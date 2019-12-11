 При помощи различных схем за годы независимости из госсобственности вывели примерно половину земель, - Милованов

Об этом сообщил министр экономического развития Тимофей Милованов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
"1,5 миллиона гектаров было на конец 1990-х, по документам, только в государственных предприятиях. Сейчас мы ожидаем, что по результатам инвентаризации будет 600-700 тысяч гектаров. То есть, половину земли вывели различными схемами", - сообщил Милованов.
По оценкам министра, потери государства от вывода земельных участков из государственной собственности могут достигать $1,5 млрд и более.
"То есть кто-то заработал, близкий к власти", - добавил министр.
Верховная Рада Украины в среду, 13 ноября, приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
Накануне президент Владимир Зеленский заверял, что землю в Украине смогут покупать только украинские граждане. Иностранцы смогут покупать земельные участки только в случае, если об этом украинцы проголосуют на всеукраинском референдуме.
А точнее , кроме неудобиц ничего и не осталось .
ТОП-10 найбільших агрохолдингів за обсягом земельного банку:Укрлендфармінг (власник Олег Бахматюк) - 570 тис. гаКернел (власник Андрій Веревський) - 550 тис. гаАгропросперіс (власник NCH, США) - 400 тис. гаМиронівський хлібопродукт (власник Юрій Косюк) - 370 тис. гаАстарта-Київ (власник Віктор Іванчик) - 250 тис. гаContinental Farmers Group SALIC (Саудівська Аравія) - 195 тис. гаАгротон (власник Юрій Журавльов) - 151 тис. гаІМК (власник Олександр Петров) - 124 тис. гаХарвіст Холдинг (власник Рінат Ахметов) - 123 тис. ********** К (власники Олександр та Галина Гереги) - 121 тис. га
Об этом сказал президент Петр Порошенко во время дискуссии с представителями общественных организаций, передает "Интерфакс-Украина".
Недвиженость пороха https://24tv.ua/ru/nedvizhimost_petra_poroshenko_spisok_vseh_imenij_poroshenko_n1111124
и нарид при этом благодарочку скавчав:"дякуемо, дякуемо, дякуемо, дякуемо....."
Ви ж доросла людина? Як можно ось таку куйню писати?
До речі, а чого ти на ваучерах не піднявся прихопивши заводів-пароходів? Ти думаєш що це для рядових дурнів так Бабломойські стараються? Тримай карман ширше!
"Схемы" просты как двери. Урки не думают сложными категориями.
Продаже сельхоз земель как бы запрещена. Но любой сельсовет может изменить ее назначение. Достаточно простимулировать соответсвующих чиновников и любой участок становится землей не сельскохозяйственного предназначения и спокойно находит себе собственника.
Верните государству. Нарушителей-разрешителей - дороги строить!
Рынок земли не работает, но оказалось (то, что известно), что у Порошенко 120 тыс га, а у его дружбана Косюка под 500 тыс. И как это им удается?