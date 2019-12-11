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Все про:Зеленский (3969) Квартал-95 (113) Россия (74531) телевидение (572)

 Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95"

Права на телетрансляцию сериала "Слуга народа" с президентом Владимиром Зеленским в главной роли российскому телеканалу "ТНТ" (входит в медиахолдинг "Газпром-медиа") передала шведская компания Eccho Rights (дистрибутор ряда продуктов студии "Квартал 95" с 2012 года).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе студии.

"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.

Студия "Квартал 95" еще в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибутором Eccho Rights - с тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.

По информации "Квартал 95", компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал - самой популярной онлайн-платформе мира - Netflix.

"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России

В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.

Телеканал "ТНТ" с завтрашнего дня начинает показ сериала "Слуга народа", президента в котором сыграл Владимир Зеленский.

Напомним, в мае стало известно, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивное право на показ сериала "Слуга народа" на территории РФ. Студия "Квартал 95" тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.

К концу лета сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

В начале ноября о планах показать сериал "Слуга народа" заявил главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Вова все проверяет", - актриса "Квартала 95" Кравец рассказала, что Зеленский вычитывает шутки о себе. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3164790
 
 
 Топ комментарии
 
Зелькин офшорчик, или его банды. Молодцы зебилы.. это не торговля на крови, ага.
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Клоун получит роялти из рук оккупанта
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оправдываются.... на воре и шапка горит! Зеля ровным счетом ничем не лучше липецкого Пеци!
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Та ні, гірше. Пристнослівна "Ліпецька хвабрика" виконала довготермінові угоди з постачальниками та продавцями (інакше були б міжнародні суди за невиконання забовязань і серйозні штрафи, які привели б до зменшення надходження у бюджет України прибуткового податку), та закрилася.
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
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От саздателей "Єто не мы" и "нас там нет" Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights – "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 9289
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Зараз Семенченко облаштує рєдути біля кварталівского продакшна, Саакашвілі влаштує спортивну істеріку на всіх ефірах (художествєнне баригобор'є), журналісти проведуть фахове розслідування щодо комерційної співпраці з ворогом під час війни, потомствєнні антикорупціонери заб'ют етер «торгівлею на крові», вимагаючи набу, дбр і прочіє забавниє абревіатури негайно порушити купу кримінальних справ...

А, нє, помилився. У всех приступ лингвистического сфинктеризма (языки в жопе).

"Ліпєцкая фабріка" хоч і стала мемом, але страшно уявити який відсоток населення досі щиро впевнений, що Порошенко на ній "заробляв", російські та малоросійські пропагандисти добре над цим попрацювали.

При тому, що фабрика була збудована задовго до війни, потім передана у зовнішнє управління і дотиснута російськими фіскалами (не працює з 2015 року)- але нікому це не заважало розганяти "торговлю на крові".

А от серіал про "Слуґу" знімався в розпал війни.
Перша серія: 16 листопада 2015 р.
Остання серія: 28 березня 2019 р.

Як права на нього опинились у росіян?
Невже хтось їх продав і тепер заробляє?
Хто ж це зробив?

Теперішній президент на стадіоні епічно кричав про цукерки "Рошен" в пайках "повстанцев" - цікаво, а як він пояснить телепродукт зі своєю участю на блакитних екранах ОРДЛО та РФ?
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Сидят такие в Eccho Rights и думают, а не продать ли нам Газпрому "Слугу народа". Газпром такой сопротивляется, не хочет...говорит "нет, не надо"....., а они такие нет, нам пох, мы приняли такое решение - жрите!
А как по мне то это Газпром обратился с просьбой приобрести, но не напрямую к новому компаньону Зе, а к посреднику
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Молодец Зеля, заработает денег на кацапах) Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights – "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 5876
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Интересно, кацапы смогут стать еще тупее?
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А когда кровавый барыга зарабатывал на кацапах с помощью липейцой фабрики - не то?!
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Пристнослівна "Ліпецька хвабрика" виконала довготермінові угоди з постачальниками та продавцями (інакше були б міжнародні суди за невиконання забовязань і серйозні штрафи, які привели б до зменшення надходження у бюджет України прибуткового податку), та закрилася.
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
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А как можно зарабатывать с помощью не работающей арестованной фабрики ?
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Нееее... это какая-то шведская порно-студия заработает, а Зе тут не причем Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 438
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Да понятно что с офшерами у вас все хорошо, соображаете как действовать, и куда приыля прятать..
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Зелькин офшорчик, или его банды. Молодцы зебилы.. это не торговля на крови, ага.
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Да нет же.
1. Он просто подарил. Жест мира. Бубочка молодец и бессеребреник.
2. Это они забрали в качестве компенсацию за нашу победу на переговорах. Бубочка молодец и умиротворитель.
3. Он таки продал, но на все деньги купит цветы девушкам из ОРДЛО. Бубочка молодец и романтик.
4. Он продал. Так как этот сериал подорвет основы российского строя и на следующих выборах победит Агутин. Бубочка молодец и революционер.
5.....

