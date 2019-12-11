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 Политика Украины
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Все про:Милованов Тимофей (103) рынок земли (51)

 При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, около половины земель сельскохозяйственного назначения, принадлежащих государству и государственным предприятиям, вывели из госсобственности.

Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"1,5 миллиона гектаров было на конец 1990-х, по документам, только в государственных предприятиях. Сейчас мы ожидаем, что по результатам инвентаризации будет 600-700 тысяч гектаров. То есть, половину земли вывели различными схемами", - сообщил Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дискуссии по концентрации земли в одних руках ведутся вокруг 50 тыс. га, - Разумков

По оценкам министра, потери государства от вывода земельных участков из государственной собственности могут достигать $1,5 млрд и более.

"То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.

Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.

Также читайте: Открытие рынка земли за 3 месяца 2020 года даст 9 млрд грн роста ВВП, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/n3164810
 
 
 Топ комментарии
 
Вот и карты в руки. Есть возможность показать какие вы слуги народа. Вернуть, а виновных наказать.
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В чем проблема если незаконно - забирай.
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Вот теперь понятно куму нужны были все эти маратории на продаж земли... Под "благими" намерениями и лозунгами, хождение с вилами та коровами втихаря с3,14*дили половину земель. А для лохов втюхивали, что продажа земли это продажа неньки України.
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ой...не ищите у дачников)))..поищите у латифундистов и властьимеющих по заповедникам...
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Примерно - половину ...
А точнее , кроме неудобиц ничего и не осталось .
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Саме ля-ля. Хто? Її ж не вивезли, вона залишилась в Україні, власники відомі, то хто ці власники?
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Их фамилии слишком известны , чтобы называть их вслух !
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Ну я знаю, що на чорноземах кагарлицького району жирував саня-стоматолог. Кіля азіров, під Києвом, в Хотянівці
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Вот теперь понятно куму нужны были все эти маратории на продаж земли... Под "благими" намерениями и лозунгами, хождение с вилами та коровами втихаря с3,14*дили половину земель. А для лохов втюхивали, что продажа земли это продажа неньки України.
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Отож.И взяли видно за три копейки в аренду!И платят государству три копейки аренды...И многие сами ни чего не сеят,а сдают ее в аренду и хорошо зарабатывают на государстве и на нас с вами.
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продавай те що створив ...а крадену землю повернути до держвласності і здавати на правах оренди ...у чому твоя "проблема" ... не можеш "монсанті" продати те що не створював ? коли ж ви зрозумієте що ЗЕМЛЯ не товар ...
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кто-то..., т.е. имя собственников земли, которая не продается, никак нельзя узнать...
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У Порошенка нет не законной земли.Он сразу получил ее в подарок от народа.
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От чого ж ти таке брехливе? Чи за згадку про Пороха приплачують?
ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:Укрлендфармінг (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. гаКернел (власник Андрій Веревський) - 550 тис. гаАгропросперіс (власник NCH, США) - 400 тис. гаМиронівський хлібопродукт (власник Юрій Косюк) - 370 тис. гаАстарта-Київ (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. гаContinental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. гаАгротон (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. гаІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. гаХарвіст Холдинг (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. ********** К (власники Олександр та Галина Гереги) - 121 тис. га
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Следующий «УКРПРОМИНВЕСТ-АГРО» пороха со 120 000 га.
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петя пересрал, на сыночка переписал.
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А я думал Чайка напишет, что у Порох 50 га. И главное все знает, наверное шлепает с бумажки.
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Прорыв в экономическом развитии Украины невозможен без открытия рынка земли.
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций, передает "Интерфакс-Украина".
Недвиженость пороха https://24tv.ua/ru/nedvizhimost_petra_poroshenko_spisok_vseh_imenij_poroshenko_n1111124
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не от народа, от нарида
и нарид при этом благодарочку скавчав:"дякуемо, дякуемо, дякуемо, дякуемо....."
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Вот и карты в руки. Есть возможность показать какие вы слуги народа. Вернуть, а виновных наказать.
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Главный смысл приватизации земли - это собирание налогов с этой самой земли в казну государства. Налог на землю должен быть оптимизирован так, что бы эту землю было невыгодно не просто так иметь где-то в загашнике, а она должна приносить собственнику прибыль, в т.ч. для оплаты налога. Если даже кто-то как-то левыми путями присвоил себе землю, то теоретически он должен теперь платить приличный налог на землю и обустраивать её таким образом, чтобы она работала. Если он не сможет платить налог, то земля тдолжна быть продана, возвращена банку, государству и т.п. На такой основе передел неизбежен независимо от того, кто когда отжал у государства землю. Пардон за кучу текста.
