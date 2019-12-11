 Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.

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Указ признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" за 2012 год, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.