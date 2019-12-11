 Нардеп Богданец после драки в Раде: врачи диагностировали сотрясение мозга и много других повреждений

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал "Громадському".
"Как раз сейчас прохожу обследование, врачи подтвердили факт сотрясения мозга. Там еще заметили много других повреждений на теле, такие как синяки, когда сняли одежду", - рассказал Богданец.
Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания". Иск в правоохранительные органы лично депутат еще не подавал, однако столичная полиция уже открыла производство.
Напомним, сегодня экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом.
После драки нардеп Богданец был госпитализирован.
Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.
а чому не в звичайній поліклініці для народу, слугою якого воно називається?
Інші паврєждєнія мозга у нього вроджені.
эх, такая редкость... и так небрежно...
там пол парламента нада перетрахать - как бацька говаривает ))
прикольные результаты - время зря не теряли!!!
Вопрос риторический. Следующим этапом должно быть широкое распространение этой благотворной практики пи*дить уродских слуг поодиночке и группами.
Выпускайте Ляшко, он ох порвет своим гей-панкратионом, как тузик грелку)