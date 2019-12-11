 Кабмин уполномочил Милованова подписать меморандум с табачным бизнесом

Об этом сообщил сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".
"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынке. У нас сейчас к модели на (табачном. - Ред) рынке очень много вопросов в плане конкуренции", - сообщил премьер-министр.
Кабмин на заседании правительства уполномочил подписать меморандум министра экономики Тимофея Милованова.
"Это задекларированные намерения честной игры, чтобы никто ни с кем не сговаривался, не создавал монополий, не злоупотребляй рыночной силой", - добавил Гончарук.
- "прі Парашенке такого не було" (с) - його всі 5 років влаштовував кацапський монополіст !
Колись таки, дотикається до +380 V.
"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою" -Бл..А АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ЧОГО ???
"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.