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Все про:Нацполиция (10538) проституция (279) СБУ (14122)

 СБУ уличила в крышевании борделей руководство профильных подразделений столичной полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в крышевании мест разврата.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000", - говорится в сообщении.

Правоохранители задокументировали несколько фактов получения злоумышленниками взяток. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщили о подозрении.

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. 

Читайте также: Следователь СБУ получил 7 лет тюрьмы за взятку в 300 тыс.

Источник: https://censor.net.ua/n3164771
 
   
 Топ комментарии
 
Ничего себе!
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
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Да ти шо))) Добре що сабаков про це не знав а то він би позвільняв подонків...
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Логикой от тебя так и прёт СБУ уличила в крышевании борделей руководство профильных подразделений столичной полиции - Цензор.НЕТ 5375 как от доктора который всё что вырезал заберает домой...
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а ты наверное еврей из днепропетровска. почитатель реформ своего земляка..или тоже пианист обрезаный.
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з яких пір шафран став не кашерной хвамілієй?
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НЕТ, ЭТО ДЛЯ ЖИДКОГО ВЫСЕРА БОРОВА ПЕТИ, ТО ЕСТЬ ДЛЯ ТЕБЯ, УБОГОЕ ЧМО!
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Вот вот. Полиция как ни в чем не бывало как и раньше крышует и бордели и наркобизнес и все преступные дела.Ничего не меняется.
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Да ти шо))) Добре що сабаков про це не знав а то він би позвільняв подонків...
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Ничего себе!
Лучший министр об этом, конечно же, не знал.
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СБУ нужно срочно открыть государственный бордель!
А "рабочими" в нем взять крышевателей.
Ай-я-яем никогда не поборем.
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Давным-давно пора легализировать в стране проституцию и прекратить, наконец, ее тотальное крышевание ментами. В результате бабло, оседающее в бездонных карманах блюстителей порядка, пойдет в бюджет, да и порядка будет гораздо больше
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Ну будет ещё один вид деятельности с «зарплатой» в конверте и ничего не будет решено.
Как по мне решение этой проблемы официально разрешить работать индивидуально (бог с ними с налогами), и уголовно запретить всем другим т.е. сутенерам и т.п.
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Легализация проституции, конечно, во многом решит эти проблемы, но часть будет в тени, чтобы не платить налоги.
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Легалізувати проституцію нівякому разі не можна. Інакше твою доньку,твою жінку,а може навіть і маму відправлять на панель цілком легально.Робота як робота і державі податки. Чи гадаєшь,що тебе особисто мене така доля?
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А карманники платят полиции в метро на каждой станции , так что бордели - это еще детские забавы.
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... заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали
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No comment, как говорится. Вместо того, чтобы привлечь к ответственности сутенёров они брали от них деньги на регулярной основе, можно сказать "сотрудничали" с ними. Ладно бы ещё, там, пресекли, скажем, и единоразово взяли за не привлечение. Ну, да ладно с ними, с проститутками. В этом суть нашей страны. Так в любой сфере. И на таможне. И в трансплантологии. И на границе. И на войне. И в госзакупках. Нет будущего у Украины. Это конечная.
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kurwa, я, платник податків, фінансую сец. службу щоб вона дівчаток ловила? Та ви з глузду з'їхали. Агов, баканове, чОртов вже всіх зловлено?
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як раз не так..
тут сбу виконало свою роботу,
спіймало ментів-чортів
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що знов без касових апаратів і книги скарг і пропозицій ? дзвони Баканову!
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и превратилася наша полиция опять в гребаных мусоров.крышуют от нариков до проституток... дякуем тебе аваков за реформы..все тоже гавно только в автомобилях под сракой..
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Дело не в Авакове и в реформах, дело в человеческой природе. Единственный способ избавиться от коррупции в какой-либо сфере - это снять в ней все запреты и сделать все максимально прозрачным
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уличили, да кто не знает, сбу крышует наркоту, бордели,торговлю оружием, узаконенные бандформирования
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За свої послуги підполковник та капітан поліції щомісяця отримували від сутенерів по $2 тисячі"

тобто вийдуть під заставу 50 000 грн.

p.s.Кількість сутенерів "на обліку" приховано під графою"для службового користування" СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції - Цензор.НЕТ 2196
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Полицай бордели крышевали???? Не может быть!! Кто бы мог подумать???
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Ну и что?
Может они из ****** там делали леди для Яременков)
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Обычное дело: взяточники борются с коррупцией, педофилы защищают
права детей, а многоженец терпеть не может «бытовой распущенности».
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Треба ж десь кадровий резерв СН набирати.
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Менты тоже живые люди. Хоть и при мундирах, но тоже не прочь перепихнуться да от откатного бабла не откажутся.
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Аваківці і борделі?! Та не вже, не може бути? Ви ще скажіть, що вони підпільні казино кришують.
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яременко був "живцем" у цій операції СБУ викрила у кришуванні борделів керівництво профільних підрозділів столичної поліції - Цензор.НЕТ 8042
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сообщили о подозрении..., оно им до $rаки..., просто повысят таксу для других борделей...
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А кто-то сомневался... У нас, рядом с райцентром есть одно село. Село как село. Все домишки - братья близнецы. А в центре, как будто во времена феодальные вернулись - ДВОРЕЦ НА ШИКАРНОМ ПОДВОРЬЕ! Вырос за пару лет! Рабочего, крестьянина - нет конечно... Может - фермера, бизнесмена городского? Тоже - нет... Замначальника ЗАДРЫПАННОГО (без кавычек) отдела полиции в соседнем супер-задрыпанном районе... Вот только этот район - пограничный... "И откуда дровишки" у полицая (?) - из контрабанды вестимо!
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