіщо? Хіба від того яка вона є зникнуть наші екологічні проблеми? Добре, вона дурна, тупа і хвора. Це змінює склад повітря що ми дихаємо, чи склад води що вживаємо?
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Так вона же не для зміни клімату, адля вибивання грошей для комуняк цим займається. Чи ви не знаете що глобальне потепління то великий бізнес? Десятки чи сотні мільярдів вже на це пішло, а чи зробив, наприклад, Китай щось для зміни виробницьтва на більш екологічне? Та ні. І раша не робить нічого. А грошики давались США, наприклад. Тому, Грета насправді до проблеми клімату має стільки же відношення як деяки нелегальні збирачі благодійної допомоги "для ветеранів ато" власне, до ветеранів АТО. Тобто, проблемі воні підіймають, гроши збирають, а потім ті грощи йдуть не атошникам.
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Добре, ви пропонуєте через цих шахраїв не допомагати АТОшникам?
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Що?? Зэкоактивистка?? Чи мені почулось? Якщо серьйозно, то якщо подивитись гугл тренд чи гугл єдс, то на Трампа пошуків від мільйона до десяти мільйонів. На цю Грету - від ста тисяч і до мільйона і то тому що медія її постійно рекламує. Так що що там медія робить тихо сама з собою так і залишиться. Як кажуть, чим би Грета не тішилася, аби не завагітнела раніше строку.
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На Трампа пошуки щоб плюнути на нього.
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Тема титек человека года не раскрыта. Не тянет на человека года.
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