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 Политика Украины
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 Зеленский подписал закон, предусматривающий создание Долгового агентства

Закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" вернулся в Верховную Раду с подписью президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщается в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, парламент принял проект закона с поправками в Бюджетный кодекс, необходимый для принятия закона о Госбюджете на 2020 год, 14 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о Госбюджете-2020

Документ предусматривает создание Долгового агентства, которое будет координироваться правительством через министра финансов. Глава агентства получает полномочия в сфере государственных заимствований и управления госдолга, свидетельствует текст законопроекта.

Кроме того, в ходе обсуждения народные депутаты поддержали поправку, согласно которой поступления от акциза на топливо перераспределяются из Дорожного фонда в местные бюджеты.

Также закон позволяет по решению правительства, согласованному с комитетом ВР по вопросам бюджета, осуществлять заимствования свыше объема, определенного для текущего года в законе о госбюджете, для финансирования госбюджета в следующем году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164792
 
 
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Хіба ще не всі кварталівці і родичі прилаштовані?
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