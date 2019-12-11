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 Политика Украины
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Все про:ДУСя (151) Зеленский (3969) сокращение (263)

 Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек

Президент Украины Владимир Зеленский сократил предельную численность сотрудников Государственного управления делами на 10 штатных единиц.

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.

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Указ признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" за 2012 год, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3164796
 
 
 Топ комментарии
 
А зелебобик что-то кроме как забирать рабочие места у людей умеет делать? Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек - Цензор.НЕТ 8880
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А штат оыиса препездента на сколько раздул?
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Дусь станет меньше, весь харассмент Мендель достанется...
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А зелебобик что-то кроме как забирать рабочие места у людей умеет делать? Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек - Цензор.НЕТ 8880
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ты васек один из десяти ? рабочие места такого идиотизма я еще не читал.
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что бы продавать награбленное, 155 это дуже забагато.
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простите уточните кто чего и при ком награбил очень это интересно . ну что бы разобраться кто и что продавать то будут и главное кому.
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А штат оыиса *********** на сколько раздул?
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да всех бюрократов долно стать сотни2 не более - они всеравно бесполезны нафиг
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Кто нибудь знает ,как расшифровывается - ДУНЯ ? - Дураков У нас Нет .
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ну ещё 10 дураков точно нет
я думаю мона и ещё чтоб 100 не было Зеленський скоротив граничний штат ДУСі до 155 осіб - Цензор.НЕТ 341
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Дусь станет меньше, весь харассмент Мендель достанется...
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думаю можно ещё сократить - кабмин нам такой не нужен
да и с вр мона повытурить 70% минимум
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интересно... и куда отех 10 "дунь" пристроят...они ж чьи-то протеже ...им же обещали))))
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Раду бы не мешало бы сократить человек на 250 минимум.
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А когда начнёшь сокращать у себя в Раде, ведь такого количества никому не надо, как говорится лишние рты, которым идут огромные бабки, каких так не хватает пенсионерам.
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