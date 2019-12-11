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 Политика Украины
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 Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству вместо Кривоноса

Президент Владимир Зеленский 11 декабря назначил нового главу Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Об этом говорится в указе №896/2019, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Полищука Александра Николаевича - заместителя Министра обороны Украины - председателем Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля", - говорится в указе.

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Полищук с 1984 по 2010 год служил в армии, потом до 2017 года работал на руководящих должностях госслужбы в Минобороны и аппарате СНБО, а в 2018-2019 года занимался экспертно-аналитической и научной деятельностью. В конце октября получил должность заместителя министра обороны.

Согласно указу, в кадровый состав комиссии должны войти представитель оборонного комитета Верховной Рады (по согласию), представитель Офиса президента (его выберет глава ОПУ), гендиректор "Укроборонпрома"(по согласию), первый заместитель или заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Министра обороны Украины, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, Председатель Государственной службы экспортного контроля Украины, первый заместитель или заместитель Председателя государственной таможенной службы Украины, Председателя Государственного космического агентства Украины, Председателя службы безопасности Украины, Председателя службы внешней разведки Украины, в компетенцию которого согласно распределению полномочий относятся вопросы военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, что до Полищука эту комиссию возглавлял заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

Источник: https://censor.net.ua/n3164807
 
 
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мешает им Кривонос излишки реализовывать
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а че не так с кривым носом?
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не зебил, и не имбецил, как ты , просто. Имбик - это же имбецил, но что б писать меньше букв было ? Зеленский назначил замминистра обороны Полищука главой Межведомственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству вместо Кривоноса - Цензор.НЕТ 7829
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До фронту ця служака ніякого відношення не має. Чинуша
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Сиво-а успешно справляется с заданием Ху"ла - убирает сильных и профессиональных заменяет преданными
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Позаштатний радник когось звільняє і призначає? Зеленський призначив заступником міністра оборони Поліщука головою Міжвідомчої комісії з військово-технічного співробітництва замість Кривоноса - Цензор.НЕТ 2944 Пиши ще.
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