 Более 20 раз объявляли режим прекращения огня, и каждый раз Россия его срывала, - нардеп Павленко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом в эфире "Прямого" заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко.
Он подчеркнул, что уступки Украины, в частности, в части отвода войск, существенно ослабили позиции нашего государства на переговорах.
"Мы видим, что там происходит, продолжают гибнуть бойцы в этих зонах. Но все это было сделано просто ради того, чтобы состоялась встреча", - добавил нардеп.
Он отметил, что важно четко понимать, какие изменения законодательства по итогам нормандской встречи предложат президент Зеленский и монобольшинство, поскольку именно от их сути будет зависеть дальнейшее выполнение Украиной договоренностей, достигнутых на "нормандском саммите".
"Первое - это так называемый политическая повестка дня в сфере безопасности. Почему так долго не происходили нормандские встречи? В Берлине Президентом Украины Петром Порошенко была представлена дорожная карта, где был указан принцип "сначала безопасность". России это не очень понравилось. Но тогда была ситуация, когда Германия и Франция поддержали позицию Украины. И до следующей встречи должны были разработать, как же по этой дорожной карте двигаться", - объяснил Павленко.
Он подчеркнул, что безопасность - это не просто прекратить стрелять.
"Это понять, как российские войска уйдут из Донбасса, как будут разоружены наемники, как будет решена ситуация контроля на этих территориях и контроля за рубежом", - отметил нардеп.
Он напомнил, что Президент Порошенко настаивал на введении миротворческой миссии под эгидой ООН, которая контролировала бы всю эту территорию вплоть до границы.
В то же время Павленко отметил, что о прекращении огня стороны договаривались уже более 20 раз и ни разу Россия не сдержала этих договоренностей, а обменивать пленных будут только на установленных лиц, а это не значит, что всех.
Павленко подчеркнул - важную роль в процессе имплементации результатов переговоров играть парламент, и нужно четко понимать, какие предложения будут вноситься, как будет меняться законодательство, о чем говорится в "формуле Штайнмайера".
"Дьявол - в деталях. Если будет попытка сделать какие-то статусы, если будет попытка сделать это без ограничений во времени, потому что Россия достаточно четко ставит вопрос, что они это навсегда", - отметил член фракции.
Он не исключил, что на Зеленского может осуществляться давление, чтобы особый порядок местного самоуправления распространялся на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
"Если он пойдет на все эти условия, то ситуация будет очень сложной и в обществе, и в парламенте. Я не знаю, как, не спровоцировав общественного возмущения, все это выполнить. А если это не будет выполнено, и мы на это надеемся, тогда Россия начнет выставлять контр-условия", - отметил депутат.
Он отметил, что следующая нормандская встреча может состояться, но не через 4 месяца, а когда будет сохранен режим санкций и они будут работать, если Украина не откажется от исков в международных судах.
"Вполне возможно, что встреча может состояться в тот момент, когда Россия будет готова не навязывать условия, а собственно обсуждать условия выхода из оккупированных территорий. Я очень надеюсь на такую следующую встречу", - резюмировал он.
Невже хтось вважає, що воно буде ризикувати та відстоювати інтереси України?
Для нього зараз головним завданням є тихесенько, щоб народ не здогадався, крок за кроком, зливати країну, здавати агресору наші інтереси, тому що якщо народ все зрозуміє, зєєле прийде гаплик
Президент России Владимир Путин пытается навязать Украине вариант объединения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) на своих условиях.
На это обратил внимание в интервью «Апострофу» российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, информирует enovosty.com/news.
Эксперт считает, что украинская власть должна раз и навсегда отказаться от предложений объединится с ОРДЛО.
«Цель Путина - это полное подчинение Украины. И он избрал для этого такой путь - то есть внедрение раковой опухоли в виде ОРДЛО. Это его основной политический замысел», - подчеркнул Пионтковский.
По его мнению, Украине не стоит ожидать в этой ситуации поддержки от международного сообщества, в частности от канцлера Германнии Ангелы Меркель.
«Меркель пребывает под громадным влиянием немецкого бизнеса, который хочет снять санкции и возобновить отношения с Россией», - заметил Пионтковский.
Эксперт считает, что международную поддержку Украина потеряла из-за неразумной внутренней политики приверженцев Зеленского.
«Когда весь лагерь Зеленского кричал во время избирательной компании и сейчас продолжает повторять, что они борются с «партией войны», то представляете, как они дискредитировали Украину. Ведь если предыдущая власть была «партией войны», то, выходит, что украинское государство виновно в войне. Эта демагогия о «партии войны» очень сильно обрушила международную поддержку Украины на Западе», - заявил он.
Тому висновок - ні про що з ними далі балакати, треба закривати усі КПВВ, будувати східний вал, а на кожний обстріл відповідати з усіх наявних систем.
Путин в Париже тихо капитулировал перед Украиной?
https://topcor.ru/12294-putin-v-parizhe-tiho-kapituliroval-pered-ukrainoj.html?utm_campaign=auction
Стало известно, как Зеленский «сорвался» на Лаврова на саммите
https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/12/10/n_13797980.shtml?utm_medium=exchange&utm_source=lentainform&utm_campaign=gazeta.ru&utm_term=1245878&utm_content=8202312&updated
Непогано, мушу визнати. Але краще б сказав - "москалі, хто небудь... дайте коняці вівса".