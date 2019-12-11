 Решение о продаже прав на трансляцию "Слуги народа" российскому "ТНТ" принимала шведская компания Eccho Rights, – "Квартал 95"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе студии.
"Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки "Квартал 95". Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.", - отметили в студии.
Студия "Квартал 95" еще в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибутором Eccho Rights - с тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.
По информации "Квартал 95", компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала "Слуга народа" продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал - самой популярной онлайн-платформе мира - Netflix.
"Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами", - подчеркнули в "Квартале".
В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ "Слуги народа" на российском телеканале "ТНТ", а также получит ли "Квартал 95" роялти с этого показа.
Телеканал "ТНТ" с завтрашнего дня начинает показ сериала "Слуга народа", президента в котором сыграл Владимир Зеленский.
Напомним, в мае стало известно, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивное право на показ сериала "Слуга народа" на территории РФ. Студия "Квартал 95" тогда заверила, что не продавала право на показ сериала россиянам. Его международной дистрибуцией занимается шведская компания Eccho Rights.
К концу лета сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в российских онлайн-кинотеатрах.
В начале ноября о планах показать сериал "Слуга народа" заявил главный белорусский государственный телеканал "Беларусь-1".
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
А, нє, помилився. У всех приступ лингвистического сфинктеризма (языки в жопе).
"Ліпєцкая фабріка" хоч і стала мемом, але страшно уявити який відсоток населення досі щиро впевнений, що Порошенко на ній "заробляв", російські та малоросійські пропагандисти добре над цим попрацювали.
При тому, що фабрика була збудована задовго до війни, потім передана у зовнішнє управління і дотиснута російськими фіскалами (не працює з 2015 року)- але нікому це не заважало розганяти "торговлю на крові".
А от серіал про "Слуґу" знімався в розпал війни.
Перша серія: 16 листопада 2015 р.
Остання серія: 28 березня 2019 р.
Як права на нього опинились у росіян?
Невже хтось їх продав і тепер заробляє?
Хто ж це зробив?
Теперішній президент на стадіоні епічно кричав про цукерки "Рошен" в пайках "повстанцев" - цікаво, а як він пояснить телепродукт зі своєю участю на блакитних екранах ОРДЛО та РФ?
А как по мне то это Газпром обратился с просьбой приобрести, но не напрямую к новому компаньону Зе, а к посреднику
А Зєєєля як торгував з кацапами так і торгує і нічого не робить щоб це припинити.
А знаєте чому? Бо він зіц-прєдсєдатєль Фунт! Він тільки папірці підписує, а все належить Коломойському!
1. Он просто подарил. Жест мира. Бубочка молодец и бессеребреник.
2. Это они забрали в качестве компенсацию за нашу победу на переговорах. Бубочка молодец и умиротворитель.
3. Он таки продал, но на все деньги купит цветы девушкам из ОРДЛО. Бубочка молодец и романтик.
4. Он продал. Так как этот сериал подорвет основы российского строя и на следующих выборах победит Агутин. Бубочка молодец и революционер.
5.....
Ваши варианты!)))))
Порошенка дискредитували за допомогою цієї теми. Він намагався продати фабрику. Але її майно та акції заарештували. Таким чином, позбутися її було неможливо.
Серіал - не завод. Фабрику не можна дематеріалізувати. А переглянути продаж прав на показ в Росії після того, як пішов у політику - можна. Навіть гроші можна повернути, попри жадібність. По-друге. Під час передвиборчої кампанії сам Зеленський використовував Липецьку фабрику Рошен як ключову зброю проти Порошенко. Чудово розуміючи, наскільки маніпулятивним та брудним є цей прийом. Але не гребував!
Закони карми, закони карми. Так що, пане Зеленський, як там поживає ваш бізнес на крові?"
https://espreso.tv/news/2019/12/11/****************************************************************************************************
О том что есть риск получения Зе взятки от Расеи через роялти, говорили уже в Мае месяце, когда стало ясно, что он стал президентом но от бизнеса в Расее отказываться не собирается
Это как конфеты рошен в ордло или в крыму купили на ООО "БЕЛАРУСЬ МОГЁТ" и продали в рашку через белорусскую компанию.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
4 месяца что делало Порошенка???
Продажа по доверенности - это обычная продажа без личного присутствия. Факта ареста это никак не отменяет. Арест как раз и был наложен чтобы предотвратить любые юридические действия с этим активом - ее нельзя было не продать, на распродать по запчастям, ни разделить, ни подарить, ни даже передать в наследство,
При чем, если дело по которому наложили арест было фиктивным, то после таких действий уже бы стало вполне реальным и чистым с точки зрения юриспруденции
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать.
Басманный районный суд Москвы арестовал имущество липецкой кондитерской фабрики Roshen, входящей в одноименный концерн, принадлежащий президенту Украины Петру Порошенко. Об этом 28 апреля 2015 года сообщила сама фабрика, а также подтвердил «Ведомостям» представитель Басманного суда.
За 4 месяца мог бы и сжечь, не то что продать.
Ага. Так я і повірила.
А фуйло тут теж повз не проходив..
На росіскк телебачення, яке курує гур чи фсб, просто так не попадеш.
Эта компания - ЗЕ офшорчик.
Такая инфа рассчитана на стаю ЗеДятлов. Как впрочем само говенное творчество этой офшорной конторы аля "Квартал 95" состоящей из деток сварщиков, врачей - невропатологов, металлургов, работников горгаза и т.д. и не имеющих ни образования артистов ни дипломов клоунов.
Львовский метрополитен
@natohawks
·15 ч
Пренадлежащий "Газпрому" российский телеканал ТНТ купил права на показ сериала "Слуга народа". Теперь вы знаете что Зеленский барыга-мародер, торгующий на крови
Тільки вдумайтеся- Зеленський зберігає свої файли на Яндекс диску, контрольованому ФСБ РФ.