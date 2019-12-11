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 Спорт, За рубежом
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Все про:Россия (74531) спорт (1791) WADA (4)

 WADA рассмотрит полный запрет на участие российских спортсменов в мировых соревнованиях

WADA сегодня обсудит возможность более жесткого штрафа для России, вплоть до абсолютного отстранения спортсменов от участия в международных соревнованиях даже под нейтральным флагом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times.

Отмечается, что существуют реальные опасения, что Россия выиграет апелляцию против четырехлетнего запрета WADA на участие в мировом спорте, который по-прежнему позволяет россиянам соревноваться под нейтральным флагом.

Комитет WADA в связи с этим рассмотрит встречную апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) о введении тотального запрета на участие российских спортсменов в международных соревнованиях, даже под нейтральным флагом.

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Напомним, согласно наложенным WADA санкциям, на соревнованиях россияне смогут выступать без флага и гимна, а к участию в турнирах могут быть допущены только "чистые" от спортсмены.

Источник: https://censor.net.ua/n3164802
 
 
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Правильно. Нечего свинособакам с людьми состязаться.
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Это будет первый раз, когда "ихтамнет" действительно нет
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всем известно, что от санкций кассапская дупа только крепчает, владимирвладимировичу будет удобнее народ свой трахать)
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Кацапье на своих форумах верещит, что это конец расейскому спорту.
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Я смотрела в Испании параолимпиаду по тв, тогда рашку тоже забанили, а наша группа была большая и красивая , так два комментатора испанских обсуждали это очень долго на открытии и просто откровенно радовались. Так что русофобия- это понятие международное и глобальное.
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Вообще, что то будет.... Ждём событий. Это событие беспрецендентное. Путин такое не стерпит.
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И проволокой колючей,вдоль и поперек обмотать этот рассадник терроризма и ватного сброда.
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От еврокубков,в этом году,можно не отстранять.Они и сами прекрасно справились.
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После того, как Обама ушел с должности президента США и перестал ссать в российских подъездах, он устроился на подработку в WADA и начал ссать в баночки.
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Давно пора.гнать этих кацапо-фашистких изгоев отовсюду!
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Раз Российская Федерация платит взносы на спортивные соревнования, то пусть ее спортсмены едут на международные соревнования. Пусть там полы моют, дорожки подметают, стульчики расставляют. Надо дать им шанс... )
Главное не победа, а участие!!!
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