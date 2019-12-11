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 Политика Украины
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 Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта "дела Гримчака" Овдиенко, - адвокат Мельник

Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения Игорю Овдиенко, задержанному вместе с бывшим заместителем главы МинВОТ Юрием Гримчаком.

По информации адвоката Дмитрия Мельника, соответствующее решение принял следственный судья Тимур Хамзин 11 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Подозреваемого Овдиенко Игоря Витальевича освободить из-под стражи и немедленно доставить к месту жительства", - говорится в постановлении.

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При этом к подозреваемому применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать жилье круглосуточно до 10 февраля 2020 года. Также на него возлагается ряд обязанностей, в числе которых: являться к детективу, прокурору или в суд по каждому их вызову и требованию; не отлучаться из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективу, прокурору или суду об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что соответствующее постановление может быть обжаловано в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение пяти дней со дня объявления.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

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В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака. На следующий день, 17 августа суд исправил ошибки в постановлении и тут же, по словам адвоката, допустил другие. Гримчака отправили в СИЗО.

Источник: https://censor.net.ua/n3164782
 
 
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блаЗЄнським прийдеться випустити Гримчака. І він знову топитиме їх у їхньому ж лайні на телеканалах. Бо саме за це його й утримують.
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За шо?
Та, есть топильщики и порезвее грымчака.
Снова "полит" преследования....
Суд відправив під цілодобовий домашній арешт фігуранта "справи Гримчака" Овдієнка, - адвокат Мельник - Цензор.НЕТ 3191
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Відкрито прямому ефірі гівном блаЗЄнського називав лише Гримчак. А блаЗЄнський, як його кремлівський друг, дуже ображається.
Я не кажу про політичне переслідування: тут у юлаЗЄнських звичайна шизофренія з параноєю.
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Ну вот сейчас и грымчак выползет. Одним порохоботом на Цензоре прибавится.
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