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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:драка (1765) Нацполиция (10538) Свобода (2704) Богданец Андрей (3)

 По факту драки в Раде между экс-нардепами от "Свободы" и нардепом Богданцом открыто уголовное производство, - Нацполиция

По факту драки во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

Следователи квалифицировали произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Печерского районного управления полиции.

Собранные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч.2 ст.346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня экс-депутаты от "Свободы" Леонов и Мирошниченко подрались со "слугой народа" Богданцом.

После драки нардеп Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Парламентская фракция партии "Слуга народа" выступила с заявлением в связи с нападением на нардепа Андрея Богданца.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164798
 
 
 Топ комментарии
 
Я ж казала !
що відкриють карну справу !
Ніколи такого ще не було. Зараз не можна бити депутану від СН.
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Жорстке поводження із тваринами?
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Я ж казала !
що відкриють карну справу !
Ніколи такого ще не було. Зараз не можна бити депутану від СН.
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Правильно!
Это быдло должно знать, что есть Закон.
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Дивно, як може стрястись те, чого нема?
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тягнивсраков-фарионов пора отправить туда где сейчас находится симоненко
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Они может и слуги, но то что не народа это точно. Народ опять иудеи развели сво.....!
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Да усрутся Зебилы,потому как правда не на их стороне!А вот за попытку Родину продать несколько негодяев должны вообще сесть надолго!
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Это падло, которому отвешали свободовцы люлей в свое время пряталось от уголовного преследования в свободовском подразделении "Сич" в 2014 году. Они больше знают.
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Избиение ген директора Первого Национального телеканала.
Еще и бенюк принимал участие.

За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2507
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"Это список офшорных счетов на которые скинешь наши бабаки!"
За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8441
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на дальнем плане как буд- то харя голосракого? (козака гаврилюка?)
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Арестович это лакмусовая бумажка насколько предатель зе с квотными(купленные по квотам места у коломойского) кремлевскими кураторами эрмак, портной, сивохо, личный коллектор ватожида коломойского богдан, стучалка ватница полировщица первой пианиноигралки украины мендель ввел кацапов в украину. Если начнет сходить с дистанции(чекисты заехали в украину и пошли уже сжимать яйки по украине), то зе ввел кацапов в украину уже больше чем на полшишки. То есть зебилу пришел конец и пора ему в ростов.
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так они еще и экс-нардепы? и что они делали а Раде? специально приходили бить Богданца? За фактом бійки в Раді між екснардепами від "Свободи" і нардепом Богданцем відкрито кримінальне провадження, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6588
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