 Зеленский сократил предельный штат ДУСи до 155 человек

Соответствующий указ №895/2019 от 11 декабря опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.
"Утвердить предельную численность сотрудников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - закреплено документом.
Указ признает утратившим силу положение указа №288 "Вопросы Государственного управления делами" за 2012 год, согласно которому предельная численность сотрудников Госуправления устанавливалась на уровне 165 человек.
я думаю мона и ещё чтоб 100 не было
да и с вр мона повытурить 70% минимум