EN|RU|UK
Темы дня: Нормандские переговоры Газовая война Рынок земли Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Происшествия
  3400  33
Все про:больница (627) драка (1765) Свобода (2704) Богданец Андрей (7)

 Нардеп Богданец после драки в Раде: врачи диагностировали сотрясение мозга и много других повреждений

Народному депутату от фракции "Слуга народа" Андрею Богданцу диагностировали в больнице сотрясение мозга после драки с депутатами предыдущего созыва от "Свободы".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал "Громадському".

"Как раз сейчас прохожу обследование, врачи подтвердили факт сотрясения мозга. Там еще заметили много других повреждений на теле, такие как синяки, когда сняли одежду", - рассказал Богданец.

Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания". Иск в правоохранительные органы лично депутат еще не подавал, однако столичная полиция уже открыла производство.

Напомним, сегодня экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом.

После драки нардеп Богданец был госпитализирован.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164808
 
 
 Топ комментарии
 
"сотрясение мозга и много других повреждений"

Інші паврєждєнія мозга у нього вроджені.
 показать весь комментарий
 
Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания"Источник: https://censor.net.ua/n3164808

а чому не в звичайній поліклініці для народу, слугою якого воно називається?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Може ще покається. Зебілізм вроді лікують - це був перший сеанс
 показать весь комментарий
 
 
це ще потрібно щоб лікар діагноз правильно встановив.не може ж бути "струс" того, чого немає
 показать весь комментарий
 
 
Слабкий мозок, , судячи з фото, мозок знаходиться в кінчику носа.
 показать весь комментарий
 
 
Передивився всі доступні відео, так стусани неприємні, але на доступних відео неможливо побачити нанесення тяжких травм. Може він потім знайшов бананову шкірку та падав, падав... і так 8 разів, а може й 10, а може...
 показать весь комментарий
 
сотрясение мозга, надрыв правого яца, надлом 21 пальца
 показать весь комментарий
 
 
Помницца от снежки под ВР тоже одни слуги с сотрясением по телеефирам бегали. Потом в ростов
 показать весь комментарий
 
 
Несчастный какой.. Слугу ударили, этоттолько начало когда вас ******* начинают.
 показать весь комментарий
 
 
Он отметил, что обследовался в больнице "Феофания"Источник: https://censor.net.ua/n3164808

а чому не в звичайній поліклініці для народу, слугою якого воно називається?
 показать весь комментарий
 
 
То для затятих слуг народу, ви не затятий
 показать весь комментарий
 
"сотрясение мозга и много других повреждений"

Інші паврєждєнія мозга у нього вроджені.
 показать весь комментарий
 
 
фигасе, мозг обнаружен...

эх, такая редкость... и так небрежно...


 показать весь комментарий
 
 
Надо сначала доказать, что там есть мозг.
 показать весь комментарий
 
 
Ну хоть бы про сотрясение мозга не врал...
 показать весь комментарий
 
 
Бо не треба чіпати Землю, яка за Конституцією належить всім громадянам України і їхнім нащадкам. Хочете боротись з тіньовими латифундистами - боріться. Обіг - будь ласка. Але Земля - власність Держави.
 показать весь комментарий
 
 
Не уж-то бедненький помрёт, от таких "тяжелейших" травм???
 показать весь комментарий
 
 
А чего в Феофании. а не в районной поликлинике где нибудь на Троещине?
 показать весь комментарий
 
 
Бо пора ім в раду носити на голові рицарський шолом або хочаб відро.
 показать весь комментарий
 
Мажоритарку надо было отменить, чтоб не пролазили всякие в ВР.
 показать весь комментарий
 
 
ну сотрясли и отлично)))
там пол парламента нада перетрахать - как бацька говаривает ))
 показать весь комментарий
 
респект вам ребята и уважуха
прикольные результаты - время зря не теряли!!!
 показать весь комментарий
 
Стадом на одного.Такое у подростков обычно практикуется.Наверное свободовцы в своем развитии остановились.Помнится один в один Мирошниченко отгреб по полной,потом еще плакался плакался и нюни пускал.Ну а в стае он "вожак".
 показать весь комментарий
 
Ай-яй-яй, а что же это у самой популярной партии страны Слуг Урода не нашлось многочисленных защитников в безраздельно принадлежащей им Раде, которые бы защитили жирную свинью от двух дистрофичных лохопетов из Свободы машущих руками с координацией моего трехлетнего сына и эффективностью флюгера в огороде?
Вопрос риторический. Следующим этапом должно быть широкое распространение этой благотворной практики пи*дить уродских слуг поодиночке и группами.

Выпускайте Ляшко, он ох порвет своим гей-панкратионом, как тузик грелку)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх