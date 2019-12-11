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 Политика Украины
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Все про:табак (208) Меморандум (96) Гончарук_Алексей (370)

 Кабмин уполномочил Милованова подписать меморандум с табачным бизнесом

Кабинет министров Украины утвердил меморандум о прозрачном и предсказуемом регулировании для развития табачной промышленности между правительством и субъектами хозяйствования табачной отрасли. Правительство уполномочило подписать меморандум министра экономики Тимофея Милованова.

Об этом сообщил сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украину".

"Это рамочный документ о взаимопонимании, который фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынке. У нас сейчас к модели на (табачном. - Ред) рынке очень много вопросов в плане конкуренции", - сообщил премьер-министр.

Кабмин на заседании правительства уполномочил подписать меморандум министра экономики Тимофея Милованова.

"Это задекларированные намерения честной игры, чтобы никто ни с кем не сговаривался, не создавал монополий, не злоупотребляй рыночной силой", - добавил Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3164773
 
   
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Перейти на коноплю? І так вже пів України курить самосад, а решта курить контробанду.
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фиксирует нашу совместную добрую волю повышать уровень конкуренции на этом рынкеИсточник: https://censor.net.ua/n3164773
- "прі Парашенке такого не було" (с) - його всі 5 років влаштовував кацапський монополіст !
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Більш підлих скотиняк ніж уряди Кроліка, Гроймана, Гончарука ще світ не бачив.Виявляється угада про асоціацію не передбачає часових обмень для встановлення акцизу в 90 євро , і країни Східної Європи йшли до цього 12-15 років. А наші народні обранці...
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Треба було і нам йти разом з Європою. Але ми вважали себе більш розумними, і з москвою нам було комфортніше. Тепер треба наздоганяти. А як же ж?
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По цінам ми вже по дуже багатьох позиціях переганяємо східну Європу, як і по статкам 100 найбагатших людей України.
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а як же мама_любіт_скорость? Вона мала намір купити ще одну Bugatti. Кабмін уповноважив Милованова підписати меморандум з тютюновим бізнесом - Цензор.НЕТ 8911
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Влада обучаєтся «мєтодом тика».
Колись таки, дотикається до +380 V.
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Нахрін тютюнникам той меморандум ? Засолить його,чи в сральник сходити ?
"Це задекларовані наміри чесної гри, щоб ніхто ні з ким не домовлявся, не створював монополій, не зловживав ринковою силою" -Бл..А АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ДЛЯ ЧОГО ???
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"Конец эпохи бедности": стало известно о "заоблачной" премии Милованова в 1630%. Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов может получить премию за ноябрь 2019 года в размере 1630%, или 236 тысяч гривен.
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