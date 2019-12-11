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 Общество, Здоровье
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Все про:вакцина (417) Минздрав (2098) прививка (89)

 Минздрав обновил перечень противопоказаний для профилактических прививок

С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в календарь профилактических прививок и Перечень медицинских противопоказаний, утвержденных Приказом Минздравом Украины от 11 октября 2019 № 2070.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Перечень медицинских противопоказаний к профилактическим прививкам используют как врачи первичного звена при вакцинации, так и специалисты вторичного и третичного звеньев для предоставления рекомендаций пациентам.

Потребность обновить этот документ в соответствии с мировыми рекомендациями и передовыми практиками назрела давно, ведь в старой версии противопоказания часто были недостаточно клинически обоснованы", - сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, изменения в Перечень медицинских противопоказаний наработаны Национальной технической группой экспертов по иммунопрофилактике при участии специалистов Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика и ученых АМН Украины по вопросам вакциноуправляемых инфекций и иммунопрофилактики. Обновленный Перечень учитывает современные международные рекомендации ВОЗ, CDC, директивы американской ассоциации инфекционистов, согласованные с австралийскими, канадскими и британскими рекомендациями по профилактическим прививкам во время различных клинических состояний с учетом доказательной базы.

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Новый Перечень медицинских противопоказаний имеет следующие преимущества:

а) даны ответы по многим клиническим состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике, и их детализация;

б) введено понятие "предостережение" и предоставлено больше возможностей для принятия решений врачом первичного звена относительно целесообразности вакцинации;

в) добавлены ситуации, по которым ранее не было установок по вакцинации (вакцинация перед и после оперативных вмешательств вакцинация лиц, находящихся в контакте с имунокомпрометованными; и т.д.).

Медицинские противопоказания разделены на абсолютные противопоказания к прививке и предостережения от вакцинации.

Абсолютные противопоказания - это состояние реципиента вакцины (предболезнь, болезнь, обострение болезни или клиническое состояние), при котором существует четко определенная вероятность возникновения серьезной побочной реакции на введеную вакцину. Абсолютные противопоказания могут быть постоянными и временными в зависимости от вакцины (живой или инактивированной) и клинического состояния пациента.

Предостережение от вакцинации (вакцинация настороженно) - это ситуации, когда врачу приходится учитывать преимущества прививки над его рисками.

Окончательное решение о прививке принимает врач в зависимости от ситуации.

Например, вакцинация против желтой лихорадки противопоказана беременным, однако если беременная собирается переезжать в эндемичный регион, рекомендовано сделать прививки от этой болезни.

Врач определяет противопоказания к вакцинации согласно рекомендациям обновленного Перечня и другими национальными установками. При необходимости в дополнительной информации относительно диагноза, течения заболевания и при необходимости дополнительных обследований врач направляет пациента к профильному специалисту для получения соответствующего заключения по результатам которого окончательно принимает решение о вакцинации.

Ранее, согласно Приказу МЗ Украины от 16.09.2011 № 595, медицинские противопоказания к прививкам каждому лицу определяла комиссия по вопросам прививок, которая сейчас фактически не работает.

Источник: https://censor.net.ua/n3164779
 
 
 Топ комментарии
 
Агов! Ольгіно! Москалі, дідько! Де ваш Александро? Випускайте антищепленника Александро!
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Кажуть у виборців Зеленського ніколи не буває менінгіту.
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Справді? Який бо дбайливий Гетьман, про здоров'я людей піклувався.
Ваш преЗЕдент з усіма скалецькими до такого б навіть не допетрив.
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Агов! Ольгіно! Москалі, дідько! Де ваш Александро? Випускайте антищепленника Александро!
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У сектантов - вакциновпаривателей праздник?
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О! З'явився, не забарився.
Скажи, а якщо вакцинацію будуть робити не просто так, а перед цим робити паркан сечі та тин крові на аналізи (що вимкне борошна та навіть летальний вихід) - ти так само будеш розмовляти, що вакцинація їсти зло та масонська змова?
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Ты, кстати, появился первым и пригласил меня сам. Любое насильное и огульное действие в отношении принудительной вакцинации детей, без добровольного согласия их родителей, по сути сродни геноциду.
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Раз так, тоді батьки своїх дітей мають право ставити питання, про роздільне навчання привитих і не привитих дітей.
А також роботодавці не сплачувати лікарняний тим, хто не привився від данного типу хвороби, і захворів на неї.
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Слухай... Досить вже тут (і навіть тут) палитися. Вже не те що стать аудиторії, а 99% дивиться на твою російськощелепну частку, закривши особу долонею МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень - Цензор.НЕТ 9972
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Кажуть у виборців Зеленського ніколи не буває менінгіту.
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У вас в палаті так "кажуть"? А ще що там серед вас "кажуть"?
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А у Вашій палаті, дійсно вважають, що світ складається з палат?
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Я слышал, что у педротов никогда не бывает золотухи, их всех Педро вакцинировал рошенками
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Справді? Який бо дбайливий Гетьман, про здоров'я людей піклувався.
Ваш преЗЕдент з усіма скалецькими до такого б навіть не допетрив.
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Ти спізнився з реплікою, кацапський покидьку. Головне протипоказання для вакцінації - це зебіл і дитина зебілів.
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До речі. Ці 2 сторінки коментів епічні - "свидетель заговора вакцинорептилоидов" ТАК палиться, що аж гай шумить Минздрав обновил перечень противопоказаний для профилактических прививок - Цензор.НЕТ 5895
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Років 10 тому я поспілкувався з українцем-лікарем, який підтвердив свій диплом у Фінляндії і давно там працює. Він тоді конкретно назвав "придатні" і "непридатні" вакцини, вже геть забув, десь має бути у нотатничку. Тоді теж були якісь скандали і суперечки з цього приводу. Тож нам, порохоботам, слід ретельно обирати собі брендові вакцини, тоді проблеми вакцінації зебілів (або відмови) нас не хвилюватимуть.
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Это именно вы с кацахолом там палитесь, демонстрируя свое невежество в обсуждаемой теме..
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Та ні. Не те. Зовсім не те... Тут язик не про вакцинацію - не прямує навіть згадувати її, ти палишся на іншому МОЗ оновив перелік протипоказань для профілактичних щеплень - Цензор.НЕТ 9691
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«Чому атеїсти такі тупі» (с)



«Православна церква України підтримує вакцинацію - МОЗ
Aug 2, 2019 - Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив, що ... МОЗ України закликає перевірити наявність необхідних щеплень »
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тому шо твій дід замість піти до циркви - забув купити презерватив.
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Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит он кукушку. Вы с кацахолом дружно обмениваетесь лайками на самых своих дремучих и примитивных постах. Похоже, что просто один и тот же бот выступает под разными никами. Свое подозрение об этом я уже высказывал ранее.
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