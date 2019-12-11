 По факту драки в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом открыто уголовное производство, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского районного управления полиции.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом.

После драки нардеп Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.

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