Ваши варианты!)))))
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Да он бабки и из рук убийц Гандзюк получил Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights – "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 1774
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так за это и добазарились тет-а-тет в Париже ))))
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Кровавые деньги оккупанта останутся у шведской компании. А шведская компания отдаст свои личные деньги Зеленскому из своих запасов. Порохоботам подкапаться будет не к чему. Слепой траст-с...
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Моника уже и по-шведски обос...ться успела Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights – "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 7826
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Мало руSSo-фашистам дебилов из Уральских равиоли, так они ещё шоу зелебобы захотели. Моника в восторге! "Высокое" искусство в массы!
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деньги на крови - самки собаки - один на цапии в липецки зарабатывал - теперь другой - уже по всей кацапии теперь будет миллионы зашибать - а народ в окопах сидит
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Отмазка для обладателей интеллекта уровня " избиратель зеленского..."
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Не, это не торговля с врагом, а вот липецкая фабрика...Да, зебилы?))
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Это не ШЕКОЛАДКИ, ЕТО ВИРУС, улавливай разницу.
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Правильно сделали, пусть учатся, как руководить страной.
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"Липецька фабрика Зеленського": серіал "Слуга народу" на російському телебаченні - бізнес на крові
Порошенка дискредитували за допомогою цієї теми. Він намагався продати фабрику. Але її майно та акції заарештували. Таким чином, позбутися її було неможливо.
Серіал - не завод. Фабрику не можна дематеріалізувати. А переглянути продаж прав на показ в Росії після того, як пішов у політику - можна. Навіть гроші можна повернути, попри жадібність. По-друге. Під час передвиборчої кампанії сам Зеленський використовував Липецьку фабрику Рошен як ключову зброю проти Порошенко. Чудово розуміючи, наскільки маніпулятивним та брудним є цей прийом. Але не гребував!

Закони карми, закони карми. Так що, пане Зеленський, як там поживає ваш бізнес на крові?"
https://espreso.tv/news/2019/12/11/****************************************************************************************************
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Потепление какое от петеботов идет Рошен же в крыму не продается
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А это уже не важно.От слова совсем! Важно то что ваше Зе-божество тоже туда вляпалось, хотя именно на этой теме и пришло к власти
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Ну шведы получат деньги с рашки в чем проблема, давать даром показать?
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Проблема в том, что деньги получат не шведы (хотя и они тоже) а Зе. Именно он главный выгодополучатель. И проблема собственно тут в том, что это взятка через роялти, от Газпрома которому принадлежит канал, президенту страны с которой идет судебная тяжба явно не в пользу Газпрома и все это на фоне переговоров об отказе от судебных исков...
О том что есть риск получения Зе взятки от Расеи через роялти, говорили уже в Мае месяце, когда стало ясно, что он стал президентом но от бизнеса в Расее отказываться не собирается
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Он учредитель шведской компании или какой то ее бенифициар? Шведы получать деньги с рашки, что получит квартал уже их договоренности.
Это как конфеты рошен в ордло или в крыму купили на ООО "БЕЛАРУСЬ МОГЁТ" и продали в рашку через белорусскую компанию.
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"Фабрику не можна дематеріалізувати" - тупая отмазка порохобота. Продажа по доверенност известна ещё со времен Древнего Рима. И только не надо врать про арест фабрики. Через год после ареста, Порошенко заплатил за фабрику в бюджет РФ все долги. И после этого фабрика работала на Порошенко аж до марта 2017 года! Хотя он мог её спокойно продать.
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******** читай рішення Басманного суду.
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К сожалению, читать то он и не умеет. Как гласит сРусская поговорка - смотри в книгу, видит фигу.
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Проблемы у Roshen начались летом 2013 г., когда Роспотребнадзор запретил поставки конфет этого производителя в Россию, обнаружив нарушения требований к качеству и безопасности продукции. А в марте 2014 г. на липецком предприятии прошли обыски, связанные с уголовным делом о нарушении авторских прав (Roshen участвует в ряде гражданских споров с «Объединенными кондитерами» об использовании товарных знаков «Ласточка-певунья» и др.). Тогда Тверской районный суд арестовал на счетах Roshen 2,8 млрд руб. В ноябре 2014 г. арест был снят, а следствие прекратило уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.

