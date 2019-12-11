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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3969) Россия (74531) Донбасс (20185) нормандская четверка (1009) Павленко Ростислав (28) Европейская Солидарность (185)

 Более 20 раз объявляли режим прекращения огня, и каждый раз Россия его срывала, - нардеп Павленко

Ради проведения саммита в Париже президент Зеленский фактически согласился изменить порядок выполнения политических требований и требований безопасности, которые предусмотрены минскими договоренностями - так, как хотел Путин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко.

Он подчеркнул, что уступки Украины, в частности, в части отвода войск, существенно ослабили позиции нашего государства на переговорах.

"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", - добавил нардеп.

Он отметил, что важно четко понимать, какие изменения законодательства по итогам нормандской встречи предложат президент Зеленский и монобольшинство, поскольку именно от их сути будет зависеть дальнейшее выполнение Украиной договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите".

"Первое - это так называемый политическая повестка дня в сфере безопасности. Почему так долго не происходили нормандские встречи? В Берлине Президентом Украины Петром Порошенко была представлена дорожная карта, где был указан принцип "сначала безопасность". России это не очень понравилось. Но тогда была ситуация, когда Германия и Франция поддержали позицию Украины. И до следующей встречи должны были разработать, как же по этой дорожной карте двигаться", - объяснил Павленко.

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Он подчеркнул, что безопасность - это не просто прекратить стрелять.

"Это понять, как российские войска уйдут из Донбасса, как будут разоружены наемники, как будет решена ситуация контроля на этих территориях и контроля за рубежом", - отметил нардеп.

Он напомнил, что Президент Порошенко настаивал на введении миротворческой миссии под эгидой ООН, которая контролировала бы всю эту территорию вплоть до границы.

В то же время Павленко отметил, что о прекращении огня стороны договаривались уже более 20 раз и ни разу Россия не сдержала этих договоренностей, а обменивать пленных будут только на установленных лиц, а это не значит, что всех.

Павленко подчеркнул - важную роль в процессе имплементации результатов переговоров играть парламент, и нужно четко понимать, какие предложения будут вноситься, как будет меняться законодательство, о чем говорится в "формуле Штайнмайера".

"Дьявол - в деталях. Если будет попытка сделать какие-то статусы, если будет попытка сделать это без ограничений во времени, потому что Россия достаточно четко ставит вопрос, что они это навсегда", - отметил член фракции.

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Он не исключил, что на Зеленского может осуществляться давление, чтобы особый порядок местного самоуправления распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

"Если он пойдет на все эти условия, то ситуация будет очень сложной и в обществе, и в парламенте. Я не знаю, как, не спровоцировав общественного возмущения, все это выполнить. А если это не будет выполнено, и мы на это надеемся, тогда Россия начнет выставлять контр-условия", - отметил депутат.

Он отметил, что следующая нормандская встреча может состояться, но не через 4 месяца, а когда будет сохранен режим санкций и они будут работать, если Украина не откажется от исков в международных судах.

"Вполне возможно, что встреча может состояться в тот момент, когда Россия будет готова не навязывать условия, а собственно обсуждать условия выхода из оккупированных территорий. Я очень надеюсь на такую следующую встречу", - резюмировал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164775
 
   
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Штирлиц, это уже совсем анекдотичный провал - вот так вот зайти и представиться.
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еще одна кремлядь
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Штирлиц, это уже совсем анекдотичный провал - вот так вот зайти и представиться.
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А чого ви чекали від людини, яка звикла за гроші грати ролі?
Невже хтось вважає, що воно буде ризикувати та відстоювати інтереси України?
Для нього зараз головним завданням є тихесенько, щоб народ не здогадався, крок за кроком, зливати країну, здавати агресору наші інтереси, тому що якщо народ все зрозуміє, зєєле прийде гаплик
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Президент России Владимир Путин пытается навязать Украине вариант объединения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих условиях.
На это обратил внимание в интервью «Апострофу» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует enovosty.com/news.
Эксперт считает, что украинская власть должна раз и навсегда отказаться от предложений объединится с ОРДЛО.
«Цель Путина - это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь - то есть внедрение раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел», - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, Украине не стоит ожидать в этой ситуации поддержки от международного сообщества, в частности от канцлера Германнии Ангелы Меркель.

«Меркель пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией», - заметил Пионтковский.
Эксперт считает, что международную поддержку Украина потеряла из-за неразумной внутренней политики приверженцев Зеленского.
«Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с «партией войны», то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была «партией войны», то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о «партии войны» очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе», - заявил он.
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...пуцин до цього неподобства ніколи не западав.."їхтам нєт"...Там-"абіжениє рускагаварящиє шахтьори"...
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"Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним."(с)
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лучше саперной лопаткой (чтобы тихо) или огнеметом - чтоб красиво ))))
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Вот и пиз......... дуйте по этой дорожной карте еще лет сорок, почему то народ не с вами.
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Можу припустити одне з двох: або тобі кортить до мишобратів у Ведмежий Сполучник (зі сто особовою горілкою та мовною ковбасою по 2.20) - або ти рахуєш, що коли припинити вогонь зі стовбурів, то на Донбасі запанує світ. Мушу розчарувати - обидва варіанти фатальні.
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постійне порушення домовленостей про припинення вогню свідчить лише про те, що ******* є недоговіроспроможними.
Тому висновок - ні про що з ними далі балакати, треба закривати усі КПВВ, будувати східний вал, а на кожний обстріл відповідати з усіх наявних систем.
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а також вивезти все мирне населення з 10-15 км зони обстрілів
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при ********* озброєнні РСЗВ ця зона збільшується до 120 км
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я не військовий , але вважаю що зона має бути менша за 120 км ! частійше обстріли ведуть з мінометів вони не стріляють на 120 км . можливо це 30-40 км не більше в залежності від місцевості. точка У досягає на 200 км але скількі разів вона застосовувалась?
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Какой жыр. Раша «не является стороной конфликта», но при этом защищает часть украинской территории от Украины, не подпуская последнюю к собственной границе. Раши нет на Донбассе, но при этом Путин выдвигает различные требования по амнистии украинских же якобы шахтёров, по выборам на территориях и тд. Почему на саммите никто не спросил, что тут вообще делает это пуйло, если его это не касается?
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А що пишуть в кацапЗМІ:
Путин в Париже тихо капитулировал перед Украиной?
https://topcor.ru/12294-putin-v-parizhe-tiho-kapituliroval-pered-ukrainoj.html?utm_campaign=auction
Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/10/n_13797980.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=lentainform&utm_campaign=gazeta.ru&utm_term=1245878&utm_content=8202312&updated
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«Лавров, прекратите кивать головой...что вы тут все знаете», - передал слова Зеленского Аваков.

Непогано, мушу визнати. Але краще б сказав - "москалі, хто небудь... дайте коняці вівса".
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Й всеодно вова зє буде відводити війська все ближче до Дніпра, бо так йому наказав хутін...
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"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", - добавил нардеп.Источник: https://censor.net.ua/n3164775
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