 По факту драки в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом открыто уголовное производство, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.
Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского районного управления полиции.
Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом.
После драки нардеп Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.
Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.
що відкриють карну справу !
Ніколи такого ще не було. Зараз не можна бити депутану від СН.
Это быдло должно знать, что есть Закон.
Еще и бенюк принимал участие.