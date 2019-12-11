 На сайте Офиса президента отредактировали итоговую декларацию "нормандского саммита". СКРИНШОТ

В ночь с 9 на 10 декабря на сайте Офиса президента был опубликован полный текст декларации, принятой на саммите "нормандской четверки": "Общие согласованные выводы Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года", сообщает Цензор.НЕТ.
Изначально в тексте в частности говорилось: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив и выделение. - Ред.) - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Изначальная версия сохранилась в кэше Google.
Позже данная часть текста была изменена: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив. - Ред.) – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
Отметим, что в украинских СМИ был опубликован первоначальный вариант декларации, в котором говорилось о "Законае об особом порядке местного самоуправления".
ідіоти, а не високопосадовці.
Прикол в том, что "Закон об особом порядке..." и "особый порядок..." это совершенно разные документы с различным правовым статусом. Закон принимает Рада и подписывает президент, а "особый порядок" неизвестно кто, от Богдана до Сивухи.
"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал в среду, 11 декабря, Пушилин.
Отметим, по версии Пушилина, "стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса", что и было зафиксировано в итоговом документе.
В украинской версии, согласно заявлению, сказано, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты Закона об особом статусе".
"Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в Конституцию Украины", - возмутился марионеточный правитель оккупированного Донбасса.
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Это что получается, исправили под хотелки Пушка? ЗРАДА пошла в мелочах!!!!
1.Про крым ни слова. А "ни слова" есть не что иное как причина войны. Почему не нападать если дурак и его партия дураков уже забудет через 5 лет.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
2.Террористов путинские войска,путинское командование и путинское финансирование называл сепаратистами. Как будто это гражданская междуусобица.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
3. Страна мировой террорист убившей людей меньше только израиля и агрессор еще и меняет конституцию жертве - Как и было задумано путиным еще в планах с 2010., когда парашка благодаря порошенку на ладан дышит как сср в 85-90рр. Когда главная статья- ложь по зомбоящику уже финансируется с перебоями.
4.
Выборы в путинских резервациях рабов всяких энерий под управлением парашкой.Как и было задумано путиным еще в планах с 2010го.
5. Формулу путина называл жидовским названием под путинской ручной ****** штайнмаером.Которых из дойчебанка путло******) сегодня косит налево-направо, потому что всплыли триллионы отмыты через дойчебанк и немецкую шлюху путина меркель.В украине нужно запретить наглый обман путина называть штайн-херайн.Журнашлюхи которые называют путинскую хотелку штайнмаерами должны быть расстреляны.
6. Подрыв ботофермы. У одного коломойши нету столько ботоферм и такого количества ботов, которые контролировали весь украинский инет. Коломойша соединился с путинскими ботофермами.Это говорит что коломойша полностью работает вместе с фсб.Зеленкий имеет фсбшные квоты типа эрмака, портнова, агентов сивохи, богдана и прочих ватных зомбаков.на 25% квоты принадлежат путину, остальные дураки партии дураков больше под контролем предателя жидоватника коломойши.
6.Ватный скот богдан дернулся на возле ап, потому что уходили деньги обещанные путиным за проделанную работу для зрады. Потому ватника богдана нужно убрать подальше и побыстрее.И забить этому темному черту осиновый кол.
7. Путин как своему черту зе подсказывал закрыть свои блокноты от сми, чтобы не сфотографировали интересы путина.Тоесть путин защищал зебила от журнашлюх и его планов расписанных в бумажках.Чтобы не спалить свою развальцованную матрешку от какогото скандала и не помешать своим планам.
Зе не прошел экзамен на профпригодность. На 25% это предатель, на 25 обычный упоротый дурак, остальное ветер свыщет в его гнилой душке.
Ермака допросит СБУ?
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
Насправді це зовсім не про нерви.
Адже зі слів Суркова випливає, що він домовлявся з кимось з наших високопосадовців про фактичне вчинення останнім(и) злочину з ознаками держзради.
А де ж реакція наших правоохоронних органів?
Ці речі не можна так залишати!
https://censor.net.ua/news/3164473/u_surkova_sdali_nervy_bumagi_brosil_krichal_my_tak_ne_dogovarivalis_avakov_o_peregovorah_v_normandskom
Це повільна здача інтересів держави.
Сказане президентом Зеленським на прес-конференції - то лише слова-горобці, дмухнеш - розлетяться. У дипломатії важать документи. Ми чули які червоні лінії вимагав не переступати Майдан. Що ж ми бачимо по документах?
Майдан вимагав не проводити виборів на окупованих територіях до їхньої деокупації. У «Загальних узгоджених висновках Паризького саміту в Нормандському форматі 9 грудня 2019 року» на це сказано: «Вони (сторони - Д.В.) вважають за необхідне інкорпорувати «формулу Штайнмаєра» в українське законодавство». Формула Штайнмайєра в російській версії означає, що контроль над кордоном Україна отримає ПІСЛЯ виборів на окупованих теренах - коли їх визнає ОБСЄ. Дорікання попередній владі - дурниці. Наведена цитата з «Висновків» чітко показує - формула Штайнмайєра наразі в українське законодавство НЕ включена. А чинний закон про особливий статус ОРДЛО говорить чітко - спершу виведення окупаційних військ, потім - все інше. Чинний закон по суті заблокував свого часу виконанні Мінських угод прийнятих Україною під тиском російської армії і західних союзників. Відчуйте різницю.
