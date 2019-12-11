 На сайте Офиса президента отредактировали итоговую декларацию "нормандского саммита". СКРИНШОТ

В ночь с 9 на 10 декабря на сайте Офиса президента был опубликован полный текст декларации, принятой на саммите "нормандской четверки": "Общие согласованные выводы Парижского саммита в Нормандском формате 9 декабря 2019 года", сообщает Цензор.НЕТ.

Изначально в тексте в частности говорилось: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив и выделение. - Ред.) - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Изначальная версия сохранилась в кэше Google.

Позже данная часть текста была изменена: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей (курсив. - Ред.) – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".

Отметим, что в украинских СМИ был опубликован первоначальный вариант декларации, в котором говорилось о "Законае об особом порядке местного самоуправления".