4 месяца что делало Порошенка??? Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 9217
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Зе-юрист?!
Продажа по доверенности - это обычная продажа без личного присутствия. Факта ареста это никак не отменяет. Арест как раз и был наложен чтобы предотвратить любые юридические действия с этим активом - ее нельзя было не продать, на распродать по запчастям, ни разделить, ни подарить, ни даже передать в наследство,
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ни демонтировать обородование и вывезти в Украину.
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Он бы даже ее сжечь не мог - появилось бы уголовное дело по статье 388 "Незаконные действия относительно имущества, на которое наложен арест или которое описано или подлежит конфискации".
При чем, если дело по которому наложили арест было фиктивным, то после таких действий уже бы стало вполне реальным и чистым с точки зрения юриспруденции
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В ноябре 2014 г. арест был снят, а следствие прекратило уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать.
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В ноябре 2014 г. арест был снят, а следствие прекратило уголовное дело за отсутствием состава преступления.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать. Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 4852
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Кто бы сомневался! Шведы насмотрелись ,теперь кацарылым дали глянуть.Это типа то же зеленый прикол,для зе лохотрона?
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А Зеля тут ні при чому
Ага. Так я і повірила.
А фуйло тут теж повз не проходив..
На росіскк телебачення, яке курує гур чи фсб, просто так не попадеш.
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Зная как относятся европейцы и амеры к авторским правам, в жизни не поверю что там не согласовывали это дело с хозяевами квартала)
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А вы думаете, что обсуждали ху..ло и фигляр в Париже с глазу на глаз?
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Вот и результат переговором мехду Ху"лом и ЗЕ : Ху впарил газ, а ЗЕ шкурный сериальчик.
Эта компания - ЗЕ офшорчик.
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ЗЕлёный барыга набивающий свои карманы торговлей на крови.
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Гражданє Квартала 95 пореєстрували підприємства по всьому світу
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А НАЛОГИ ОТ РОЯЛТИ ЗА ПОКАЗА ОСЯДЕТ В ОФШОРЕ НА СЧЕТАХ ТОВ "КВАРТАЛ-95" с чего будут жить пенсионеры о. Кипр. А пенсионеры Кривого Рога будут рады такому обороту дела. Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 8287
Такая инфа рассчитана на стаю ЗеДятлов. Как впрочем само говенное творчество этой офшорной конторы аля "Квартал 95" состоящей из деток сварщиков, врачей - невропатологов, металлургов, работников горгаза и т.д. и не имеющих ни образования артистов ни дипломов клоунов.
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От клятий Свинобарига все на крові барижить на Ліпецькій фабриці!!!
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Львовский метрополитен

@natohawks

·15 ч

Пренадлежащий "Газпрому" российский телеканал ТНТ купил права на показ сериала "Слуга народа". Теперь вы знаете что Зеленский барыга-мародер, торгующий на крови
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где Семенченко,Билецкий,Саакашвили,Соболев,Парасюк? Почему не перекрывают трассы,железнодорожние пути? Или свое бабло отработали и свалили?
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Це лайно якраз для кацапських мізків , разом зі Скотами .
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Клоун продолжает стричь бабло... а Петю шпыняли за закрытую Липецкую фабрику..
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Ога, во всем виновата шведская "прокладка" Рішення про продаж прав на трансляцію "Слуги народу" російському "ТНТ" ухвалювала шведська компанія Eccho Rights - "Квартал 95" - Цензор.НЕТ 526
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А хто Зеленському Яндекс браузер та Яндекс диск на смартфон поставив?
Тільки вдумайтеся- Зеленський зберігає свої файли на Яндекс диску, контрольованому ФСБ РФ.
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