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главный смысл развода "индейцев" на бусы ...это отхватить остров "манхеттен" ...
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Смотрите .Вот теперь для чего нужен рынок земли.Фактически все,что сперли за годы независимости,считается незаконным!По этому,с приходом рынка земли ,все это можно вернуть государству или перепродать.То есть земля эта не была куплена и приватизирована.По факту эти поля были взяты за копейки под аренду.Прийдет новый власник и отожмет все эти поля,купив их на аукционе.Все эти люди,как раз,и боятся рынка земли.Так как их лавочке придет конец!И еще добавлю,что это позиттвно повлияет на курс гривны и на обслуживание внешних займов.Так как зайдут в Украину десятки миллиардов долларов!По этому все это правильно.А то у меня пай,что остался от отца,так за 6 га земли мне платят 15000 гр в год!!!А так я смогу его продать и вложить в бизнес.И буду зарабатывать 15000 гр в месяц!А что можно и нужно еще сделать,так это поднять налог на землю после ее фактической перепродажи.И наполнять бюджет налогамиии сборами.А земли у нас много!!!!
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землі то у нас багато... мізків у вас походу мало.
Ви ж доросла людина? Як можно ось таку куйню писати?
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Після продажу землі паями по 210 000 гектарів чи навіть по 50 000 гектарів, вся земля опиниться в руках латифундій які почнуть працювати виключно на імпорт. Саме так відбулося в Аргентині, Філіппінах, Мадагаскарі. Сільське населення перебереться від безробіття в приміські зоні де створяться ідеальні умови для організованого бандитизму і ти із своїм "бізнесом" будеш боятися ходити по вулиці, а вночі взагалі потикатися на вулицю! В Аргентинські чи Філіппінські трущоби боїться потикатися навіть озброєна поліція!
До речі, а чого ти на ваучерах не піднявся прихопивши заводів-пароходів? Ти думаєш що це для рядових дурнів так Бабломойські стараються? Тримай карман ширше!
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Ошибочное построение.
"Схемы" просты как двери. Урки не думают сложными категориями.
Продаже сельхоз земель как бы запрещена. Но любой сельсовет может изменить ее назначение. Достаточно простимулировать соответсвующих чиновников и любой участок становится землей не сельскохозяйственного предназначения и спокойно находит себе собственника.
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То есть украдено всё в рамках закона который эти урки сами и написали.
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Во всем мире есть налог на землю. А у нас есть? Подозреваю, что есть, но не для всех. Мы платим явно завышенные суммы как бы за уборку придомовой территории. Собственно дворникам идет небольшая часть. Остальное как бы налог на землю, который идет неизвестно куда. А те, кто имеет сотни гектаров, вообще ничего не платят, и только получают. При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов - Цензор.НЕТ 3321
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Да, здесь фискальный механизм должен работать на все сто процентов. Конечно, при этом должны ещё работать рыночная экономика включая рынок капитала, потому что владельцам земель понадобятся кредиты на их освоение. Вот в этих двух решающих пунктах в Украине явные провалы пока. Ну посмотрим.
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Было, но часть протрезвели, часть поняли что их 5 лет обманывали, не осталось наверное и 5%
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Вот и славненько. Теперь ждем привлечение ГПУ, арестов и посадок. Или это опять стенания и заламывания рук...
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так вперед ..."ВСЁ В РУКАХ ТВОИХ" ...повертай крадене у держвласність ...тільки не для того щоб продати соресоподібним ублюдкам за 1,5 лярди евро ...а для того щоб ДЕРЖАВА могла здавати цю ЗЕМЛЮ у ОРЕНДУ ...
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Если схема криминальная,виновных засудить,земли вернуть.Одним словом,при искреннем желании,ни когда не поздно провести национализацию.А владельцам выплатить гроши,которые они за землю заплатили.А платили они копейки,уверен на все 100%.
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все забрать и поделить. Хто би сумнівався...
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И не сумневайся.Криворожсталь уже забрали,и заново продали.А пять лярдов баксов,что Лакши Митал заплатил,поделили.И все в шоколаде,и бюджет и Митал,только Ахмет с Пинчуком в пролете.
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Поэтому все бывшие вроде Йли и Пети не хотят рынка земли потому что уже все украли.
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Кода, где у кого и сколько земли "украла" Юля?
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По закону - нельзя!
Верните государству. Нарушителей-разрешителей - дороги строить!
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Ну так придумай ,умнік обкурений ,як їх вернути ,щоб це не повторилось , а не другу половину теж продати , тільки гроші вже зеленим потечуть . От на митниці крадуть ,і нове ліцо , а доходів як і раніше немає ,як же цк при Юльці з тим же хорощковським доходи піднямись в 5 раз .А воно " мило " милить і милить вже кілька місяців одне і теж
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==="То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.===

Рынок земли не работает, но оказалось (то, что известно), что у Порошенко 120 тыс га, а у его дружбана Косюка под 500 тыс. И как это им удается?
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В перерывах работы, а говорили у политиков нет времени. А оказывается работа политика - хватай сколько можешь.
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так назначай расследование! какого хрена трендеть? ведь речь идет о бютжетных миллиардах
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От ті, хто відхапав півУкраїни зараз хвилі проти приватизації і розганіяє - бо повилазить накрадене При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов - Цензор.НЕТ 2907
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