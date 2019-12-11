 СБУ уличила в крышевании борделей руководство профильных подразделений столичной полиции

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000", - говорится в сообщении.
Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении.
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
А "рабочими" в нем взять крышевателей.
Ай-я-яем никогда не поборем.
Как по мне решение этой проблемы официально разрешить работать индивидуально (бог с ними с налогами), и уголовно запретить всем другим т.е. сутенерам и т.п.
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No comment, как говорится. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности сутенёров они брали от них деньги на регулярной основе, можно сказать "сотрудничали" с ними. Ладно бы ещё, там, пресекли, скажем, и единоразово взяли за не привлечение. Ну, да ладно с ними, с проститутками. В этом суть нашей страны. Так в любой сфере. И на таможне. И в трансплантологии. И на границе. И на войне. И в госзакупках. Нет будущего у Украины. Это конечная.
тут сбу виконало свою роботу,
спіймало ментів-чортів
тобто вийдуть під заставу 50 000 грн.
p.s.Кількість сутенерів "на обліку" приховано під графою"для службового користування"
Может они из ****** там делали леди для Яременков)
права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».