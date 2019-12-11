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 Политика Украины
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 Профильный комитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год (обновлено)

Комитет по вопросам организации государственной власти рекомендовал Верховной Раде включить в повестку дня законопроект о продлении действия закона об особом статусе Донбасса и поддержать за основу и в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За решение проголосовали 22 народных депутата.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил о поддержке продления закона об особом статусе Донбасса подкомитетом Комитета по вопросам организации государственной власти.

"Мы только что на подкомитете рекомендовали рассмотреть за основу и в целом. Сейчас комитет определится, поддержит ли он эту идею", - сказал Корниенко.

По его словам, законопроект лишь предлагает внести одно изменение в статью закона, заменив дату действия закона с "31 декабря 2019 года" на "31 декабря 2020 года".

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Источник: https://censor.net.ua/n3164809
 
 
 Топ комментарии
 
а уж как ШанПанЗе бился в Париже за Пороха, отстаивая безальтернативность Минских соглашений Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3040
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Тю! І цей намагається робити те саме, що й "папєрєднік"! А нашо ж тоді було стільки лайна навесні лити на тих самих "папєрєдніков"? Шоб поміняти одного олігарха на іншого? Кому це вигідно зрозуміло й так, а ось простим громадянам від цього ні пече, ні мерзне... Ось тільки "папєрєднік" на міжнародній арені був фігурою (і лишається нею поки що), а нинішній щось навіть на статиста не тягне... Сумно
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Спасают Порошенка, что бы за этот закон не открыли дело на него.
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а уж как ШанПанЗе бился в Париже за Пороха, отстаивая безальтернативность Минских соглашений Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 3040
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и изменили этим статус лепрозория? Леха, мозги включите.
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Точно! Начиная с 2014-го года и так ежегодно по сей день!Подкомитет Рады поддержал продление закона об особом статусе Донбасса на год, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4832
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Продлевают на год, а не вносят в конституцию. Кому не нравится-сразу на митинг.
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ничего, потерпи немного, скоро какой нибудь жидок обязательно внесет попровочку
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Маладой человек-юдофоб?Может бить ви хотите пагавагить об этом?
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Тю! І цей намагається робити те саме, що й "папєрєднік"! А нашо ж тоді було стільки лайна навесні лити на тих самих "папєрєдніков"? Шоб поміняти одного олігарха на іншого? Кому це вигідно зрозуміло й так, а ось простим громадянам від цього ні пече, ні мерзне... Ось тільки "папєрєднік" на міжнародній арені був фігурою (і лишається нею поки що), а нинішній щось навіть на статиста не тягне... Сумно
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Так ви ж волали на Пороха за цей закон. Що, виїходить, він все правильно робив?
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