Майдан вимагав: «Жодних компромісів щодо унітарної держави і ніякої федералізації». Президент Зеленський вголос в голос також сказав про те саме. Але. Знову таки читаємо «Висновки»: «Сторони висловлюють зацікавленість у досягненні домовленостей… щодо всіх правових аспектів Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (про особливий статус) окремих районів Донецької та Луганської областей». Журналіст Роман Цимбалюк звернув увагу, що в російському і в українському варіантах ця фраза написана по-різному (!!!). Український варіант - наведений вище. А російський виглядає так: «особого порядка местного самоуправления - особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе…». У нас - дужки. У них - тире. Гадаю нікому не треба пояснювати що в документах такого рівня важить кожна кома?
Експерти вже висловилися, що ці пункти нібито безневинні - залежить від того, якої позиції дотримуватиметься Україна. Але. Вже зараз ми бачимо, як пропозицію німецького дипломата Штайнмайєра Москва спотворила так, що її не впізнає сам Штайнмайєр. «Написане пером - не вирубати сокирою», - кажуть росіяни. Переконаний, вони 1001 раз нам нагадають про ці пункти і апелюватимуть до них саме в своїй редакції - так саме як вони апелюють до Мінських угод, які не мають в Україні юридичної сили (їх не ратифікувала ВР) і за порушення яких на Росію накладені санкції.
Команда Зеленського ще дорікає підписаними документами п'ятому президентові Порошенку!
Майдан вимагав: «Жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії». Керівники «Нафтогазу» підтвердили, поступок по міжнародних арбітражах не буде. Але водночас українська делегація погодилася російський борг взяти не грішми, а газом. А це - процес довгий. Він потребує додаткового узгодження - які обсяги і за якою ціною газ отримає Україна? Скільки реально того боргу дійде до нас - питання відкрите. Москва обов'язково крутитиме нюансами як шахрай торбою - вона майстерно це вміє.
Але ж обмін полоненими - скажете ви. Але ж припинення вогню до 1 січня! Відповім. Після того як Москва випустила погуляти наших моряків (вона їх не повернула - їх щомиті можуть викликати в РФ на допит і знову затримати) в обмін на Цемаха, що зруйнувало наші стосунки з Нідерландами, я з жахом думаю про те, яку ціну ми заплатимо на цьому обміні. Щодо припинення вогню - на Зеленського тепер повісять кожного українського солдата, який загине після 1 січня і йому доведеться домовлятися… з терористами ДиРи. А обстріли не припиняться - їх припиняли вже не раз. Зеленський сам сказав, аби розвести війська по всій лінії розмежування - треба буде від 6 до 20 років.
Війна не завершиться. Війна переміститься на наші вулиці, у вигляді бойовиків, що гастролюватимуть до нас з теренів ОРДЛО. Бандитизм, напади на ветеранів, політиків бізнесменів - от ціна яку заплатить Україна за примарний мир.
Хто сідає грати з чортом - програє, коли бере карти в руки.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
https://youtu.be/SRkiH_BBkNg
/// Минские соглашения остаются базисом переговоров. Украинское законодательство должно быть изменено, как согласовано в «формуле Штайнмайера». Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах. ///
Это их СМИ пишут, как один из главных итогов Саммита.
А то петрушки целые сутки жили с мыслью, что Зеленский не агент кремля - это же невыносимо...
Бог-раб логики.
Как картонная зе-дурилка рвалась в ловушку на кукан с 3 путинами- "ПАРИЖ- КАПКАН ДЛЯ УКРАИНЫ" https://www.youtube.com/watch?v=***********.
Дурилку может замочить путин, если дурилка начнет с ним сотрудничать. Как он это делает со всеми кто с на него работает.
Базовые варианты логики му:
1.так была разработана логика уничтожения качинского в смоленске.
2.так работает логика машин убийств.
3.видео сохраните на диске и выложите для будущих поколений через 50 лет в будущем варианте.Через 5 лет вы его уже нигде не найдете.
4.Сегодняшнюю подлинную историю противостояния украины вы не найдете через лет 30 нигде.Все видео будут уничтожены на ютубе.Ютуб будет выкуплен и уничтожен вместе(вплоть до) со всей подобной информацией.Разные корзины с яйцами тут имеют смысл.
5.Так будет уничтожен the дурак, если будет вась-вась с первым трупозаказчиком в мире.
6.Летать в москву и не только опасно не только для дурачка, но и агентуре дурачкам меркель, трампу, орбану, земану, ватнику богдану и др дуракам изза доказательств следов сотрудничества с самыми кровавыми службами. Если они есть они будут уничтожены.Логика требует их уничтожения.
7. Базовые причины и топливо самовозбуждения для машин убийств есть правовые цепочки "явидел""яслышал".
7.Высоким рискам вербовки, как можно видеть по медовым ловушкам, подвержены все жители земли, от чукчи до лорда. Чтобы этого избежать нужно снижать права писто-хранилищам(влагащносителям, "умный" зебил сотрет это слово).Повышения прав ведет к тотальному рабовладению(с рефлексом размножения-самосохранения) самых кровавых в мире.
И тд. Игра для отрыва и саморазвития самой продвинутой и развитой 25%(8%) прослойки этой цивилизации: придумай новые варианты развития царя всех систем вещей и объектов - логики.Учитесь учиться.Тут самые простые и базовые примеры логики, играйте в игры - найди лучше варианты, превзойти такую тупую херню.
Cы.Биомусору 73%м и цапским рабам всегда шагать мимо, если нет, то идти нах.