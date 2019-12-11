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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17937) минские соглашения (2710) Ауштревичюс Пятрас (12) ГБР (782)

 Дело ГБР против Порошенко за Минские соглашения - политически мотивированный шаг, - вице-спикер литовского Сейма Ауштрявичюс

Новое уголовное производство ГБР против экс-президента Петра Порошенко за подписание Минских соглашений вызвало волну гнева среди европейских политиков и дипломатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, член Европейского парламента, вице-спикер литовского Сейма Пятрас Ауштрявичюс выразил свою обеспокоенность из-за открытия нового уголовного производства против пятого президента Украины.

Политик призвал украинские власти прекратить "политически мотивированные шаги" для давления на своих оппонентов.

"Выражаю глубокое беспокойство из-за возбуждения уголовного дела против Петра Порошенко, которое открыло ГБР за возможную государственную измену в результате подписания комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений. Призываю всячески избегать политически мотивированных шагов", - заявил представитель Европарламента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР открыло против Порошенко дело за Минские соглашения, его адвокат назвал это "дембельским аккордом дуэта Портнова-Трубы и миной под Зеленского"

Накануне действия ГБР осудил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. В своем комментарии он сравнил Зеленского с Януковичем, потому что оба преследуют оппозиционных лидеров с помощью вымышленных уголовных дел.

"Янукович посадил Тимошенко в тюрьму по поддельным обвинениям, и теперь Зеленский, похоже, стремится сделать то же самое. Это Украина в худшем виде. Стыд", - отметил Бильдт накануне.

Напомним, 10 декабря ГБР взялось за расследование после обращения бывшего главы администрации Януковича Андрея Портнова о возможной государственной измене пятого президента Украины. Речь идет о подписании Минских соглашений.

Отметим, что на последнем саммите Нормандской четверки европейские лидеры заявили, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саммите Евросоюза заслушают доклад о выполнении Минских соглашений

Источник: https://censor.net.ua/n3164801
 
   
 Топ комментарии
 
Потужно реформований петьою суд у всьому розбереться.. Тиск на правоохоронні органи й судочинство України з боку деяких європейських політиків - тут недоречний і петі він не допоможе.
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Прям седни новость шо кацапы собираются устроить в Крыму "трибунал над киевскими властями за инциндент в Керченском проливе". И тут же Труба с порновым с аналогичным делом. И тут же вся зебанатская ботоферма дрыщет теми же обвинениями .
Просто совпадение...
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Потужно реформований петьою суд у всьому розбереться.. Тиск на правоохоронні органи й судочинство України з боку деяких європейських політиків - тут недоречний і петі він не допоможе.
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так тогда и зелю под тот же суд, он ведет курс продолжения минских, а никак их аннулирование. Кстати, так что там Венецианская написала о суде от Зели, а не от Пети?
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Ну да, Зюзе легче, у него 100% свой реформованый прокурор. А также Труба, получающий вказивки напрямую с Банковой от Богдана. Портнов, который в НАБУ и ДБР шастает как к себе домой
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Коломойському все одно. Він оголосив про продаж україни за 100млрд. баків.
Завадити йому може лише Порошенко.
Пів року рили і нічого не знайшли, доводиться висмоктувати справи з пальця.
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Узнал себя?
Стыдно?
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Бггг)перед смертью не надышишься,труба...
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Ты,шо в каждом своём высере ржёшь,шо лошадь?
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ексам нужно почаще напоминать друг о дружке, иначе таблички с фамилиями сгниют раньше чем заржавеют
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Це не екс, - діючий спікер Сейму і деп Европарламенту
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читайте заголовок, я всю мішуру не повинен знати
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І з якого слова в заголовку ти вирішив що він екс. Слово "віце" незнайоме?)
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о, вже екс змінили на віце! у бутусова як у офісі зе! утром одне--ввечері інше.
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Дело ГБР против Порошенко за Минские соглашения - политически мотивированный шаг, - вице-спикер литовского Сейма Ауштрявичюс - Цензор.НЕТ 3725

Зеб, получи медаль за то, что нашел виновного.
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Тогда осталось определить - ты бот за ставку - или дебил, который пересмотрел г+г.
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Буде ліпше, але він цього не зробить. Він боягуз по життю.
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та ясна справа шо "політічєскіє")))
Такий "патріот" як пєтя.... А як він гімн співає... Одну руку до серця прикладає, а другою в бюджетній кишені рискиє. І добре нарискав. Ше й на литовця хватило))) А не пішли б ви всі на...пуціна!
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Клятий кондитер усих купив...😁
Беня - наш робін гуд...😁
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Зебилам пофиг. Быдло настолько не может простить, что кто то летал на мальдивы в свой отпуск за свои деньги, а они нет - что они и портнова будут слушать, лишь бы чувство своей ущербности немного приглушить.
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Труба и Меркель с Оландом вызовет на допросы?
Без них никак. Они не просто свидетели, "соучастники".
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Кучму еще. Он подписал. Хотя тут можно от клана пинчука отгрести, и совсем не в суде, тут нельзя.
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Какая разница? Если против государства Украина совершено преступление, как считает Портнов, то должны быть наказаны все виновные, в том числе и иностранцы.
Судят же в Украине воюющих против нее Лусварги и кацапов.
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Труба пусть сначала отмоется от позора с Богданом . Да, в принципе, уже никогда не отмоется
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Кому і кобила нєвєста... Тільки прибалти у конфронтації з кацапами обрали зовсім іншу стратегію боротьби. Не мирні договори, а позбавлення громадянства, іспити на знання мови тощо.
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Корочє, - з зебілоїдами Україні одна дорога - в руцкій рейх.
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Зюзика все сравнивают с Януковичем.
Янык умнее, шут не понимает, что скоро ЙОЛКА, а пример в Ростове сидит пока.
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Всё очевидней - кто на Лахте для зрады зраду писал...
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зебилы - когда придут за вами - вас защитить будет уже не кому - всех порохоботов растрелают за Украину
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Нема там ніякої політики. Там є група мерзотних циркачів та наркомнів які не розуміються ні на чому окрім брехні і обіцянок, а коли собаці нічого робити, в знаете що вона робить. На фронт їх би треба, так вони і там все продадуть.
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Он выразил обеспокоенность. Зачем писать про какую-то абстрактную волну гнева у европейских политиков?
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портянка срет во всю фейковыми делами ,а зелупа отгребает...но заслуженно,тк ему надо же зебилам ,очередную фигню про посадку Пороха втюхать -может рейтинг медленнее падать начнет
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А Хряка посадять в клітку на дієту чи пустять на сало до Великодня?
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Все таки Порошенко сильная личность... уже полгода как не президент... а зеленое стадо до сих пор сцится от одного только упоминания его фамилии..
О чеваке с ксивой презЕдента все забудут на третий день после того как он булаву сложит...
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Новое дело ГБР против Порошенко? Верный признак того, что громадянам начали поступать свеженькие зелёные счета за отопление. Кстати, СМИ уже полгода как потеряли интерес к стоимости борщевого набора. Кушайте новое дело ГБР против Порошенко, не обляпайтесь.
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